﻿Подходы к лечению пациентов с неврологическими заболеваниями

Пациентов с симптомами поражения нервной системы осматривают в определенной последовательности, такое обследование называется «оценка неврологического статуса» и состоит из:
Определения анатомической локализации очага поражения или нарушения, вызывающие имеющиеся симптомы
Установления патофизиологического механизма поражения
Проведения дифференциального диагноза
Выбора необходимых для уточнения диагноза дополнительных методов исследования
Определение локализации очага поражения и его патофизиологических механизмов развития путем тщательного сбора анамнеза и внимательного неврологического осмотра позволяет значительно сузить дифференциально-диагностический поиск и тем самым сократить количество требуемых дополнительных методов исследования. Сбор анамнеза важен для определения вероятного места неврологической дисфункции, а неврологическое обследование используется для подтверждения предполагаемой локализации. Данный подход не следует заменять автоматическим назначением КТ, МРТ и других методов диагностики, поскольку это может привести к ошибкам в постановке диагноза и неоправданным затратам.
Для выяснения анатомической локализации очага поражения врач должен ответить на следующие вопросы:
Являются ли все симптомы и признаки следствием единичного или множественного поражения нервной системы?
Вовлечена ли в процесс центральная или периферическая нервная система, или обе?
Конкретные отделы нервной системы, подлежащие рассмотрению, включают в себя: кору головного мозга, подкорковое белое вещество, базальные ганглии, таламус, мозжечок, ствол мозга, спинной мозг, плечевое и пояснично-крестцовое сплетения, периферические нервы, нервно-мышечный синапс и мышцы.
После того, как место поражения идентифицировано, рассматривают категории патофизиологических причин; они включают те, которые возникают в основном в нервной системе, и те, которые возникают в других частях тела и вторично поражают нервную систему (например, сосудистые, инфекционные, иммуноопосредованные). К общим категориям причин неврологических расстройств относятся следующие:
Сосудистые проявления
Инфекционные
Неопластические
Дегенеративная
Травматические
Токсико-метаболический
Врожденный
Иммуноопосредованный
При надлежащем применении такой упорядоченный подход к оценке неврологического статуса приносит результат даже в самых сложных случаях и значительно снижает риск врачебной ошибки из-за мимикрии неврологических заболеваний – например, в случае, когда симптомы инсульта на самом деле связаны с опухолью головного мозга или когда быстро развивающийся восходящий паралич, позволяющий заподозрить синдром Гийена – Барре, в действительности обусловлен компрессией спинного мозга.
Анамнез
Сбор анамнеза является наиболее важной частью неврологического обследования. Во время беседы пациент должен чувствовать себя непринужденно и рассказывать о заболевании своими словами. Обычно врач может быстро определить, можно ли получить достоверный анамнез или вместо этого следует опросить члена семьи.
Анамнез настоящего заболевания должен включать в себя опрос пациента о следующем:
Качество, интенсивность, характер, продолжительность и частота проявления каждого симптома (вопросы должны быть конкретными)
Продолжительность симптомов для дифференциации острых, подострых и хронических (в том числе врожденных) состояний
Обстоятельства, усугубляющие и ослабляющие симптом
Эффективность предыдущего лечения
Порядок появления симптомов, помогающий выявить причину заболевания
Симптомы, не связанные непосредственно с нервной системой, которые предполагают генерализованное или системное заболевание
Специфические нарушения, описываемые количественно (например, ходьба на расстоянии не более 7,6 метра [25 футов] до тех пор, пока не будет нужен отдых) и их влияние на повседневную жизнь пациента.
История болезни и полное обследование систем организма имеют важное значение, так как неврологические осложнения часто встречаются и при других расстройствах, особенно при расстройстве, связанном с употреблением алкоголя, диабете, раке, сосудистых заболеваниях, а также ВИЧ-инфекции.
Семейному анамнезу следует уделить внимание, потому что мигрень и многие метаболические нарушения, заболевания мышц, нервов и нейродегенеративные заболевания являются наследственными.
Данные о социальном положении, трудовой деятельности и прошлых поездках позволяют заподозрить необычные инфекции, возможное воздействие токсинов и контакты с паразитами.
Некоторые неврологические симптомы являются функциональными и связаны с психическим расстройством. Как правило, такие симптомы не вписываются в анатомические и физиологические рамки, а пациент может выглядеть подавленным или напуганным. Тем не менее следует помнить о возможности сосуществования функциональных и органических изменений, а их дифференцировка может оказаться сложной задачей для врача.
Физикальное обследование и тестирование
Проводят объективное обследование для оценки всех систем организма, но акцент делается на нервной системе (неврологическое обследование). Неврологическое обследование подробно обсуждается в Руководстве (THE MANUAL) и включает следующее:
Во многих случаях также проводится цереброваскулярное обследование.
Диагностические тесты могут понадобится для подтверждения диагноза или для исключения других возможных заболеваний.