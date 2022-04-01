В нейроне генерируется и по аксону посылается потенциал действия, который затем передается на синапс посредством выделения нейротрансмиттеров, вызывающих ответную реакцию в другом нейроне или эффекторной клетке (например, мышечные клетки, большинство экзокринных и эндокринных клеток). Нейротрансмиттеры позволяют нейронам общаться друг с другом. Высвобождающиеся нейротрансмиттеры связываются с рецепторами другого нейрона. Нейроны, которые выделяют нейротрансмиттеры, называются пресинаптическими нейронами. Нейроны, которые получают нейротрансмиттерные сигналы, называются постсинаптическими нейронами. В зависимости от типа нейротрансмиттера и рецептора, сигнал может или активировать, или тормозить воспринимающую клетку. Другие факторы, в том числе лекарства и расстройства, влияют на связь между нейронами, модулируя выработку и действие нейротрансмиттеров, в том числе
Их высвобождение, обратный захват и распад
Количество и функция постсинаптических нейромедиаторных рецепторов
Иногда сигналы между нейронами проходят в обратном направлении (так называемая ретроградная нейротрансмиссия). В таких случаях дендриты (приемные ветви нейрона) постсинаптических нейронов высвобождают нейротрансмиттеры, которые влияют на рецепторы пресинаптических нейронов. Ретроградная передача может препятствовать высвобождению дополнительных нейротрансмиттеров пресинаптическими нейронами и помочь контролировать уровень активности и связи между нейронами.
Межклеточные взаимодействия в центральной нервной системе (ЦНС) очень сложны. Импульс от одного нейрона к другому может проходить от
аксона к телу клетки
аксона к дендриту
тела клетки к телу клетки
дендрита к дендриту
Нейрон воспринимает одновременно огромное количество импульсов – как возбуждающих, так и тормозящих – от других нейронов, и эти сигналы объединяет в различные паттерны разрядов.
Проведение нервного импульса
Проведение потенциала действия по аксону имеет электрическую природу и вызвано переходом ионов натрия и калия через мембрану аксона. Отдельный нейрон генерирует однотипные сигналы после каждого стимула, проводя их с фиксированной скоростью по аксону. Скорость проведения зависит от диаметра аксона и степени его миелинизации и составляет от 1–4 м/секунду для малых немиелинизированных волокон до 75 м/секунду в крупных миелинизированных. Распространение импульса происходит с намного большей скоростью в миелинизированных волокнах, поскольку по ходу миелиновой оболочки с равной частотой располагаются промежутки (перехваты Ранвье), где обнажается мембрана аксона. Электрический импульс «перепрыгивает» с одного перехвата к другому, пропуская миелинизированный участок аксона. Вследствие этого при заболеваниях, нарушающих миелиновую оболочку (например, рассеянный склероз), синдром Гийена-Барре, происходит изменение скорости проведения по волокну, что приводит к развитию различной неврологической симптоматики.
Пути передачи
Передача импульса имеет химическую природу и вызывается высвобождением определенных нейромедиаторов из нервного окончания. Медиаторы диффундируют через синаптическую щель и на короткое время связываются со специфическими рецепторами на эффекторной клетке. В зависимости от рецептора результатом взаимодействия может быть как возбуждение, так и торможение. Обычно нейроны не касаются друг друга; вместо этого они общаются посредством трансмиссии нейромедиаторов через синапсы. При некоторых условиях нейроны рядом друг с другом могут общаться с помощью электрических импульсов через щелевое соединение.
В теле нейрона вырабатываются ферменты, синтезирующие большинство медиаторов, которые затем хранятся в везикулах нервного окончания (см. рисунок Нейротрансмиссия). Количество медиаторов в одной везикуле (обычно порядка нескольких тысяч молекул) называют квантом. Потенциал действия, достигнув нервного окончания, вызывает открытие кальциевых каналов; ток кальция внутрь вызывает высвобождение нейротрансмиттеров из везикул посредством слияния мембран последних с мембраной нервного окончания. В результате этого молекулы медиаторов попадают в синаптическую щель (экзоцитоз).
Один из подвидов синапсов, электрический синапс, не включает высвобождение нейромедиаторов; цитоплазмы пре- и постсинаптического нейронов непосредственно связывают ионные каналы. Эта разновидность соединения является наиболее быстрой.
Возбуждающие и тормозящие импульсы
Реакция, вызванная высвобождением нейротрансмиттера, может либо возбуждать или активировать постсинаптический нейрон, либо ингибировать или блокировать его активность. Постсинаптические нейроны получают множественные нейромедиаторные и электрические сигналы от многих нейронов. Принимающий нейрон в конечном итоге складывает входящие данные вместе, и, если поступает больше возбуждающих сигналов, нейрон "выстреливает" и посылает сигналы другим нейронам. Если сумма сигналов является ингибирующей, нейрон не "выстреливает" и не оказывает влияния на активность других нейронов. Это сочетание реакций называется суммированием. Нейротрансмиттеры, таким образом, способствуют быстрой связи между нейронами, изменяя возбуждение потенциала действия.
Другие формы суммирования включают
Пространственная суммация: когда нейрон получает несколько импульсов в разных местах, он затем их суммирует
Временное суммирование: когда импульсы получены в течение короткого периода времени, а затем суммируются
Чтобы нейрон генерировал сигнал и выстрелил, он должен достичь порогового потенциала. Пороговый потенциал создается за счет чистого увеличения притока натрия в клетку во время обмена ионов натрия и калия. Когда в клетку поступает достаточное количество натрия, достигается пороговая величина; при достижении пороговой величины срабатывает потенциал действия; он движется вдоль мембраны нейрона. Порог должен быть достигнут для создания потенциала действия.
