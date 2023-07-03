﻿Подходы к лечению пациентов с неврологическими заболеваниями

Пациентов с симптомами поражения нервной системы осматривают в определенной последовательности, такое обследование называется «оценка неврологического статуса» и состоит из:

Определения анатомической локализации очага поражения или нарушения, вызывающие имеющиеся симптомы

Установления патофизиологического механизма поражения

Проведения дифференциального диагноза

Выбора необходимых для уточнения диагноза дополнительных методов исследования

Определение локализации очага поражения и его патофизиологических механизмов развития путем тщательного сбора анамнеза и внимательного неврологического осмотра позволяет значительно сузить дифференциально-диагностический поиск и тем самым сократить количество требуемых дополнительных методов исследования. Сбор анамнеза важен для определения вероятного места неврологической дисфункции, а неврологическое обследование используется для подтверждения предполагаемой локализации. Данный подход не следует заменять автоматическим назначением КТ, МРТ и других методов диагностики, поскольку это может привести к ошибкам в постановке диагноза и неоправданным затратам.

Для выяснения анатомической локализации очага поражения врач должен ответить на следующие вопросы:

Являются ли все симптомы и признаки следствием единичного или множественного поражения нервной системы?

Вовлечена ли в процесс центральная или периферическая нервная система, или обе?

Конкретные отделы нервной системы, подлежащие рассмотрению, включают в себя: кору головного мозга, подкорковое белое вещество, базальные ганглии, таламус, мозжечок, ствол мозга, спинной мозг, плечевое и пояснично-крестцовое сплетения, периферические нервы, нервно-мышечный синапс и мышцы.

После того, как место поражения идентифицировано, рассматривают категории патофизиологических причин; они включают те, которые возникают в основном в нервной системе, и те, которые возникают в других частях тела и вторично поражают нервную систему (например, сосудистые, инфекционные, иммуноопосредованные). К общим категориям причин неврологических расстройств относятся следующие:

Сосудистые проявления

Инфекционные

Неопластические

Дегенеративная

Травматические

Токсико-метаболический

Врожденный

Иммуноопосредованный

При надлежащем применении такой упорядоченный подход к оценке неврологического статуса приносит результат даже в самых сложных случаях и значительно снижает риск врачебной ошибки из-за мимикрии неврологических заболеваний – например, в случае, когда симптомы инсульта на самом деле связаны с опухолью головного мозга или когда быстро развивающийся восходящий паралич, позволяющий заподозрить синдром Гийена – Барре, в действительности обусловлен компрессией спинного мозга.