Гипертонический артериолонефросклероз

Артериальная гипертензия в анамнезе

Данные анализа крови, указывающие на почечную недостаточность

Признаки поражения органов-мишеней вследствие гипертензии

Отсутствие иных причин хронической болезни почек

Диагноз можно предполагать, когда у пациента с артерильной гипертензией в рутинных анализах крови выявляется ухудшение почечной функции (например, повышение уровня креатинина и азота мочевины, гиперфосфатемия). Диагноз обычно подозревают на основании анамнеза и объективных признаков поражения органов-мишеней, связанного с артериальной гипертензией (например, изменения глазного дна, гипертрофия левого желудочка) при физикальном осмотре. Гипертензия должна присутствовать до появления протеинурии и почечной недостаточности, и не должно быть другой клинически предполагаемой причины почечной недостаточности.

Результаты исследования мочи не должны указывать на иную причину почечной недостаточности (например, гломерулонефрит, гипертонический криз). При анализе мочи в осадке должно быть немного клеток и цилиндров, а экскреция белка обычно < 1 г/день (иногда она выше и находится в пределах нефротического диапазона).

Доброкачественный гипертонический нефроартериолосклероз Изображение Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

Для исключения других причин почечной недостаточности необходимо проведение ультразвукового исследования. При нем может выявляться уменьшение размеров почки. Биопсию почки выполняют только тогда, когда диагноз остается неясным.