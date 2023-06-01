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ВИЧ-ассоциированная нефропатия

Авторы:Frank O'Brien, MD, Washington University in St. Louis
Проверено/пересмотрено июн. 2023

ВИЧ-ассоциированная нефропатия характеризуется клиническими признаками фокального сегментарного гломерулосклероза, и часто при биопсии выявляется склерозирующая гломерулопатия (вариант фокального сегментарного гломерулосклероза).

ВИЧ-ассоциированная нефропатия, тип нефротического синдрома, наиболее распространена среди пациентов негроидной расы с ВИЧ, принимающих инъекционные наркотики или имеющих низкий уровень следования режиму при проведении антиретровирусной терапии. Инфицирование клеток почек ВИЧ может играть роль в развитии заболевания.

Большинство клинических признаков схожи с признаками фокального сегментарного гломерулсклероза, но гипертензия встречается реже, а почки остаются увеличенными.

У большинства пациентов заболевание быстро прогрессирует до терминальной стадии почечной недостаточности в течение 1–4 месяцев.

Диагностика ВИЧ-ассоциированной нефропатии

  • Биопсия почки

ВИЧ-ассоциированную нефропатию следует подозревать у пациентов с нефротическим синдромом или нефропатией, больных СПИДом или имеющих симптомы СПИДа. Необходимо отличать ВИЧ-ассоциированную нефропатию от других заболеваний, которые с высокой частотой встречаются у ВИЧ-инфицированных пациентов и приводят к болезни почек, таких как тромботическая микроангиопатия (гемолитико-уремический синдром и тромботическая тромбоцитопеническая пурпура), иммунокомплексный гломерулонефрит, лекарственно-индуцированный интерстициальный нефрит (в результате приема индинавира и ритонавира) и рабдомиолиз (в результате приема статинов).

В случае проведения УЗИ видно, что почки увеличены, наблюдается высокая эхогенность почек.

Обычно проводится биопсия почек. Световая микроскопия выявляет спавшиеся капилляры разной степени выраженности (склерозирующая гломерулопатия) и разной степени выраженности увеличение мезангиального матрикса. Отмечаются выраженные дегенеративные изменения и атрофия канальцев или дилатация микроцитов. Также часто обнаруживаются интерстициальные иммуноклеточные инфильтраты, фиброз и отек. Канальцевые ретикулярные включения, подобные таковым при системной красной волчанке, выявлены в пределах эндотелиальных клеток, но в настоящее время встречаются редко на фоне более эффективной терапии ВИЧ-инфекции.

Изображение ВИЧ-ассоциированной нефропатии
ВИЧ-ассоциированная нефропатия (коллапсирующая гломерулопатия)
ВИЧ-ассоциированная нефропатия (коллапсирующая гломерулопатия)

Фокальный сегментарный гломерулосклероз с коллапсом почечных клубочков и микрокистозными изменениями канальцев характерен для ВИЧ-ассоциированной нефропатии (импрегнация солями серебра по Джонсу, ×100).

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Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

ВИЧ-ассоциированная нефропатия (ретикулярные включения)
ВИЧ-ассоциированная нефропатия (ретикулярные включения)

ВИЧ-ассоциированную нефропатию можно отличить от фокального сегментарного гломерулосклероза по ретикулярным включениям в цитоплазме эндотелиальных клеток при просвечивающей электронной микроскопии (×20 000). Однако из-за использования высокоактивной антиретровирусной терапии эти ретикулярные включения в настоящее время редкое явление.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

ВИЧ-ассоциированная нефропатия (коллапсирующая гломерулопатия)
ВИЧ-ассоциированная нефропатия (коллапсирующая гломерулопатия)

Фокальный сегментарный гломерулосклероз с коллапсом почечных клубочков и микрокистозными изменениями канальцев характерен для ВИЧ-ассоциированной нефропатии (импрегнация солями серебра по Джонсу, ×100).

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

ВИЧ-ассоциированная нефропатия (ретикулярные включения)
ВИЧ-ассоциированная нефропатия (ретикулярные включения)

ВИЧ-ассоциированную нефропатию можно отличить от фокального сегментарного гломерулосклероза по ретикулярным включениям в цитоплазме эндотелиальных клеток при просвечивающей электронной микроскопии (×20 000). Однако из-за использования высокоактивной антиретровирусной терапии эти ретикулярные включения в настоящее время редкое явление.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

Нормальное АД и постоянно увеличенные почки помогают дифференцировать ВИЧ-ассоциированную нефропатию от фокально-сегментарного гломерулосклероза.

Лечение ВИЧ-ассоциированной нефропатии

  • Антиретровирусная терапия (АРТ) и ингибирование ангиотензина

Лечение ВИЧ-инфекции может улучшить исход поражения почек; собственно, ВИЧ-ассоциированная нейропатия встречается намного реже среди пациентов с хорошо контролируемой ВИЧ-инфекцией, принимающих АРТ. Ингибирование ангиотензина ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) или блокаторами рецепторов ангиотензина (БРА), вероятно, имеет некоторое преимущество. Роль глюкокортикоидов окончательно не определена. В некоторых центрах были получены хорошие результаты трансплантации почек.

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