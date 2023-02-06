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Инфаркт спинного мозга

(ишемическая миелопатия)

Авторы:Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
Проверено/пересмотрено февр. 2023

Инфаркт спинного мозга обычно развивается вследствие закупорки экстравертебральной артерии. Клиническая картина включает внезапное возникновение выраженной боли в спине, вслед за которой сразу развиваются быстро прогрессирующий двусторонний вялый парез конечностей и утрата чувствительности, в частности болевой и температурной. Диагноз ставится на основании МРТ. Лечение в основном симптоматическое.

(См. также Обзор заболеваний спинного мозга (Overview of Spinal Cord Disorders)).

Кровоснабжение задней 1/3 спинного мозга осуществляют задние спинномозговые артерии, а передних 2/3 – передние. Передняя спинномозговая артерия имеет лишь несколько питающих артерий в верхней шейной области и одну крупную питающую артерию (артерия Адамкевича) в нижней грудной области. Питающие артерии отходят от аорты.

Вследствие того что коллатеральное крово-обращение в некоторых участках спинного мозга практически отсутствует, некоторые сегменты спинного мозга (например, Т2-Т4) особенно уязвимы к ишемическому повреждению. В большем проценте случаев инфаркт развивается при поражении экстравертебральных питающих артерий или аорты (например, атеросклеротическое поражение, диссекция, клипирование во время операции), чем в результате расстройства кровообращения собственно в спинальных артериях. Тромбоз и узловой полиартериит представляют собой достаточно редкие причины развития указанного состояния.

Симптомы и признаки инфаркта спинного мозга

Ранний симптом инфаркта спинного мозга является внезапная острая боль в спине, сопровождающаяся опоясывающим чувством «стягивания», сопровождающаяся затем развитием в течение нескольких минут сегментарных двусторонних вялых парезов и утратой чувствительности. Больше других нарушаются такие виды чувствительности, как болевая и температурная. В типичных случаях поражение касается передней спинномозговой артерии, приводящей к развитию синдрома передних спинальных корешков (см. таблицу Синдромы поражения спинного мозга). Относительно сохранными остаются суставно-мышечное чувство и вибрационная чувствительность, идущие в задних канатиках, и тактильная чувствительность.

При развитии инфаркта небольшого размера, расположенного в самом дальнем участке зоны кровоснабжения пораженной артерии (ближе к центру спинного мозга), возможно формирование центрального спинального синдрома (см. таблицу "Синдромы спинного мозга").

Неврологические расстройства могут частично разрешиться в течение первых нескольких дней.

Диагностика инфаркта спинного мозга

  • МРТ

При остром развитии боли в спине и характерной неврологической симптоматики следует подозревать наличие инфаркта спинного мозга.

Диагноз инфаркта спинного мозга устанавливается с помощью МРТ. Если МРТ недоступно. Может быть выполнена КТ-миелография.

Схожую клиническую картину могут вызывать острый поперечный миелит, компрессия спинного мозга и демиелинизирующие расстройства, однако их начало более постепенное, также они могут быть исключены результатами МРТ и анализов цереброспинальной жидкости (ЦСЖ).

Лечение инфаркта спинного мозга

  • Поддерживающая терапия

В некоторых случаях причина инфаркта (например, диссекция аорты, узловой полиартериит) поддается лечению, однако часто единственным вариантом остается поддерживающая терапия.

Основные положения

  • Инфаркт спинного мозга чаще развивается при поражении экстравертебральных питающих артерий или аорты (например, атеросклеротическое поражение, диссекция, клипирование во время операции), чем в результате нарушений во внутренних спинальных артериях.

  • Он вызывает острую боль в спине, сопровождающуюся опоясывающим чувством «стягивания», в течение последующих нескольких минут– сегментарным двусторонним вялым парезом и утратой чувствительности; боль и температурная чувствительность непропорционально ослабевают.

  • Также возможен центральный паралич.

  • Диагностика производится с помощью МРТ.

  • По возможности необходимо устранить причину; в противном случае осуществляется поддерживающее лечение.

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