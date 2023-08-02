Транзиторной общей амнезией

Транзиторная глобальная амнезия характеризуется внезапной антероградной и ретроградной амнезией, которая обычно длится до 24 часов. Диагноз ставится прежде всего на основании клинических данных, но для исключения других заболеваний проводятся лабораторные и визуализирующие исследования. Амнезия обычно разрешается спонтанно, но может рецидивировать. Не существует специфического лечения, если только нет основного заболевания.
Ежегодная частота транзиторной глобальной амнезии составляет от 3,4 до 10,4 на 100 000 населения. В большинстве случаев преходящая глобальная амнезия наблюдается у людей в возрасте от 50 до 70 лет; это расстройство редко встречается у людей моложе 50 лет. Она поражает мужчин несколько чаще, чем женщин (1).
Справочные материалы
1. Miller TD, Butler CR: Acute-onset amnesia: Transient global amnesia and other causes. Pract Neurol 22 (3):201–208, 2022. doi: 10.1136/practneurol-2020-002826 Epub 2022 May 3.
Этиология транзиторной глобальной амнезии
Этиология преходящей общей амнезии неясна. Предлагаемые механизмы включают в себя механизмы, относящиеся к мигрени, гипоксии и/или ишемии, нарушениям венозного кровотока или судороги, а также психологические факторы.
Последние данные свидетельствуют о том, что уязвимость нейронов СА1 гиппокампа к метаболическому стрессу имеет решающее значение; в результате повреждения вызывается каскад изменений, приводящих к нарушению функции гиппокампа.
Доброкачественная кратковременная амнезия на текущие события может возникать после злоупотребления алкоголем, применения больших доз барбитуратов, относительно малых доз бензодиазепинов (особенно мидазолама и триазолама) и некоторых запрещенных препаратов.
Ситуации, которые могут вызвать транзиторную глобальную амнезию, включают
Внезапное погружение в холодную или горячую воду
Физическую нагрузку
Эмоциональный или психологический стресс
Боль
Лечебные процедуры
Половой контакт
Маневр Вальсальвы
Тем не менее, обычно триггер идентифицировать не удается.
Симптомы и признаки транзиторной глобальной амнезии
Классическое проявление транзиторной глобальной амнезии – это
Внезапное начало тяжелой антероградной амнезии
Но менее тяжелая ретроградная амнезия может быть симптомом демонстрации.
Приступы обычно длятся 1-8 часов, но могут длиться от 30 минут до 24 часов (редко). Пациенты часто дезориентированы в пространстве и времени, но, обычно, не к своей личности. Многие пациенты тревожны или взволнованы и могут постоянно задавать вопросы о происходящих событиях (например, «где мы?» или «что произошло?»). При этом речевая функция, внимание, визуально-пространственные и социальные навыки сохранены. Нарушения регрессируют по мере обратного развития заболевания.
Доброкачественная преходящая амнезия после приема вещества отличается, потому что она
Селективно ретроградная (т.е., включает события во время и предшествующие интоксикации)
Связана конкретно с событиями, сопровождавшими прием наркотиков
Не вызывает спутанность сознания (после купирования острой интоксикации)
Рецидивирует только в случае приёма подобного количества такого же вещества
Диагностика транзиторной глобальной амнезии
Первичный клинический осмотр
Нейровизуализация
Диагноз транзиторной глобальной амнезии ставится главным образом на основании клинической картины. Неврологическое обследование, как правило, не выявляет никаких отклонений, за исключением нарушений памяти. Следует исключить ишемию мозга.
Перечень лабораторных исследований включает в себя общий анализ крови (ОАК), коагулограмму, и оценку состояния гиперкоагуляции. Эти тесты могут помочь исключить другие возможные причины амнезии (например, тяжелую анемию, нарушения свертывания крови).
МРТ головного мозга, выполненная во время эпизода транзиторной глобальной амнезии, обычно не выявляет патологий; тем не менее МРТ информативна для исключения инсульта или объемного поражения. МРТ наиболее информативна после окончания амнестического периода. Неизвестно, почему патологические изменения становятся более видимыми позже после выздоровления пациента.
Электроэнцефалография (ЭЭГ) проводится для проверки судорожной активности. Она обычно выявляет неспецифические изменения, поэтому показана только при подозрении на эпилепсию или при повторных эпизодах.
Перед диагностикой транзиторной глобальной амнезии необходимо исключить следующие состояния:
Острый ишемический инсульт с вовлечением гиппокампа
Транзиторная эпилептическая амнезия
Психогенная амнезия
Амнезия, связанная с токсинами или препаратами
Посттравматическая амнезия
При повторных эпизодах амнезии может быть проведено более обширное обследование.
Лечение транзиторной общей амнезии
Лечение любого основного заболевания по мере необходимости
Специфического лечения транзиторной глобальной амнезии не назначают. Тем не менее, любое основное заболевание (например, ишемия мозга) следует лечить.
Прогноз при транзиторной глобальной амнезии
Прогноз обычно благоприятный. Симптомы чаще всего разрешаются в течение < 24 часов. По мере устранения патологии амнезия уменьшается, но событийная память в течение приступа может быть утеряна.
Хотя транзиторная глобальная амнезия обычно не рецидивирует, примерно у 15% пациентов имеется более одного эпизода.
Риск инсульта не увеличивается.
Основные положения
Преходящая общая амнезия обычно поражает пациентов в возрасте от 50 до 70 лет.
Выполните диффузионно-взвешенную МРТ головного мозга с высоким разрешением для исключения основного заболевания (например, ишемии мозга) как причины симптомов.
Хотя утраченные воспоминания уже не могут быть восстановлены, функция памяти, как правило, нормализируется в течение 24 часов, и эпизоды, как правило, не повторяются.