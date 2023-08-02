Афазия – речевая дисфункция, которая может включать нарушение понимания или выражения слов или невербальных эквивалентов слов. Она развивается в результате поражения речевых центров в коре головного мозга, а также базальных ядер или белого вещества, через которые проходят проводящие пути. Диагноз устанавливается на основании клинических симптомов, данных нейропсихологического и нейровизуализационных (КТ, МРТ) исследований. Прогноз зависит от характера и степени поражения, а также от возраста пациента. Специфическое лечение не разработано, но коррекция нарушений речи способствует более быстрому восстановлению.

У правшей и у около двух третей левшей отделы, отвечающие за речевую функцию, находятся в левом полушарии головного мозга. У трети левшей большая часть отделов, отвечающих за речевую функцию, находятся в правом полушарии головного мозга. Корковые области, отвечающие за речевую функцию, включают

Задневерхнюю височную долю (включающую центр Вернике)

Прилежащую нижнюю теменную долю

Задненижнюю часть лобной коры, располагающуюся кпереди от моторной коры (зона Брока)

Подкорковые связи между этими отделами

Повреждение любой части этой условно объединяемой в функциональный треугольник области мозга (например, при инфаркте, опухоли, травме или дегенерации) приводит к определенным нарушениям речевой функции.

Просодия (ударения и интонация речи, несущие дополнительную значимую информацию в ней) является функцией обоих полушарий, но иногда отмечаются нарушения при изолированной дисфункции субдоминантного полушария головного мозга.

Афазию следует отличать от нарушений развития речи и от дисфункции моторных проводящих путей и мышц, обеспечивающих артикуляцию речи (дизартрии).

Этиология афазии Афазия обычно возникает в результате нарушений, которые не вызывают прогрессирующее повреждение (например, инсульт, черепно-мозговая травма, энцефалит); в таких случаях афазия не ухудшается. Она иногда является результатом прогрессивного расстройства (например, увеличение опухоли мозга, деменция); в таких случаях афазия постепенно ухудшается.

Типы афазий Афазия в целом разделена на сенсорную и моторную. Рецептивная (сенсорная, беглая или Вернике) афазия: пациенты не способны понимать слова или распознавать слуховые, зрительные или тактильные символы. Это вызывает патологию задневерхней височной извилины ведущего речевого полушария (центр Вернике). Часто сочетается с алексией (нарушением понимания письменной речи).

Экспрессивная (моторная, медленная или Брока) афазия: нарушается способность речеобразования, однако относительно сохранено понимание и осмысление речи. Это последствие расстройства, влияющего на доминирующую левую лобную или лобно-теменную области, включая область Брока. При этом часто отмечаются аграфия (расстройство письма) и нарушение чтения вслух. Существуют и другие типы афазии (см. таблицу Типы афазий), которые могут в значительной степени перекрываться. Система классификации афазий не является идеальной. Описание видов дефицита часто является наиболее точным способом описания конкретной афазии. Таблица Типы афазий Таблица

Симптомы и признаки афазии Аномия (неспособность назвать объекты) обычно встречается при всех формах афазии. Афазия Вернике Пациенты с афазией Вернике произносят нормальные слова свободно, часто включают лишенные смысла фонемы, но не знают их значения или взаимосвязи. Результатом является набор слов или «словесный салат». Пациенты, как правило, не знают, что их речь непонятна другим. Присутствует нарушение восприятия устной и письменной речи. Пациенты делают ошибки при чтении (алексия). Письменная речь беглая, но в ней присутствует много ошибок и часто отсутствуют существительные (беглая аграфия). Отсутствие правого поля зрения обычно сопровождает афазию Вернике, потому что зрительный путь находится вблизи пораженного участка. Афазия Брока Пациенты с афазией Брока достаточно хорошо могут понять и осмыслить речь, но их способность формировать слова нарушена. Обычно заболевание влияет на речеобразование и письмо (небеглая аграфия, дисграфия), существенно затрудняя попытки пациентов общаться. Тем не менее, устная и письменная коммуникация несет смысл для пациента. Афазия Брока может включать нарушение просодии и повторения, в дополнение к аномии. Письменная речь нарушена.

Диагностика афазии Дифференцировка с другими проблемами коммуникации

Прикроватное неврологическое исследование

Нейропсихологическое тестирование

Нейровизуализация Вербальное общение обычно позволяет идентифицировать наличие грубой афазии. Однако, врач должен попытаться отличить афазии от проблем с коммуникацией, вытекающих из тяжелой дизартрии или недостатков слуха, зрения (например, при оценке чтения) или моторных навыков письма. Первоначально, афазия Вернике может быть ошибочно принята за бредовое состояние (делирий). Однако, афазия Вернике является чисто речевым нарушением без других особенностей бредового состояния (например, флуктуаций уровня сознания, галлюцинаций, невнимательности). Тестирование в клинических условиях для выявления конкретных поражений должно включать оценку следующих симптомов: Спонтанная речь: Речь оценивается по беглости, количеству произносимых слов, способности инициировать речь, наличию спонтанных ошибок, пауз для подбора слов, сомнений и просодии.

Называние: Пациентов просят назвать объекты. Те из них, кто испытывает затруднения при назывании, часто прибегают к многословным описаниям объекта (например, «то, что вы используете для того, чтобы сказать время» вместо «часы»).

Повторение: Пациентов просят повторить грамматически сложные фразы (например, «никаких если, и, или но»).

Понимание: Пациентов просят указать на объекты, которые называет врач, выполнить команду в одно или несколько действий, ответить на простые и сложные вопросы «да» или «нет».

Чтение и письмо: Пациентов просят написать какую-либо произвольную фразу и громко ее зачитать. Оценивают понимание, произношение, письмо под диктовку. Формальное нейропсихологическое тестирование, проводимое нейропсихологом или логопедом, может выявить более тонкие уровни дисфункции и помочь в планировании лечения и оценке имеющегося потенциала для восстановления. Various formal tests for diagnosing aphasia В распоряжении специалистов широкий выбор различных формальных тестов для диагностики афазии (например, «Бостонское диагностическое исследование на афазию», «Западный блок тестов для выявления афазии», «Бостонский тест названий», «Номинативный тест», «Тест названий действий»). Нейровизуализация (например, КТ или МРТ с ангиографией или без нее) проводятся для уточнения характера поражения (например, инфаркта, кровоизлияния, объемного образования). Дальнейшие обследования проводятся для определения этиологии патологического процесса (например, оценка инсульта) в соответствии с показаниями.

Лечение афазий Лечение причины заболевания

Логопедические занятия

Устройства для расширения спектра коммуникации Лечение некоторых патологических изменений может быть очень эффективным (например, кортикостероидами, если массовые патологические изменения вызывают вазогенный отёк). Сама эффективность лечения афазии остается неясной, но большинство врачей считают, что лечение с помощью квалифицированных логопедов эффективно, и что пациенты вскоре после начала улучшения наиболее. Пациенты с тяжелой афазией и люди, ухаживающие за ними, могут пользоваться для общения специальными устройствами (например, книга или доска для общения, в которой есть картинки или символы, обозначающие ежедневные потребности пациента, компьютеризованные устройства).

Прогноз при афазии Восстановление зависит от следующих условий: Причина

Размер и локализация повреждений

Степень расстройства речи

Ответ на лечение

В меньшей степени – возраст, образование и общее состояние здоровья пациента Практически у всех детей в возрасте до 8 лет речевая функция восстанавливается полностью после сильного повреждения любого из полушарий головного мозга. В более позднем возрасте самое активное восстановление происходит в течение первых 3 месяцев, но завершающий этап может длиться до 1 г.