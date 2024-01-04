Противоэпилептические препараты

Существуют некоторые общие принципы по использованию противосудорожных препаратов (также называемых противоэпилептическими или антиконвульсионными препаратами):

В 60% случаев применение подобранного с 1-ой или 2-ой попытки одного препарата позволяет достичь контроля над приступами.

При невозможности контролировать развитие приступов одним препаратом (у 30–40% пациентов) может потребоваться назначение 2 и более лекарственных средств.

При наличии трудноизлечимых приступов (рефрактерных к адекватной медикаментозной терапии двумя и более препаратами) следует направить пациента в центр по эпилепсии для решения вопроса о возможности хирургического лечения.

Некоторые препараты (например, фенитоин, вальпроат), принимаемые внутривенно или перорально, способны достичь целевого терапевтического диапазона достаточно быстро. Другие же (например, ламотриджин, топирамат) следует назначать, начиная с относительно низкой дозы и постепенно наращивать ее в течение нескольких недель до стандартной терапевтической дозы, основываясь на массе тела пациента. Дозы необходимо титровать до максимально переносимых пациентом. У некоторых пациентов развиваются симптомы токсического действия препарата еще при низкой его концентрации в крови; другие же хорошо переносят титрацию дозы. Если приступы продолжаются, то ежедневная доза наращивается небольшими этапами.

Необходимой дозой лекарственного препарата считается наименьшая, при которой не наблюдаются приступы, а нежелательные реакции выражены минимально, вне зависимости от уровня препарата в крови. Единственным методом контроля является определение уровня препарата в крови. После выявления реакции на препарат, следование клиническому курсу становится более продуктивным, нежели измерения уровней препарата в крови.

Здравый смысл и предостережения

Если токсичность развивается прежде, чем появляется контроль над приступами, дозу уменьшают до уровня предыдущей дозы перед появлением токсичности. Затем, добавляют еще одно лекарственное средство в небольшой дозе, постепенно ее увеличивая до достижения контроля над приступами. Пациенты должны находиться под тщательным наблюдением, поскольку эти два препарата могут взаимодействовать, нарушая скорость метаболического распада одного из них. Дозу первоначального препарата постепенно снижают, и со временем препарат отменяют полностью.

По возможности следует избегать назначения нескольких медикаментов одновременно, поскольку значительно возрастает частота случаев развития побочных эффектов, плохого соблюдения режима лечения и лекарственного взаимодействия. Назначение второго противосудорожного средства оказывается эффективным только у 10% пациентов, увеличивая при этом риск нежелательных реакций более, чем в два раза. Уровень противосудорожных препаратов в крови изменяется под действием многих других препаратов, и наоборот. Врачи должны быть осведомлены обо всех потенциальных межлекарственных взаимодействиях до назначения нового препарата.

После установления контроля над приступами, пациенту следует продолжать принимать препарат без перерыва до тех пор, пока приступы не будут возникать снова, по крайней мере, в течение 2 лет. В это время может рассматриваться прекращение приема препарата. Дозы этих препаратов можно постепенно снижать на 10% каждые 2 недели.

При этом можно ожидать возобновления приступов, если пациенты имеют что-либо из следующего:

Пациент страдает эпилепсией с детства

Необходимость в приеме > 1 препарата для полного контроля над приступами

Предыдущие случаи приступов при принятии противосудорожных препаратов

Имеют место приступы с фокальным началом или миоклонические приступы

Базовая статическая (непрогрессирующая) энцефалопатия

Аномальные результаты электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в течение последнего года

Структурные повреждения (выявлены при исследованиях результатов визуализаций)

В случае возобновления приступов у пациента, прекратившего лечение, необходимо рассматривать возобновление лечения на постоянной основе.