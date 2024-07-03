skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Обзор прионных заболеваний (Overview of Prion Diseases)

(трансмиссивные губчатые энцефалопатии)

Авторы:Brian Appleby, MD, Case Western Reserve University
Проверено/пересмотрено июл. 2024

Прионные болезни представляют собой прогрессирующие дегенеративные, неизлечимые и в конечном итоге летальные поражения головного мозга.

Известные типы прионных болезней включают

Недавно идентифицированным типом является прионовая болезнь, связанная с диареей и автономной нейропатией, которая также наследственная.

Прионные болезни возникают в результате структурного изменения нормального поверхностного мембранного белка, который называют клеточным прионным белком (РгРC), точная функция которого неизвестна. Белки прионов с неправильной конформацией называются прионами или скрепи PrP (PrPSc от названия прототипической прионной болезни овец).

Прионы (PrPSc) являются патогенными и трансмиссивными. Они вызывают прионную болезнь благодаря

  • Ауторепликации: PrPSc индуцирует конформационные превращения PrPC, с созданием дубликатов PrPSc, которые при цепной реакции вызывают дальнейшее превращение PrPC в PrPSc. Этот процесс преобразования прионного белка PrPSc распространяется на различные области головного мозга.

  • Вызывая гибель нейронов

Нормальный PrPC водорастворимый и чувствительный к протеазе, но большой процент PrPSc не растворяется в воде и обладает заметной устойчивостью к разрушению протеазой (аналогичный бета-амилоиду при болезни Альцгеймера, который PrPSc напоминает), приводя к медленной, но стабильной клеточной аккумуляции и гибели нейронов. Постепенное накопление прионов вызывает глиоз и характерные вакуолярные (спонгиформные) гистологические изменения, приводящие к развитию деменции и другим видам неврологических расстройств. Симптомы и признаки приобретенной прионной болезни формируются на протяжении многих месяцев и лет после первоначального заражения PrPSc.

Прионные заболевания следует рассматривать у всех пациентов с быстрым нейродегенеративным состоянием.

Механизм передачи прионных заболеваний

Возникает прионная болезнь

  • Спорадически (по-видимому, начинаясь спонтанно, без известной причины)

  • Вследствие генетического наследования (семейные)

  • Через инфекционную передачу

Спорадические прионные заболевания являются наиболее распространенными, с ежегодной заболеваемостью во всем мире около 1–2 случаев на миллион человек (1). Как с самого начала образуется PrPSc неизвестно.

Семейные прионные заболевания вызваны дефектами в гене PrP (PRNP), который содержится в коротком плече хромосомы 20. Генетические мутации, вызывающие прионные заболевания, почти все являются аутосомно-доминантными; т.е. они вызывают заболевание, когда унаследованы только от одного родителя. Кроме того, пенетрантность является вариабельной, т.е., в зависимости от типа мутации процент вариабельности носителей мутации имеют клинические признаки заболевания в течение их жизни.

Существует более 50 мутаций. Различные генные дефекты вызывают разные виды прионных заболеваний, которые включают

На сегодняшний день исследователи определили только одну мутацию, которая вызывает фатальную семейную бессонницу (ФСБ), наследственную форму фатальной бессонницы.

Мутации гена PRNP изменяют аминокислотную последовательность PrPC, приводя к неправильной конформации белка и образованию белка PrPSc. Небольшие аномалии в определенных кодонах (нуклеотидные последовательности, которые являются строительными блоками генов), которые сами по себе не вызывают заболевания, могут определять преобладающие симптомы и скорость прогрессирования заболевания при семейных и других прионных заболеваниях (2).

Инфекционно передаваемые прионные заболевания являются редкими. Они могут передаваться

  • От человека к человеку: ятрогенно, при пересадке органов и тканей, при использовании загрязненных нейрохирургических инструментов или, реже, при переливании крови (как в случае заражения вБКЯ); или при каннибализме (как в случае заражения куру)

  • От животного к человеку: после употребления зараженного мяса (как в случае заражения вБКЯ)

Для прионных болезней нет подтвержденных данных, насколько заразен случайный контакт человека с человеком.

Прионные болезни встречаются у многих млекопитающих (например, норок, лосей, оленей, кошек, коз, верблюдов, домашних овец и крупного рогатого скота) и могут передаваться между видами через пищевую цепь. Тем не менее, передача от животных к человеку наблюдается только при вБКЯ, после того как люди употребляли говядину, полученную от крупного рогатого скота, больного губкообразной энцефалопатией крупного рогатого скота (ГЭКРС или коровьего бешенства).

В большинстве штатов США, Канаде, Южной Корее, Норвегии, Финляндии и Швеции (3) существуют опасения, что хроническая изнуряющая болезнь (ХИБ), прионное заболевание лосей и оленей, может передаваться людям, которые охотятся, разделывают или едят больных животных. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что возможна передача ХИБ от животных к человеку, а последние данные указывают на то, что барьеры между видами могут ослабевать, когда ХИБ передается от животного к животному несколько раз (как это может происходить в дикой природе [4]) или когда штаммы ХИБ изменяются, что может повышать вероятность передачи ХИБ человеку.

Справочные материалы по механизмам передачи

  1. 1. Ladogana A, Puopolo M, Croes EA, et al: Mortality from Creutzfeldt-Jakob disease and related disorders in Europe, Australia, and Canada. Neurology 64(9):1586-1591, 2005. doi: 10.1212/01.WNL.0000160117.56690.B2

  2. 2. Pocchiari M and Manson J: Human Prion Diseases. In Handbook of Clinical Neurology, edited by M Pocchiari, and J Manson. New York, Elsevier, 2018, vol 153, pp. 2–498.

  3. 3. Benestad SL, Mitchell G, Simmons M, et al: First case of chronic wasting disease in Europe in a Norwegian free-ranging reindeer. Vet Res 47(1):88, 2016. doi: 10.1186/s13567-016-0375-4

  4. 4. Barria MA, Telling GC, Gambetti P, et al: Generation of a new form of human PrPSc in vitro by interspecies transmission from cervid prions. J Biol Chem 286(9):7490–7495, 2011. doi: 10.1074/jbc.M110.198465

Лечение прионных заболеваний

  • Поддерживающая терапия

Не существует методов лечения прионных болезней. Лечение носит поддерживающий характер.

Следует поощрять пациентов для подготовки передачи другому лицу прав по принятию важных медицинских решений в случае утраты дееспособности (например, предпочтительный уход за пожилыми и неизлечимо больными людьми) вскоре после диагностирования болезни. Рекомендуется хосписная помощь.

Для членов семьи пациентов с семейным анамнезом прионовой болезни может быть рекомендовано генетическое консультирование.

Профилактика прионных заболеваний

Люди не должны употреблять в пищу животных, которые, как известно или предположительно, заражены прионной болезнью.

Прионы не восприимчивы к стандартным методам дезинфекции и могут представлять опасность для других пациентов и хирургов, патологоанатомов или лаборантов, которые контактируют с зараженными тканями или инструментарием.

Заражение можно предупредить, соблюдая меры предосторожности при работе с инфицированными тканями и используя соответствующие методики для очистки контаминированного инструментария. Рекомендуется одна из следующих процедур:

  • Обработка паром в автоклаве при 132° С в течение 1 часа

  • Погружение в 1 Н (нормальный) раствор гидроксида натрия или 10% раствор гипохлорита натрия на 1 час

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.