Клиническая настороженность

В некоторых случаях – биопсия почек

Определение источника эмболии

Диагноз можно предположить на основании ухудшения функции почек у больного с недавними вмешательствами на аорте, особенно если присутствуют признаки атероэмболии. Дифференциальная диагностика включает контраст-индуцированную и лекарственную нефропатии.

Если подозрение на атероэмболию остается высоким, проводится чрескожная биопсия почки; она имеет точность около 75%. Диагностика важна, потому что причины эмболии могут быть излечимы, при отсутствии обструкции сосудов. Кристаллы холестерина в эмболах растворяются в процессе фиксации препарата, оставляя характерные двояковогнутые иглообразные трещины в окклюзированном сосуде. Иногда биопсия кожи, мышц или слизистой желудочно-кишечного тракта может дать ту же информацию и косвенно помочь установить диагноз.

Атероэмболия почечных сосудов Изображение Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

Исследования крови и мочи могут подтвердить диагноз острого почечного поражения или хронической болезни почек, но не помогают в установлении причины. В анализе мочи обычно выявляется микрогематурия и минимальная протеинурия; тем не менее протеинурия иногда бывает в рамках нефротического диапазона (> 3 г/день). Могут выявляться эозинофилия, эозинофилурия и преходящий дефицит компонента системы комплемента.

Острый некроз коркового вещества почек Изображение Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

Если почечная или системная эмболия рецидивирует и ее источник остается неизвестен, выполняется чреспищеводная эхокардиография с целью определения атероматозного поражения восходящего отдела дуги аорты и ее грудного отдела, а также выявления сердечных источников эмболии; мультиспиральная КТ может способствовать визуализации восходящей аорты и ее дуги.