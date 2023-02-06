Спинальный эпидуральный абсцесс

МРТ

В связи с тем, что быстрое назначение терапии необходимо, для того чтобы предотвратить и минимизировать неврологический дефицит, врачам следует подозревать спинномозговый эпидуральный абсцесс при наличии у пациентов сильной нетравматичной боли в спине, в особенности при появлении локальной болезненности при перкуссии позвоночника, или если у них имеется повышение температуры, а в анамнезе имеются указания на недавно перенесенную инфекцию или стоматологическую процедуру. Характерная неврологическая симптоматика более специфична, но она присоединяется позднее, так что откладывание нейровизуализации на более поздний срок может привести к неблагоприятному исходу.

Здравый смысл и предостережения

Диагноз спинального эпидурального абсцесса устанавливается на основании МРТ. При отсутствии возможности проведения МРТ назначают миелографию c последующей КТ. Врачи должны рассмотреть возможность незамедлительного проведения МРТ у пациентов, имеющих боли в спине неясной этиологии даже при отсутствии неврологической симптоматики, особенно в случаях наличия у них фокальной перкуторной чувствительности, а также факторов риска (например, внутривенное введение медикаментов, недавно перенесенная инфекция или бактериемия). Берутся пробы крови и инфицированных участков на бактериологическое исследование.

Наличие воспаления межпозвоночного диска (дисцита) может помочь отличить абсцесс от метастатической опухоли. Дисцит обычно предшествует образованию абсцесса, в то время как метастатическая опухоль не затрагивает диск, она разрушает близлежащую кость.

Люмбальная пункция противопоказана, поскольку при наличии полной обструкции тока ЦСЖ возможно грыжевое выпячивание спинного мозга.

В типичных случаях рентгенографию позвоночника не назначают, однако у трети пациентов при этом исследовании обнаруживают остеомиелит. СОЭ и уровень с-реактивного белка (СРБ) повышены, однако данный признак не является специфичным.