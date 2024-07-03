Фатальная инсомния, которая включает фатальную семейную бессонницу, или спорадическую фатальную бессоницу, яыляется редким наследственным прионным заболеванием, вызывающим нарушения сна, двигательные расстройства и летальный исход.

(См. также Обзор прионных заболеваний (Overview of Prion Diseases)).

Фатальная семейная инсомния - следствие аутосомно-доминантной мутации в PRNP гене (1). Средний возраст начала заболевания составляет около 40 лет (от поздних 20 до ранних 70 лет). Продолжительность жизни составляет от 7 до 73 месяцев. Ранние симптомы FFI включают возрастающие трудности с засыпанием и поддержанием сна, а также снижение когнитивных способностей, атаксию и психиатрические симптомы. Симпатическая гиперактивность (например, гипертензия, тахикардия, гипертермия, потливость) может произойти позже.

При спорадической фатальной бессоннице (sFI) генетическая мутация PRNP отсутствует. Средний возраст начала заболевания немного выше, чем при ФСБ, а продолжительность жизни немного дольше, чем при ФСБ. Ранние симптомы включают в себя снижение когнитивных функций и атаксию. Жалобы на нарушения сна обычно отсутствуют, но, как правило, их можно наблюдать во время исследования сна.

Следует рассматривать заболеваемость фатальной инсомнией как редкую возможность, когда у пациентов наблюдаются быстро прогрессирующие когнитивные нарушения, что сопровождаются поведенческими изменениями или сменами настроения, атаксией, нарушениями сна. При подозрении на ФСБ или СФБ необходимо провести исследование сна с помощью полисомнографии, чтобы выявить полное нарушение архитектуры сна, и/или визуализацию ФДГ-ПЭТ или ОФЭКТ головного мозга, чтобы выявить характерный изолированный гипометаболизм таламуса (1). Генетическое тестирование может подтвердить диагноз семейной формы. МРТ и измерения уровня 14-3-3 белка и тау в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) не являются полезными. Тест RT-QuIC в образце из СМЖ обычно отрицательный при фатальной инсомнии.

При фатальной инсомнии существует только поддерживающее лечение.