Прикроватное неврологическое исследование

Нейропсихологическое тестирование

Нейровизуализация

В процессе осмотра пациента (у постели) просят выполнить или повторить знакомые двигательные акты (например, помахать рукой в знак приветствия; начать идти и остановиться; причесаться; зажечь и задуть спичку; показать, как открыть замок с помощью ключа; показать, как пользуются отверткой, ножницами; сделать глубокий вдох с последующей задержкой дыхания). Параллельно врач проверяет мышечную силу во всех задействованных группах мышц для исключения мышечной слабости/пареза в качестве причины имеющихся симптомов.

Нейропсихологическое обследование, оценка физиотерапевта или профпатолога могут выявить более сложные варианты апраксий. Нейропсихологическое тестирование является стандартизированным тестированием, которое предоставляет информацию о структурной и функциональной целостности мозга. Оно оценивает интеллект, способность к целенаправленной деятельности (например, планирование, абстрактное мышление, концептуализацию), внимание, память, язык, восприятие, сенсомоторные функции, мотивацию, настроение и эмоции, качество жизни и личность.

Следует расспросить близких о том, в какой мере больной способен выполнять повседневные действия, в особенности те, которые связаны с использованием предметов обихода (например, правильное и безопасное использование столовых приборов, зубной щетки, кухонных принадлежностей для приготовления пищи, молотка и ножниц), и выяснить, может ли больной писать самостоятельно.

Нейровизуализация (например, КТ, МРТ с ангиографией или без нее) нужна для установления диагноза и определения характера поражений (например, инфаркт, кровоизлияние, объемное образование, очаговая атрофия).