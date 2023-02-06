Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга

Подострая комбинированная дегенерация относится к дегенеративным изменениям в нервной системе из-за дефицита витамина B12; дегенеративные изменения затрагивают в основном белое вещество головного и спинного мозга. Могут на­блюдаться демиелинизация или перифе­рические аксональные нейропатии.

На ранних стадиях подострой комбинированной дегенерации сниженная проприоцептивная и вибрационная чувствитель­ность в конечностях сопровождаются слабой или уме­ренной слабостью и гипорефлексией. На более поздних стадиях развиваются спастичность, гиперрефлексия с отсутствием ахиллова рефлекса (в сочетании с центральными и периферическими отклонениями), разгибательные подошвенные реакции, резкая потеря позиционной и вибрационной чувствительности в нижних конечностях, а также атаксия, иногда, распространение боли по типу "чулок и перчаток".

Тактильная, боле­вая и температурная чувствительность обычно умеренно изменены, но их оценка у пожилых может быть затруднена. У некоторых пациентов проявляется раздражительность и легкая подавленность.

В запущенных случаях мо­гут проявляться паранойя (мегалобластическое безумие), делирий, спутанность сознания, и, иногда, постуральная гипотензия. Спутанность сознания бывает трудно отделить от возрастных деменций, таких, напри­мер, как болезнь Альцгеймера.

Диагностика подострой комбинированной дегенерации основывается на клинических данных и диагностике дефицита витамина B12. Выполняют общий анализ крови и определяют уровни витамина B12 и фолатов. КТ или МРТ выполняют для исключения других причин найденных отклонений.

Лечение подострой комбинированной дегенерации включает прием витамина B12 перорально или, при более тяжелом дефиците, внутримышечно.

Неврологические симптомы, ко­торые сохраняются в течение месяцев или лет, становятся необратимыми. Лечение витамином B12 должно длиться всю жизнь, если патофизиологический механизм дефицита не корригируется.