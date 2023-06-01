Болезнь тонкой базальной мембраны

Клиническая оценка

Иногда биопсия почек

Повреждение тонкой базальной мембраны Изображение Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

Диагноз основывают на семейном анамнезе и выявлении гематурии без других симптомов или патологии, особенно если у остальных членов семьи без симптомов также есть гематурия. Биопсия почек не требуется, но часто выполняется для уточнения причины гематурии. На ранних стадиях, болезнь тонкой базальной мембранны может быть трудно отличима от синдрома Альпорта из-за гистологического сходства. Дифференцировать эти 2 заболевания можно с помощью молекулярно-генетического анализа.