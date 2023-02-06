При различных повреждениях может развиться компрессия спинного мозга, вызывающая сегментарные нарушения чувствительности, двигательной и рефлекторной сферы, парезов сфинктеров. Диагноз ставится на основании МРТ. Лечение направлено на устранение компрессии.

(См. также Обзор заболеваний спинного мозга (Overview of Spinal Cord Disorders) и Неотложная помощь при спинальной травме (Immediate care for spinal trauma)).

Гораздо чаще компрессия вызывается патологическим процессом, локализующимся вне спинного мозга (экстрамедуллярно), чем внутри него (интрамедуллярно).

Компрессия может быть

Острой

Подострой

Хронической

Острая компрессия развивается в течение нескольких минут или часов. Это часто связано с

Травмой (например, вдавленный перелом позвонка со смещением обломков, острая грыжа межпозвоночного диска, гематома, вызванная тяжелым повреждением костно-связочного аппарата, подвывих позвонков или их смещение).

Метастатические опухоли

Иногда причиной компрессии служат абсцессы, очень редко – спонтанная эпидуральная гематома. Острая компрессия может развиваться на фоне подострой или хронической, в особенности если ее причиной является абсцесс или опухоль.

Подострая компрессия развивается в течение нескольких дней или недель. Обычно она вызвана

Метастатической экстрамедуллярной опухолью

Субдуральным или эпидуральным абсцессом или гематомой

Шейной или (редко) грудной грыжей межпозвоночных дисков

Хроническая компрессия развивается в течение нескольких месяцев или лет. Причиной ее чаще всего являются

Костные разрастания, выдающиеся в просвет позвоночного канала на шейном, грудном или поясничном уровнях (например, остеофиты или спондилез, в особенности при стенозе позвоночного канала).

Усиливать степень компрессии может грыжа межпозвонкового диска и гипертрофия желтой связки. К менее часто встречающимся причинам относят артерио-венозные мальформации и медленно растущие экстрамедуллярные опухоли.

Подвывих атланто-аксиального сочленения и другие аномалии краниовертебрального перехода могут вызывать острую, подострую или хроническую компрессию спинного мозга.

Патологические процессы, вызывающие компрессию спинного мозга, могут также сдавливать корешки спинномозговых нервов, а в редких случаях – нарушать кровоснабжение спинного мозга, приводя к развитию инфаркта спинного мозга.

Симптомы и признаки компрессии спинного мозга Острая компрессия спинного мозга вызывает сегментарный дефицит, парапарез или тетрапарез, снижение рефлексов (в остром периоде) с последующей гиперрефлексией, разгибательные подошвенные рефлексы, потерю тонуса сфинктеров (нарушение функций тазовых органов) и выпадение чувствительности. Подострая или хроническая компрессия могут дебютировать локальной болью в спине, часто иррадиирующей по ходу иннервации корешка спинномозгового нерва (радикулярная боль), иногда сопровождаться гиперрефлексией и утратой чувствительности. Нарушение чувствительности может начинаться с крестцовых сегментов спинного мозга. Впоследствии внезапно может наступить полная утрата неврологических функций, возможно в связи с развитием вторичного инфаркта спинного мозга. Болезненность при перкуссии позвоночника может свидетельствовать о наличии метастатической карциномы, абсцесса или гематомы. При интрамедуллярных патологических процессах возникают жгучие болезненные ощущения, которые трудно поддаются локализации (в отличие от корешкового болевого синдрома), при этом чувствительность в области иннервации крестцовых дерматомов чаще всего остается сохранной. Такого рода поражение обычно приводит к спастическому парезу.

Диагностика компрессии спинного мозга МРТ или КТ-миелография Компрессию спинного мозга можно заподозрить при возникновении болей в спине или радикулярной боли с изменением рефлексов, двигательной или чувствительной сферы, особенно на сегментарном уровне. Здравый смысл и предостережения Компрессивная миелопатия Изображение Courtesy of John Tsiouris, MD, Division of Neuroradiology, New York–Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center. Если есть возможность, то необходимо сразу сделать МРТ. При возможности немедленно проводится МРТ, а при ее отсутствии – КТ-миелография; при люмбальной пункции вводится небольшое количество йогексола (неионогенное низкоосмолярное рентгеноконтрастное вещество), который, направляясь в ростральном направлении, останавливается на уровне блока цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). В этом случае рентгеноконтрастное вещество вводят посредством цервикальной пункции, чтобы определить верхнюю границу блока. В том случае, если имеется подозрение на травматические костные повреждения (например, переломы, смещения, подвывихи), при которых требуется немедленная иммобилизация, выполняют обычную рентгенографию. Однако КТ дает возможность лучше определить костную патологию.

Лечение компрессии спинного мозга Устранение компрессии Лечение сдавления спинного мозга направлено на ослабление давления на спинной мозг. Неполный или недавно развившийся неврологический дефицит может быть обратимым, однако полная утрата функций отмечается редко; поэтому при острой компрессии диагностические и лечебные мероприятия должны быть проведены немедленно. Если компрессия становится причиной неврологического дефицита или боли, немедленно вводится в/в дексаметазон, обычно 10 мг, после чего продолжают перорально в общей дозе 16 мг в день в разделенных дозах. Операция или лучевая терапия также проводятся немедленно. Хирургическое вмешательство показано в следующих случаях: Неврологический дефицит прогрессирует, несмотря на терапевтические воздействия.

Необходима биопсия

Нестабильность позвоночника.

Рецидив опухоли после лучевой терапии.

Абсцесс или субдуральная или эпидуральная гематома сдавливает спинной мозг