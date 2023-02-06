Артериовенозные мальформации спинного мозга (АВМ)

Артериовенозные мальформации (АВМ) спинного мозга могут вызывать его компрессию, ишемию, паренхиматозные кровоизлияния, субарахноидальные кровоизлияния или их сочетание. В клинической картине отмечаются постепенно прогрессирующий, восходящий или рецидивирующий и ремиттирующий сегментарный неврологический дефицит; корешковые болевые синдромы; внезапное развитие боли в спине с острым возникновением неврологической симптоматики. Диагноз ставится на основании МРТ. Лечение состоит из хирургического вмешательства или стереотаксической радиохирургии и может включать эмболизацию под ангиографическим контролем.
(См. также Обзор заболеваний спинного мозга (Overview of Spinal Cord Disorders)).
Артериовенозные мальформации – наиболее часто встречающиеся сосудистые мальформации в спинном мозге. В большинстве случаев они располагаются в грудном и поясничном отделе, снаружи спинного мозга (т.е. экстрамедуллярно) и дорсально. Реже встречаются АВМ шейной или верхнегрудной локализации, расположенные внутри спинного мозга (интрамедуллярно). АВМ могут варьировать от небольших и локализованных до занимающих по размеру более половины спинного мозга. Они могут сдавливать (а иногда – даже замещать) паренхиму спинного мозга, а также могут разорваться, вызвав локализованное или распространенное кровоизлияние.
Симптомы и признаки АВМ спинного мозга
В некоторых случаях кожная ангиома образуется над АВМ в спинном мозге. В типичных случаях АВМ сдавливают следующие структуры:
Корешки спинномозговых нервов, вызывая боль, распространяющуюся в зоне иннервации корешка (корешковая боль);
спинной мозг, вызывая сегментарный неврологический дефицит, который может неуклонно нарастать или иметь волнообразный характер (убывает, а затем нарастает)
Часто сочетаются проявления поражения как верхнего, так и нижнего мотонейронов. АВМ могут разорваться внутри паренхимы спинного мозга, приводя к внезапному появлению сильной боли в спине и острому развитию сегментарного неврологического дефицита. В редких случаях высоко расположенные АВМ на шейном уровне могут разрываться в субарахноидальное пространство, вызывая субарахноидальное кровоизлияние, что проявляется внезапной и сильной головной болью, ригидностью мышц затылка и нарушением сознания.
Диагностика АВМ спинного мозга
Визуализация
Артериовенозные мальформации спинного мозга могут быть случайно обнаружены при нейровизуализации. На основании клинической картины они можут заподозрить у пациентов с необъяснимым сегментарным неврологическим дефицитом или субарахноидальным кровоизлиянием, особенно при остром развитии выраженной боли в спине или при наличии срединно расположенных кожных ангиом.
Диагноз АВВП устанавливается на основании данных МРТ (обычно выполняется первой), затем магнитно-резонансной ангиографии, а затем – селективной артериографии. В некоторых случаях применяется миелография в сочетании с КТ.
Лечение АВМ спинного мозга
В случаях угрозы нарушения функции спинного мозга показано хирургическое лечение
В случаях угрозы нарушения функции спинного мозга показано хирургическое лечение, однако применение микрохирургических методик требует определенных навыков и опыта работы. В случае если АВМ небольших размеров и расположена в труднодоступной области, возможно применение стереотаксической радиохирургии.
Сосудистая эмболизация перекрывает питающие артерии и часто предшествует хирургическому удалению или стереотаксической радиохирургии.
Основные положения
Артериовенозные мальформации могут варьировать от небольших и локализованных до занимающих по размеру более половины спинного мозга.
АВВП могут сдавливать нервные корешки (вызывая боль в отделах, расположенных ниже сдавленного нервного корешка) или спинной мозг (вызывая сегментарные неврологические нарушения, которые постепенно прогрессируют или то усиливаются, то ослабевают); они могут разрываться (вызывая внезапную, сильную боль в спине и внезапные сегментарные неврологические расстройства).
Диагноз устанавливается на основании данных МРТ с последующей магнитно-резонансной ангиографией, затем выполняется селективная артериография.
В случаях угрозы нарушения функций спинного мозга показано хирургическое лечение