skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Синдром Герстманна–Штройсслера–Шейнкера (ГШШ);

Авторы:Brian Appleby, MD, Case Western Reserve University
Проверено/пересмотрено июл. 2024

Синдром Герстманна–Штройсслера–Шейнкера (ГШШ) является прионным заболеванием головного мозга, которое наследуется по аутосомно-доминантному типу и обычно развивается в среднем возрасте.

(См. также Обзор прионных заболеваний (Overview of Prion Diseases)).

Синдром Герстманна-Штройсслера-Шейнкера (ГШШ) встречается во всех регионах мира, хотя и примерно в 100 реже, чем болезнь Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ) (1). Заболевание развивается в более молодом возрасте (в 40 лет против 60), и средняя продолжительность жизни после дебюта заболева­ния превышает таковую при БКЯ (5 лет против 6 месяцев).

У больных с мозжечковой дисфункцией развивается мозжечковая атаксия, дизартрия и нистагм. Могут присоединиться парез взора, глухота, паркинсонизм, деменция, гипорефлексия и патологические подошвенные рефлексы. Миоклонические судороги встречаются гораздо реже, чем при БКЯ.

При наличии характерных симптомов и семейного анамнеза у лиц молодого возраста ( 45 лет) более вероятен синдром ГШШ. МРТ головного мозга (диффузионно-взвешенные аномалии визуализации, наблюдаемые при сБКЯ) и исследование ЦСЖ (RT-QuIC и другие маркеры повреждения нейронов, как при сБКЯ) иногда могут указывать на прионную болезнь, но эти диагностические тесты менее чувствительны при ГШШ. Генетическое исследование может подтвердить диагноз.

Существует только поддерживающее лечение ГШШ.

Справочные материалы

  1. 1. Ghetti B, Piccardo P, Zanusso G: Dominantly inherited prion protein cerebral amyloidoses — A modern view of Gerstmann-Sträussler-Scheinker. Handb Clin Neurol153:243-269, 2018. doi: 10.1016/B978-0-444-63945-5.00014-3

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.