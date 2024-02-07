Болезнь Хантингтона

Симптомы болезни Хантингтона развиваются постепенно, начинаясь, в зависимости от фенотипа, как правило, в возрасте от 35 до 40 лет.

Деменция и психические нарушения (например, депрессия, апатия, раздражительность, ангедония, асоциальное поведение, биполярные или шизофреноподобные расстройства) могут развиваться как до, так и одновременно с двигательными нарушениями. Эти симптомы предрасполагают пациентов к суицидальным идеям и самоубийствам, которые среди пациентов с болезнью Хантингтона гораздо более распространены, чем среди населения в целом.

Появляются патологические движения; они включают в себя хорею, атетоз, миоклонические судороги и псевдотики (одно из проявлений туреттизма). Туреттизм имеет симптомы, схожие с симптомами синдрома Туретта, которые возникают в результате других неврологических расстройств или использования лекарственных средств; туреттизм также включает повторяющиеся жесты и/или голосовые звуки, производимые пациентами с хореей. В отличие от истинных тиков, псевдотики при болезни Хантингтона не могут быть подавлены.

Типичные проявления: причудливая, "кукольная" походка, гримасничанье, неспособность сознательно быстро двигать глазами, не мигая или не кивая головой (глазодвигательная апраксия), неспособность доводить целенаправленные движения до конца (непостоянство движений), например, при попытке высунуть язык, или сделать хватательное движение. Атаксия является недостаточно распознаваемым симптомом.

По мере прогрессирования болезни Хантингтона утрачивается способность ходить, развиваются нарушения глотания, и в итоге - тяжелая деменция. Тогда хорея постепенно сменяется акинетико-ригидными проявлениями. В конечном счете большинство пациентов нуждается в наблюдении в учреждениях психиатрического профиля. Смерть наступает, как правило, спустя 13–15 лет от появления симптомов заболевания.

Пациенты с болезнью Хантингтона могут впадать в депрессию или тревогу и/или у них может развиваться обсессивно-компульсивное расстройство.

Если болезнь Хантингтона начинается в возрасте до 20 лет, она классифицируется как ювенильная болезнь Хантингтона, или Вестфальский вариант, и проявляется как судороги и паркинсонизм.