Инфаркт спинного мозга обычно развивается вследствие закупорки экстравертебральной артерии. Клиническая картина включает внезапное возникновение выраженной боли в спине, вслед за которой сразу развиваются быстро прогрессирующий двусторонний вялый парез конечностей и утрата чувствительности, в частности болевой и температурной. Диагноз ставится на основании МРТ. Лечение в основном симптоматическое.

(См. также Обзор заболеваний спинного мозга (Overview of Spinal Cord Disorders)).

Кровоснабжение задней 1/3 спинного мозга осуществляют задние спинномозговые артерии, а передних 2/3 – передние. Передняя спинномозговая артерия имеет лишь несколько питающих артерий в верхней шейной области и одну крупную питающую артерию (артерия Адамкевича) в нижней грудной области. Питающие артерии отходят от аорты.

Вследствие того что коллатеральное крово-обращение в некоторых участках спинного мозга практически отсутствует, некоторые сегменты спинного мозга (например, Т2-Т4) особенно уязвимы к ишемическому повреждению. В большем проценте случаев инфаркт развивается при поражении экстравертебральных питающих артерий или аорты (например, атеросклеротическое поражение, диссекция, клипирование во время операции), чем в результате расстройства кровообращения собственно в спинальных артериях. Тромбоз и узловой полиартериит представляют собой достаточно редкие причины развития указанного состояния.

Симптомы и признаки инфаркта спинного мозга Ранний симптом инфаркта спинного мозга является внезапная острая боль в спине, сопровождающаяся опоясывающим чувством «стягивания», сопровождающаяся затем развитием в течение нескольких минут сегментарных двусторонних вялых парезов и утратой чувствительности. Больше других нарушаются такие виды чувствительности, как болевая и температурная. В типичных случаях поражение касается передней спинномозговой артерии, приводящей к развитию синдрома передних спинальных корешков (см. таблицу Синдромы поражения спинного мозга). Относительно сохранными остаются суставно-мышечное чувство и вибрационная чувствительность, идущие в задних канатиках, и тактильная чувствительность. При развитии инфаркта небольшого размера, расположенного в самом дальнем участке зоны кровоснабжения пораженной артерии (ближе к центру спинного мозга), возможно формирование центрального спинального синдрома (см. таблицу "Синдромы спинного мозга"). Неврологические расстройства могут частично разрешиться в течение первых нескольких дней.

Диагностика инфаркта спинного мозга МРТ При остром развитии боли в спине и характерной неврологической симптоматики следует подозревать наличие инфаркта спинного мозга. Диагноз инфаркта спинного мозга устанавливается с помощью МРТ. Если МРТ недоступно. Может быть выполнена КТ-миелография. Схожую клиническую картину могут вызывать острый поперечный миелит, компрессия спинного мозга и демиелинизирующие расстройства, однако их начало более постепенное, также они могут быть исключены результатами МРТ и анализов цереброспинальной жидкости (ЦСЖ).

Лечение инфаркта спинного мозга Поддерживающая терапия В некоторых случаях причина инфаркта (например, диссекция аорты, узловой полиартериит) поддается лечению, однако часто единственным вариантом остается поддерживающая терапия.