Спинальная субдуральная или эпидуральная гематома

Спинномозговая субдуральная или эпидуральная гематомы начинаются с локальной боли в спине или корешковой боли и болезненности при перкуссии позвоночника; часто боли очень выраженные.

Может развиться компрессия спинного мозга; при сдавлении корешков спинномозговых нервов поясничных сегментов могут возникнуть синдром конского хвоста и парезы нижних конечностей. Неврологический дефицит прогрессирует от нескольких минут до нескольких часов.