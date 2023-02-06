Наследственная спастическая параплегия включает в себя группу редких наследственных заболеваний, которые характеризуются прогрессирующим спинальным несегментарным спастическим парезом ног, иногда сочетающимся с умственной отсталостью, судорожным синдромом и другими симптомами. Диагноз устанавливают на основании клинических проявлений и иногда с помощью генетического исследования Лечение симптоматическое, в том числе препараты для уменьшения спастичности.

(См. также Обзор заболеваний спинного мозга (Overview of Spinal Cord Disorders)).

Генетическая природа наследственной спастической параплегии варьирует в широких пределах, для многих форм генетический дефект неизвестен.

При всех подвидах этой патологии развивается дегенеративный процесс в нисходящих кортикоспинальных трактах и в меньшей степени задних столбах и спиноцеребеллярных трактах; иногда дегенерация захватывает и клетки переднего рога спинного мозга.

Дебют заболевания может развиться в любом возрасте (от первого года жизни до пожилого возраста) в зависимости от генетической формы патологии. Наследственная спастическая параплегия поражает представителей обоих полов.

Симптоматика наследственной спастической параплегии Симптомы и признаки наследственной спастической параплегии включают в себя спастический парез ног, прогрессирующее ухудшение ходьбы, гиперрефлексию, клонусы, извращенный подошвенный рефлекс. Чувствительность и функция сфинктеров обычно сохранны. Иногда в процесс вовлекаются и верхние конечности. Неврологический дефицит не соответствует какому-либо определенному сегменту спинного мозга. При некоторых формах у пациентов развивается и другая неврологическая симптоматика (например, мозжечковые и глазодвигательные нарушения, экстрапирамидные симптомы, атрофия зрительного нерва, дегенерация сетчатки, умственная отсталость, деменция, полинейропатия).

Диагностика наследственной спастической параплегии Клиническая оценка

Иногда генетические тесты При наличии признаков наследственной спастической параплегии и наличии у родственников схожей патологии следует подозревать наследственный спастический парапарез. Диагноз наследственной спастической параплегии устанавливается на основании исключения остальных причин и, в некоторых случаях (например, если причина не ясна), при помощи генетических анализов. Рекомендуется генетическая консультация.

Лечение наследственной спастической параплегии Симптоматическое, в том числе препараты для купирования спастичности Лечение всех форм наследственной спастической параплегии симптоматическое. С целью уменьшения спастичности применяют баклофен в дозе 10 мг перорально 2 раза в сутки с возможным повышением дозировки до 40 мг перорально 2 раза в сутки при необходимости. К альтернативным препаратам относят диазепам, клоназепам, дантролен, ботулотоксин (ботулотоксин типа А или типа В) и тизанидин. Физиотерапия и физические упражнения могут помочь поддерживать подвижность и мышечную силу, улучшить диапазон движения и выносливость, уменьшить утомляемость и предотвратить спазмы. Некоторым пациентам пригождаются шины, трости или костыли.