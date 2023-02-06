Спинальная субдуральная или эпидуральная гематома – это скопление крови в субдуральном или эпидуральном пространстве, которое может сдавливать спинной мозг. Диагноз устанавливают на основании результатов МРТ; если нет возможности незамедлительно выполнить эту процедуру, проводят КТ-миелографию. Лечение –немедленное хирургическое дренирование.
(См. также Обзор заболеваний спинного мозга (Overview of Spinal Cord Disorders)).
Спинальные субдуральные или эпидуральные гематомы (обычно на грудном или поясничном уровнях) встречаются редко, но причинами их развития могут стать травматические повреждения области спины, проведение антикоагулянтной или тромболитической терапии или люмбальной пункции у пациентов с геморрагическим диатезом.
Симптомы и признаки спинальной субдуральной или эпидуральной гематомы
Спинномозговая субдуральная или эпидуральная гематомы начинаются с локальной боли в спине или корешковой боли и болезненности при перкуссии позвоночника; часто боли очень выраженные.
Может развиться компрессия спинного мозга; при сдавлении корешков спинномозговых нервов поясничных сегментов могут возникнуть синдром конского хвоста и парезы нижних конечностей. Неврологический дефицит прогрессирует от нескольких минут до нескольких часов.
Диагностика спинальной субдуральной или эпидуральной гематомы
МРТ
Гематому следует подозревать у пациентов с признаками и симптомами остро развившейся нетравматической компрессии спинного мозга или внезапного появления неясной слабости в ногах, в особенности если присутствует вероятная причина (например, травма, геморрагический диатез).
Диагностика спинальной субдуральной или эпидуральной гематомы проводится с помощью МРТ или, если МРТ не доступна сразу, с помощью КТ-миелографии.
Лечение спинальной субдуральной или эпидуральной гематомы
Дренирование
Лечением субдуральной или эпидуральной спинномозговой гематомы является немедленное хирургическое дренирование.
Пациентам, принимающим варфарин или другие антикоагулянты-антагонисты витамина К, назначают фитонадион (витамин K1) 2,5–10 мг и свежезамороженную плазму для нормализации МНО (международное нормализованное соотношение). Фитонадион вводят внутривенно, если необходимо срочное лечение; его назначают перорально, если лечение не требуется срочно. Пациентам с тромбоцитопенией переливают тромбоцитарную массу.
Основные положения
Допускается подозрение на субдуральную или эпидуральную гематому среди пациентов с локальной или радикулярной болью в спине, а также с перкуссионной чувствительностью или внезапным беспричинным частичным параличом нижних конечностей, в том числе при потенциально допустимых причинах (например, травма, геморрагический диатез).
Диагноз устанавливается на основании МРТ или, если провести в экстренном порядке МРТ невозможно, КТ-миелографии.
Немедленно дренируют гематомы хирургическим путем.