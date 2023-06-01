Болезнь минимальных изменений

Спонтанная ремиссия происходит в 40% случаев, но большинство пациентов принимают кортикостероиды. Около 80–90% пациентов реагируют на начальную терапию высокими дозами кортикостероидов (например, преднизон 60 мг/м2 перорально 1 раз в день в течение 4–6 недель у детей и 1–1,5 мг/кг перорально 1 раз в день в течение 6–8 недель у взрослых), но у 40–73% респондентов возникает рецидив. Пациенты, которые отвечают на терапию (т.е., уменьшается протеинурия или увеличивается диурез, если есть отеки), должны продолжать принимать преднизолон еще в течение 2 недель и перейти на поддерживающий режим, чтобы минимизировать побочные эффекты (2–3 мг/кг через день в течение 4–6 недель у детей и 8–12 недель у взрослых, постепенное снижение дозы в течение следующих 4 месяцев). Более длительная исходная терапия и более медленная отмена преднизолона снижают частоту рецидивов. Нечувствительность к данной терапии может быть обусловлена предсуществующим фокальным склерозом, который не определили при биопсии из-за неправильного забора материала.

Лечение обычно продолжается в течение 1–2 лет. Однако, не менее половины рецидивов требуют лечения по такой же или другой схеме.