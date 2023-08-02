Нейропсихиатрические симптомы при COVID

COVID-19 - это в первую очередь острый респираторный синдром, но он также может вызвать дисфункцию многих органов и систем организма, включая головной мозг и периферическую нервную систему.

COVID-19 может быть классифицирован как

Острый COVID-19: первые 4 недели после начала заболевания

Подострый COVID-19: симптомы и аномалии наблюдаются через 4–12 недель после начала острого COVID-19

Хронический COVID-19 (пост-COVID-19): симптомы и аномалии, которые сохраняются ≥ 12 недель после начала острого COVID-19 и не обьясняются альтернативным диагнозом

Постковидный синдром является распространенным термином, широко определяемым как симптомы, признаки и состояния, которые продолжаются или развиваются спустя ≥ 4 недель после начальной, обычно легкой фазы инфекции.

Массово отмечались неврологические и психоневрологические проявления COVID-19, которые могут наблюдаться в острой фазе и/или в период восстановления, который может быть продолжительным.

Патофизиология нейропсихиатрических проявлений, связанных с COVID Острая фаза SARS-CoV-2, коронавирус, вызывающий COVID-19, проникает в обонятельные луковицы. Это проникновение может обуславливать изменения запаха и вкуса; однако, неясно, поражает ли вирус непосредственно другие части центральной нервной системы (ЦНС). Нейропсихиатрические проявления COVID-19 могут быть вторичным явлением, а не результатом прямой инфекции мозга; возможные механизмы включают: Энцефалопатию, вторичную по отношению к факторам, распространенным при тяжелом заболевании, и осложнениям, которые возникают во время интенсивной терапии (например, гипоксия, электролитные нарушения, дисфункция печени и почек)

Вирус-индуцированную иммунную реакцию и аутоиммунность

Возможны определенные COVID-специфические осложнения, такие как повреждение эндотелия сосудов, гипервоспалительное состояние и/или коагулопатия Острый, тяжелый COVID-19 часто вызывает системную гипоксемию и иногда гипоксическую энцефалопатию, которая сопровождается многочисленными хорошо известными нейропсихиатрическими проявлениями и последствиями, включая нарушения когнитивных функций и памяти, изменения личности и двигательные нарушения. Иногда остаточная энцефалопатия сохраняется, а иногда проявления никогда не исчезают полностью. Независимо от причины, критическое заболевание подвергает пациентов риску психоневрологических осложнений, включая делирий и возбуждение. Особенно подвержены риску пожилые пациенты, которые находятся в отделении интенсивной терапии (ОИТ) и имеют основное цереброваскулярное заболевание, сердечную недостаточность или гипертонию. Риск обусловлен факторами, общими для критического заболевания и лечения в ОИТ, а не факторами, специфичными для заболевания, включая COVID-19. Эти факторы включают системную гипоперфузию, длительное использование седативных и других препаратов, нарушение циркадного ритма и циклов сна и бодрствования, метаболические нарушения (например, электролитные нарушения) и сепсис. При отстранении от привычной окружающей обстановки и поддержки семьи и друзей пожилые пациенты с или без явной деменции особенно уязвимы. Вирус-индуцированная иммунная реакция и аутоиммунность также могут играть роль в патогенезе COVID-19. Многие пациенты с тяжелой формой COVID-19 испытывают гипервоспалительное состояние с выбросом провоспалительных цитокинов (цитокиновый шторм). Молекулярная мимикрия, при которой чужеродный антиген может напоминать аутоантиген, может вызвать аутоиммунную реакцию, потенциальный механизм развития нейропсихиатрических осложнений, связанных с COVID-19. COVID-19-специфические осложнения могут быть связаны с рядом факторов, включая следующие: Взаимодействие между рецепторами ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ-2) и SARS-CoV-2: SARS-CoV-2 проникает в клетки посредством этого взаимодействия; считается, что это взаимодействие, возможно, повреждает эндотелиальные клетки сосудов, что приводит к микрососудистым нарушениям, которые могут повлиять на головной мозг. Рецепторы АПФ-2 также расположены во множестве нейронов периферической нервной системы и ЦНС.

Изменения паренхимы и сосудов головного мозга, вызванные SARS-CoV-2: Эти изменения могут привести к повреждению гематоэнцефалического и гематоликворного барьера, что приводит к воспалению нейронов, поддерживающих клеток и сосудистой сети головного мозга.

Тяжелое, генерализованное воспалительное состояние, которое поражает несколько органов, включая головной мозг: это состояние часто возникает в результате тяжелого COVID-19.

Тромбогенные эффекты COVID-19: Эти эффекты могут привести к тромбозу сосудов головного мозга и вызвать острый ишемический инсульт. Хроническая фаза После выздоровления от острого заболевания некоторые пациенты сообщают о широком спектре психоневрологических симптомов, которые сохраняются или проявляются в первые месяцы после начальной инфекции. Проблемы с мышлением, памятью и концентрацией (так называемый "мозговой туман") после критического заболевания у пациентов с COVID-19 могут возникать в результате гипоксии, дезадаптации или посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Тем не менее, после COVID-19 умеренной тяжести также сообщалось о мозговом тумане, что предполагает, что указывает на возможную способствующую роль других факторов (1). Справочные материалы по патофизиологии 1. Graham EL, Clark JR, Orban ZS, et al: Persistent neurologic symptoms and cognitive dysfunction in non-hospitalized Covid-19 “long haulers.” Ann Clin Transl Neurol 8 (5): 1073–1085, 2021. doi: 10.1002/acn3.51350

Диагностика нейропсихиатрических проявлений, связанных с COVID Клиническая оценка

Исследование на наличие других этиологических факторов МРТ головного мозга показана, если у пациентов наблюдаются очаговые неврологические дефициты и, скорее всего, если врачи подозревают, что психоневрологические симптомы обусловлены острым COVID. Если у пациентов наблюдаются психоневрологические симптомы во время или после острого COVID, следует провести соответствующие лабораторные исследования для исключения альтернативных диагнозов (например, метаболических нарушений, инфекций и структурных нарушений ЦНС, психических расстройств). Критерии диагностики специфических аффективных расстройств (например, большого депрессивного расстройства) и тревожных расстройств у пациентов с COVID такие же, как и у людей общей популяции. Если у пациента после острого COVID имеются когнитивные нарушения, помочь определить их и измерить их тяжесть может нейропсихологическое тестирование. Стандартные инструменты скрининга должны использоваться для выявления пациентов с тревогой, депрессией, нарушениями сна, ПТСР, дисавтономией и усталостью.

Лечение нейропсихиатрических проявлений, связанных с COVID Поддерживающая терапия

Иногда антидепрессанты Для большинства нейропсихиатрических осложнений COVID-19 основным корректирующим вмешательством является поддерживающая терапия. Важным является комплексный мультидисциплинарный подход, направленный на оптимальное ведение сопутствующих заболеваний у пациентов с постковидным синдромом. Для пациентов с депрессией или тревогой, контролируемые исследования эффективности лечения отсутствуют. Однако, поскольку некоторые ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и ингибиторы обратного захвата серотонина-норадреналина (СИОЗС) обладают противовоспалительными свойствами, предполагают, что эти препараты улучшают воспалительное состояние, сопровождающее COVID-19, а также сопутствующее депрессивное расстройство.

Прогноз для нейропсихиатрических проявлений, связанных с COVID Продолжительность и степень восстановления после нейропсихиатрических осложнений COVID-19 не установлена. Необходимы проспективные исследования с более длительным наблюдением.