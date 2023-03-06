Гипертонический нефроартериолосклероз – это прогрессирующее поражение почек, вызываемое хронической неконтролируемой артериальной гипертензией. Могут развиваться симптомы и признаки хронической болезни почек (например, анорексия, тошнота, рвота, кожный зуд, сонливость или заторможенность), а также признаки поражения органов-мишеней вследствие гипертонии. Диагностика проводится в основном на основании клинических данных, подтвержденных результатами ультразвукового и рутинных лабораторных методов исследования. Лечение заключается в строгом контроле за уровнем артериального давления и поддержании почечной функции.
Гипертонический артериолонефросклероз возникает, когда хроническая гипертензия повреждает мелкие кровеносные сосуды, клубочки, почечные канальцы и интерстициальную ткань. В результате развивается прогрессирующая хроническая болезнь почек.
Гипертонический артериолонефросклероз прогрессирует до терминальной стадии почечной недостаточности лишь у небольшого количества пациентов. Тем не менее, т.к. хроническая гипертензия и гипертонический нефросклероз широко распространены, гипертонический артериолонефросклероз является одним из наиболее частых диагнозов у пациентов с терминальной стадией болезни почек. Он часто описывается как доброкачественный с целью разграничения от злокачественного артериолонефросклероза, который является синонимом поражения почек при злокачественной артериальной гипертензии.
К факторам риска относятся:
Пожилой возраст
Плохо контролируемая умеренная и тяжелая гипертензия
Другие заболевания почек (напр, диабетическая нефропатия)
Афроамериканцы находятся в группе повышенного риска; не совсем понятно, увеличивается риск в связи с большей распространенностью плохо контролируемой гипертензии среди афроамериканцев или в связи с их большей генетической подверженностью повреждениям почки вследствие гипертензии.
Симптомы и признаки гипертонического артериолярного нефросклероза
Могут развиваться симптомы и признаки хронической болезни почек, такие как анорексия, тошнота, рвота, кожный зуд, сонливость или заторможенность, потеря веса и неприятный вкус во рту. В сосудах глазного дна, при исследовании кожных покровов, центральной и периферической нервной систем могут наблюдаться признаки обусловленного гипертензией повреждения органов-мишеней.
Диагностика гипертонического артериолонефросклероза
Артериальная гипертензия в анамнезе
Данные анализа крови, указывающие на почечную недостаточность
Признаки поражения органов-мишеней вследствие гипертензии
Отсутствие иных причин хронической болезни почек
Диагноз можно предполагать, когда у пациента с артерильной гипертензией в рутинных анализах крови выявляется ухудшение почечной функции (например, повышение уровня креатинина и азота мочевины, гиперфосфатемия). Диагноз обычно подозревают на основании анамнеза и объективных признаков поражения органов-мишеней, связанного с артериальной гипертензией (например, изменения глазного дна, гипертрофия левого желудочка) при физикальном осмотре. Гипертензия должна присутствовать до появления протеинурии и почечной недостаточности, и не должно быть другой клинически предполагаемой причины почечной недостаточности.
Результаты исследования мочи не должны указывать на иную причину почечной недостаточности (например, гломерулонефрит, гипертонический криз). При анализе мочи в осадке должно быть немного клеток и цилиндров, а экскреция белка обычно < 1 г/день (иногда она выше и находится в пределах нефротического диапазона).
Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).
Для исключения других причин почечной недостаточности необходимо проведение ультразвукового исследования. При нем может выявляться уменьшение размеров почки. Биопсию почки выполняют только тогда, когда диагноз остается неясным.
Лечение доброкачественного гипертонического нефроартериолосклероза
Контроль артериального давления (АД)
Лечение заключается в строгом контроле уровня артериального давления. В настоящее время для большинства пациентов рекомендовано достижение целевого АД 120–130/<80 мм рт. ст. (1). Большинство экспертов рекомендуют для пациентов с протеинурией применение блокаторов рецепторов ангиотензина-II (БРА) или ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). В качестве терапии первой линии могут применяться блокаторы кальциевых каналов и тиазидные диуретики; большинству пациентов с целью контроля артериального давления требуется назначение комбинированной терапии. Снижение веса, физические нагрузки и ограничение потребления соли и воды также помогают контролировать артериальное давление. Следует провести лечение хронической болезни почек.
Справочные материалы по лечению
1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Blood Pressure Work Group: KDIGO 2021 clinical practice guideline for the management of blood pressure in chronic kidney disease. Kidney Int 99(3S):S1-S87, 2021. doi: 10.1016/j.kint.2020.11.003
Прогноз при гипертоническом артериолярном нефросклерозе
Прогноз обычно зависит от адектватности контроля над артериальным давлением и степени почечной недостаточности. Обычно ухудшение функции почек прогрессирует медленно, через 5–10 лет лишь у 1–2% пациентов развивается клинически значимое нарушение функции почек.
Основные положения
Хроническая гипертония может приводить к гипертоническому нефроартериолосклерозу, что в свою очередь обуславливает хроническое заболевание почек и, в редких случаях, терминальную стадию болезни почек.
Диагноз подозревают, если хроническая гипертония предшествует появлению почечной недостаточности.
УЗИ проводится с целью выявления других причин почечной недостаточности.
Лечение большинства пациентов осуществляется с применением ингибиторов АПФ или БРА с возможным применением других медикаментов с целью контроля КД.