Инфаркт спинного мозга обычно развивается вследствие закупорки экстравертебральной артерии. Клиническая картина включает внезапное возникновение выраженной боли в спине, вслед за которой сразу развиваются быстро прогрессирующий двусторонний вялый парез конечностей и утрата чувствительности, в частности болевой и температурной. Диагноз ставится на основании МРТ. Лечение в основном симптоматическое.
(См. также Обзор заболеваний спинного мозга (Overview of Spinal Cord Disorders)).
Кровоснабжение задней 1/3 спинного мозга осуществляют задние спинномозговые артерии, а передних 2/3 – передние. Передняя спинномозговая артерия имеет лишь несколько питающих артерий в верхней шейной области и одну крупную питающую артерию (артерия Адамкевича) в нижней грудной области. Питающие артерии отходят от аорты.
Вследствие того что коллатеральное крово-обращение в некоторых участках спинного мозга практически отсутствует, некоторые сегменты спинного мозга (например, Т2-Т4) особенно уязвимы к ишемическому повреждению. В большем проценте случаев инфаркт развивается при поражении экстравертебральных питающих артерий или аорты (например, атеросклеротическое поражение, диссекция, клипирование во время операции), чем в результате расстройства кровообращения собственно в спинальных артериях. Тромбоз и узловой полиартериит представляют собой достаточно редкие причины развития указанного состояния.
Симптомы и признаки инфаркта спинного мозга
Ранний симптом инфаркта спинного мозга является внезапная острая боль в спине, сопровождающаяся опоясывающим чувством «стягивания», сопровождающаяся затем развитием в течение нескольких минут сегментарных двусторонних вялых парезов и утратой чувствительности. Больше других нарушаются такие виды чувствительности, как болевая и температурная. В типичных случаях поражение касается передней спинномозговой артерии, приводящей к развитию синдрома передних спинальных корешков (см. таблицу Синдромы поражения спинного мозга). Относительно сохранными остаются суставно-мышечное чувство и вибрационная чувствительность, идущие в задних канатиках, и тактильная чувствительность.
При развитии инфаркта небольшого размера, расположенного в самом дальнем участке зоны кровоснабжения пораженной артерии (ближе к центру спинного мозга), возможно формирование центрального спинального синдрома (см. таблицу "Синдромы спинного мозга").
Неврологические расстройства могут частично разрешиться в течение первых нескольких дней.
Диагностика инфаркта спинного мозга
МРТ
При остром развитии боли в спине и характерной неврологической симптоматики следует подозревать наличие инфаркта спинного мозга.
Диагноз инфаркта спинного мозга устанавливается с помощью МРТ. Если МРТ недоступно. Может быть выполнена КТ-миелография.
Схожую клиническую картину могут вызывать острый поперечный миелит, компрессия спинного мозга и демиелинизирующие расстройства, однако их начало более постепенное, также они могут быть исключены результатами МРТ и анализов цереброспинальной жидкости (ЦСЖ).
Лечение инфаркта спинного мозга
Поддерживающая терапия
В некоторых случаях причина инфаркта (например, диссекция аорты, узловой полиартериит) поддается лечению, однако часто единственным вариантом остается поддерживающая терапия.
Основные положения
Инфаркт спинного мозга чаще развивается при поражении экстравертебральных питающих артерий или аорты (например, атеросклеротическое поражение, диссекция, клипирование во время операции), чем в результате нарушений во внутренних спинальных артериях.
Он вызывает острую боль в спине, сопровождающуюся опоясывающим чувством «стягивания», в течение последующих нескольких минут– сегментарным двусторонним вялым парезом и утратой чувствительности; боль и температурная чувствительность непропорционально ослабевают.
Также возможен центральный паралич.
Диагностика производится с помощью МРТ.
По возможности необходимо устранить причину; в противном случае осуществляется поддерживающее лечение.