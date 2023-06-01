ВИЧ-ассоциированная нефропатия характеризуется клиническими признаками фокального сегментарного гломерулосклероза, и часто при биопсии выявляется склерозирующая гломерулопатия (вариант фокального сегментарного гломерулосклероза).

ВИЧ-ассоциированная нефропатия, тип нефротического синдрома, наиболее распространена среди пациентов негроидной расы с ВИЧ, принимающих инъекционные наркотики или имеющих низкий уровень следования режиму при проведении антиретровирусной терапии. Инфицирование клеток почек ВИЧ может играть роль в развитии заболевания.

Большинство клинических признаков схожи с признаками фокального сегментарного гломерулсклероза, но гипертензия встречается реже, а почки остаются увеличенными.

У большинства пациентов заболевание быстро прогрессирует до терминальной стадии почечной недостаточности в течение 1–4 месяцев.

Диагностика ВИЧ-ассоциированной нефропатии Биопсия почки ВИЧ-ассоциированную нефропатию следует подозревать у пациентов с нефротическим синдромом или нефропатией, больных СПИДом или имеющих симптомы СПИДа. Необходимо отличать ВИЧ-ассоциированную нефропатию от других заболеваний, которые с высокой частотой встречаются у ВИЧ-инфицированных пациентов и приводят к болезни почек, таких как тромботическая микроангиопатия (гемолитико-уремический синдром и тромботическая тромбоцитопеническая пурпура), иммунокомплексный гломерулонефрит, лекарственно-индуцированный интерстициальный нефрит (в результате приема индинавира и ритонавира) и рабдомиолиз (в результате приема статинов). В случае проведения УЗИ видно, что почки увеличены, наблюдается высокая эхогенность почек. Обычно проводится биопсия почек. Световая микроскопия выявляет спавшиеся капилляры разной степени выраженности (склерозирующая гломерулопатия) и разной степени выраженности увеличение мезангиального матрикса. Отмечаются выраженные дегенеративные изменения и атрофия канальцев или дилатация микроцитов. Также часто обнаруживаются интерстициальные иммуноклеточные инфильтраты, фиброз и отек. Канальцевые ретикулярные включения, подобные таковым при системной красной волчанке, выявлены в пределах эндотелиальных клеток, но в настоящее время встречаются редко на фоне более эффективной терапии ВИЧ-инфекции. Изображение ВИЧ-ассоциированной нефропатии ВИЧ-ассоциированная нефропатия (коллапсирующая гломерулопатия) Фокальный сегментарный гломерулосклероз с коллапсом почечных клубочков и микрокистозными изменениями канальцев характерен для ВИЧ-ассоциированной нефропатии (импрегнация солями серебра по Джонсу, ×100). ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). ВИЧ-ассоциированная нефропатия (ретикулярные включения) ВИЧ-ассоциированную нефропатию можно отличить от фокального сегментарного гломерулосклероза по ретикулярным включениям в цитоплазме эндотелиальных клеток при просвечивающей электронной микроскопии (×20 000). Однако из-за использования высокоактивной антиретровирусной терапии эти ретикулярные включения в настоящее время редкое явление. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). ВИЧ-ассоциированная нефропатия (коллапсирующая гломерулопатия) Фокальный сегментарный гломерулосклероз с коллапсом почечных клубочков и микрокистозными изменениями канальцев характерен для ВИЧ-ассоциированной нефропатии (импрегнация солями серебра по Джонсу, ×100). ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). ВИЧ-ассоциированная нефропатия (ретикулярные включения) ВИЧ-ассоциированную нефропатию можно отличить от фокального сегментарного гломерулосклероза по ретикулярным включениям в цитоплазме эндотелиальных клеток при просвечивающей электронной микроскопии (×20 000). Однако из-за использования высокоактивной антиретровирусной терапии эти ретикулярные включения в настоящее время редкое явление. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). Нормальное АД и постоянно увеличенные почки помогают дифференцировать ВИЧ-ассоциированную нефропатию от фокально-сегментарного гломерулосклероза.