Обзор прионных заболеваний (Overview of Prion Diseases)

Возникает прионная болезнь

Спорадически (по-видимому, начинаясь спонтанно, без известной причины)

Вследствие генетического наследования (семейные)

Через инфекционную передачу

Спорадические прионные заболевания являются наиболее распространенными, с ежегодной заболеваемостью во всем мире около 1–2 случаев на миллион человек (1). Как с самого начала образуется PrPSc неизвестно.

Семейные прионные заболевания вызваны дефектами в гене PrP (PRNP), который содержится в коротком плече хромосомы 20. Генетические мутации, вызывающие прионные заболевания, почти все являются аутосомно-доминантными; т.е. они вызывают заболевание, когда унаследованы только от одного родителя. Кроме того, пенетрантность является вариабельной, т.е., в зависимости от типа мутации процент вариабельности носителей мутации имеют клинические признаки заболевания в течение их жизни.

Существует более 50 мутаций. Различные генные дефекты вызывают разные виды прионных заболеваний, которые включают

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ)

Синдром Герстманна–Штройсслера–Шейнкера (ГШШ);

Заболевания со смешанными признаками болезни Крейтцфельда-Якоба (англ. CJD) и болезни Герстманна-Штреусслера-Шейнкера (англ. GSS)

Заболевания, которые клинически и патогенетически отличаются от других прионных заболеваний, таких как прионная болезнь, связанная с диареей и вегетативной нейропатией

Фатальная семейная бессонница (FFI)

На сегодняшний день исследователи определили только одну мутацию, которая вызывает фатальную семейную бессонницу (ФСБ), наследственную форму фатальной бессонницы.

Мутации гена PRNP изменяют аминокислотную последовательность PrPC, приводя к неправильной конформации белка и образованию белка PrPSc. Небольшие аномалии в определенных кодонах (нуклеотидные последовательности, которые являются строительными блоками генов), которые сами по себе не вызывают заболевания, могут определять преобладающие симптомы и скорость прогрессирования заболевания при семейных и других прионных заболеваниях (2).

Инфекционно передаваемые прионные заболевания являются редкими. Они могут передаваться

От человека к человеку: ятрогенно, при пересадке органов и тканей, при использовании загрязненных нейрохирургических инструментов или, реже, при переливании крови (как в случае заражения вБКЯ); или при каннибализме (как в случае заражения куру)

От животного к человеку: после употребления зараженного мяса (как в случае заражения вБКЯ)

Для прионных болезней нет подтвержденных данных, насколько заразен случайный контакт человека с человеком.

Прионные болезни встречаются у многих млекопитающих (например, норок, лосей, оленей, кошек, коз, верблюдов, домашних овец и крупного рогатого скота) и могут передаваться между видами через пищевую цепь. Тем не менее, передача от животных к человеку наблюдается только при вБКЯ, после того как люди употребляли говядину, полученную от крупного рогатого скота, больного губкообразной энцефалопатией крупного рогатого скота (ГЭКРС или коровьего бешенства).

В большинстве штатов США, Канаде, Южной Корее, Норвегии, Финляндии и Швеции (3) существуют опасения, что хроническая изнуряющая болезнь (ХИБ), прионное заболевание лосей и оленей, может передаваться людям, которые охотятся, разделывают или едят больных животных. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что возможна передача ХИБ от животных к человеку, а последние данные указывают на то, что барьеры между видами могут ослабевать, когда ХИБ передается от животного к животному несколько раз (как это может происходить в дикой природе [4]) или когда штаммы ХИБ изменяются, что может повышать вероятность передачи ХИБ человеку.