Обзор прионных заболеваний (Overview of Prion Diseases)

Прионные болезни представляют собой прогрессирующие дегенеративные, неизлечимые и в конечном итоге летальные поражения головного мозга.
Известные типы прионных болезней включают
Болезнь Крейтцфельда–Якоба (БКЯ), прототипный вариант (как правило, спорадический);
Вариантная БКЯ (ВБКЯ; приобретенная при употреблении в пищу говядины, зараженного прионами)
Вариабельная протеаза-чувствительная прионопатия (VPSPr; спорадическая)
Синдром Герстманна–Штройсслера–Шейнкера (ГШШ; наследственный);
Фатальная бессонница (ФБ, включает спорадическую и наследственную форму)
Куру (приобретенная в результате ритуального каннибализма)
Недавно идентифицированным типом является прионовая болезнь, связанная с диареей и автономной нейропатией, которая также наследственная.
Прионные болезни возникают в результате структурного изменения нормального поверхностного мембранного белка, который называют клеточным прионным белком (РгРC), точная функция которого неизвестна. Белки прионов с неправильной конформацией называются прионами или скрепи PrP (PrPSc от названия прототипической прионной болезни овец).
Прионы (PrPSc) являются патогенными и трансмиссивными. Они вызывают прионную болезнь благодаря
Ауторепликации: PrPSc индуцирует конформационные превращения PrPC, с созданием дубликатов PrPSc, которые при цепной реакции вызывают дальнейшее превращение PrPC в PrPSc. Этот процесс преобразования прионного белка PrPSc распространяется на различные области головного мозга.
Вызывая гибель нейронов
Нормальный PrPC водорастворимый и чувствительный к протеазе, но большой процент PrPSc не растворяется в воде и обладает заметной устойчивостью к разрушению протеазой (аналогичный бета-амилоиду при болезни Альцгеймера, который PrPSc напоминает), приводя к медленной, но стабильной клеточной аккумуляции и гибели нейронов. Постепенное накопление прионов вызывает глиоз и характерные вакуолярные (спонгиформные) гистологические изменения, приводящие к развитию деменции и другим видам неврологических расстройств. Симптомы и признаки приобретенной прионной болезни формируются на протяжении многих месяцев и лет после первоначального заражения PrPSc.
Прионные заболевания следует рассматривать у всех пациентов с быстрым нейродегенеративным состоянием.
Механизм передачи прионных заболеваний
Возникает прионная болезнь
Спорадически (по-видимому, начинаясь спонтанно, без известной причины)
Вследствие генетического наследования (семейные)
Через инфекционную передачу
Спорадические прионные заболевания являются наиболее распространенными, с ежегодной заболеваемостью во всем мире около 1–2 случаев на миллион человек (1). Как с самого начала образуется PrPSc неизвестно.
Семейные прионные заболевания вызваны дефектами в гене PrP (PRNP), который содержится в коротком плече хромосомы 20. Генетические мутации, вызывающие прионные заболевания, почти все являются аутосомно-доминантными; т.е. они вызывают заболевание, когда унаследованы только от одного родителя. Кроме того, пенетрантность является вариабельной, т.е., в зависимости от типа мутации процент вариабельности носителей мутации имеют клинические признаки заболевания в течение их жизни.
Существует более 50 мутаций. Различные генные дефекты вызывают разные виды прионных заболеваний, которые включают
Заболевания со смешанными признаками болезни Крейтцфельда-Якоба (англ. CJD) и болезни Герстманна-Штреусслера-Шейнкера (англ. GSS)
Заболевания, которые клинически и патогенетически отличаются от других прионных заболеваний, таких как прионная болезнь, связанная с диареей и вегетативной нейропатией
На сегодняшний день исследователи определили только одну мутацию, которая вызывает фатальную семейную бессонницу (ФСБ), наследственную форму фатальной бессонницы.
Мутации гена PRNP изменяют аминокислотную последовательность PrPC, приводя к неправильной конформации белка и образованию белка PrPSc. Небольшие аномалии в определенных кодонах (нуклеотидные последовательности, которые являются строительными блоками генов), которые сами по себе не вызывают заболевания, могут определять преобладающие симптомы и скорость прогрессирования заболевания при семейных и других прионных заболеваниях (2).
Инфекционно передаваемые прионные заболевания являются редкими. Они могут передаваться
От человека к человеку: ятрогенно, при пересадке органов и тканей, при использовании загрязненных нейрохирургических инструментов или, реже, при переливании крови (как в случае заражения вБКЯ); или при каннибализме (как в случае заражения куру)
От животного к человеку: после употребления зараженного мяса (как в случае заражения вБКЯ)
Для прионных болезней нет подтвержденных данных, насколько заразен случайный контакт человека с человеком.
Прионные болезни встречаются у многих млекопитающих (например, норок, лосей, оленей, кошек, коз, верблюдов, домашних овец и крупного рогатого скота) и могут передаваться между видами через пищевую цепь. Тем не менее, передача от животных к человеку наблюдается только при вБКЯ, после того как люди употребляли говядину, полученную от крупного рогатого скота, больного губкообразной энцефалопатией крупного рогатого скота (ГЭКРС или коровьего бешенства).
В большинстве штатов США, Канаде, Южной Корее, Норвегии, Финляндии и Швеции (3) существуют опасения, что хроническая изнуряющая болезнь (ХИБ), прионное заболевание лосей и оленей, может передаваться людям, которые охотятся, разделывают или едят больных животных. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что возможна передача ХИБ от животных к человеку, а последние данные указывают на то, что барьеры между видами могут ослабевать, когда ХИБ передается от животного к животному несколько раз (как это может происходить в дикой природе [4]) или когда штаммы ХИБ изменяются, что может повышать вероятность передачи ХИБ человеку.
Справочные материалы по механизмам передачи
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Лечение прионных заболеваний
Поддерживающая терапия
Не существует методов лечения прионных болезней. Лечение носит поддерживающий характер.
Следует поощрять пациентов для подготовки передачи другому лицу прав по принятию важных медицинских решений в случае утраты дееспособности (например, предпочтительный уход за пожилыми и неизлечимо больными людьми) вскоре после диагностирования болезни. Рекомендуется хосписная помощь.
Для членов семьи пациентов с семейным анамнезом прионовой болезни может быть рекомендовано генетическое консультирование.
Профилактика прионных заболеваний
Люди не должны употреблять в пищу животных, которые, как известно или предположительно, заражены прионной болезнью.
Прионы не восприимчивы к стандартным методам дезинфекции и могут представлять опасность для других пациентов и хирургов, патологоанатомов или лаборантов, которые контактируют с зараженными тканями или инструментарием.
Заражение можно предупредить, соблюдая меры предосторожности при работе с инфицированными тканями и используя соответствующие методики для очистки контаминированного инструментария. Рекомендуется одна из следующих процедур:
Обработка паром в автоклаве при 132° С в течение 1 часа
Погружение в 1 Н (нормальный) раствор гидроксида натрия или 10% раствор гипохлорита натрия на 1 час