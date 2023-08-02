Транзиторной общей амнезией

Этиология преходящей общей амнезии неясна. Предлагаемые механизмы включают в себя механизмы, относящиеся к мигрени, гипоксии и/или ишемии, нарушениям венозного кровотока или судороги, а также психологические факторы.

Последние данные свидетельствуют о том, что уязвимость нейронов СА1 гиппокампа к метаболическому стрессу имеет решающее значение; в результате повреждения вызывается каскад изменений, приводящих к нарушению функции гиппокампа.

Доброкачественная кратковременная амнезия на текущие события может возникать после злоупотребления алкоголем, применения больших доз барбитуратов, относительно малых доз бензодиазепинов (особенно мидазолама и триазолама) и некоторых запрещенных препаратов.

Ситуации, которые могут вызвать транзиторную глобальную амнезию, включают

Внезапное погружение в холодную или горячую воду

Физическую нагрузку

Эмоциональный или психологический стресс

Боль

Лечебные процедуры

Половой контакт

Маневр Вальсальвы

Тем не менее, обычно триггер идентифицировать не удается.