Нейротрансмиссия
Потенциалы действия открывают аксональные кальциевые каналы (не показано). Ca++ активирует высвобождение нейромедиаторов (НМ) из везикул. НМ заполняют синаптическую щель. Некоторые из них связываются с постсинаптическими рецепторами, вызывая ответную реакцию. Остальные подвергаются обратному захвату в аксон, где накапливаются, или диффундируют в окружающие ткани.
Количество нейромедиаторов в нервном окончании не зависит от активности нейрона и сохраняется относительно постоянным благодаря непрерывной модификации процессов захвата предшественников нейромедиатора и активности ферментов, синтезирующих и разрушающих нейромедиатор. Стимуляция пресинаптических рецепторов может уменьшить пресинаптический синтез нейромедиатора, а их блокада может его увеличить.
Взаимодействие нейромедиатора с рецептором для окончания продолжающегося действия трансмиттера и/или с целью обеспечения быстрой повторной активации рецепторов должно быть достаточно коротким. После связывания нейротрансмиттеров с рецепторами возможен один из следующих вариантов:
С целью повторного использования или уничтожения нейромедиаторы быстро захватываются обратно в пресинаптическое нервное окончание активным АТФ-зависимым транспортом (обратный захват).
Они могут быть устранены ферментами вблизи рецепторов.
Нейротрансмиттеры диффундируют в окружающие ткани.
При обратном захвате нейромедиаторов нервными окончаниями происходит их накопление в гранулах или везикулах на концевых участках аксонов – для повторного высвобождения.
Нарушение этих процессов может привести к клиническому заболеванию. Например, считается, что потеря памяти при болезни Альцгеймера связана с недостаточностью нейротрансмиттера ацетилхолина в синапсах, что способствует закладыванию новых воспоминаний. Некоторые лекарства (например, донепезил, галантамин, ривастигмин) блокируют фермент ацетилхолинэстеразу (которая расщепляет ацетилхолин) и, таким образом, увеличивают количество ацетилхолина в синапсе. В результате может улучшиться функция памяти.
Некоторые типы отдельных нейронов могут выделять два или более различных нейротрансмиттеров (называемых котрансмиссией) - например, ацетилхолин и глутамат. Множество нейротрансмиттеров могут воздействовать на один постсинаптический нейрон или влиять на множество постсинаптических нейронов. Котрансмиссия позволяет осуществлять сложную связь между нейронами для контроля различных событий в ЦНС и периферической нервной системе (ПНС).
Нейротрансмиттеры могут также способствовать более длительным изменениям, которые включают дополнительные пути, например, изменения активности генов и белков.
Рецепторы
Рецепторы к нейромедиаторам представляют собой белковые комплексы, расположенные на клеточной мембране. Именно от их природы зависит, будет ли влияние отдельно взятого нейромедиатора возбуждающим или тормозным. В случае если рецепторы постоянно стимулируются медиаторами или определенными препаратами, их чувствительность снижается; те рецепторы, которые не стимулируются нейромедиаторами или при их хронической медикаментозной блокаде, они становятся сверхчувствительными (открытые рецепторы). Указанные процессы сильно влияют на развитие толерантности и физической зависимости. Особую значимость эти принципы приобретают в случаях трансплантации органов или тканей, при которой денервация лишает рецепторы возможности связываться с нейромедиаторами; в результате трансплантированные органы могут стать чрезмерно чувствительными к нервной стимуляции. Синдром отмены частично можно объяснить феноменом «рикошета» из-за измененной аффинности или плотности рецепторов.
Большинство нейромедиаторов взаимодействуют с постсинаптическими рецепторами, однако некоторые рецепторы расположены на пресинаптических нейронах, обеспечивая точное регулирование высвобождения нейротрансмиттера.
Одна из групп рецепторов, называемая ионотропными рецепторами (например, рецепторы N-метил-D-глутамата, каината, ацетилхолина, глицина и гамма-аминомасляной кислоты [ГАМК]), состоит из ионных каналов, которые открываются при связывании с нейромедиатором, приводя к возникновению быстрого ответа. В другой группе метаботропные рецепторы (например, рецепторы к серотонину, альфа- и бета-адренорецепторы, допаминергические рецепторы), нейромедиаторы взаимодействуют с G-белком и активируют молекулу-посредник (вторичный «мессенджер», например, цАМФ), являющийся катализатором целого каскада реакций, реализующихся посредством фосфорилизации белков и/или мобилизации ионов кальция; изменения, происходящие в клетке под воздействием вторичных молекул-посредников, медленнее, чем в 1-ой группе рецепторов, однако они позволяют обеспечить более точную регуляцию быстрого ионотропного ответа. Большинство медиаторов активируют специфичные им рецепторы, меньшая часть – вторичные мессенджеры.
Основные нейромедиаторы и рецепторы
По крайней мере 100 молекул могут выступать в роли нейромедиаторов; из них 18 имеют первостепенное значение. Некоторые встречаются в различных формах. Нейротрансмиттеры могут быть сгруппированы в разные классы, такие как
Небольшие молекулы (например, глутамат, гамма-аминомасляная кислота, глицин, аденозин, ацетилхолин, серотонин, гистамин, норадреналин)
Нейропептиды (например, эндорфины)
Газообразные молекулы (например, оксид азота, оксид углерода)
Эндоканнабиноиды
Глутамат и аспартат
Эти аминокислоты (глутамат и аспартат) являются основными возбуждающими нейромедиаторами в ЦНС. Их обнаруживают в коре головного мозга, мозжечке и спинном мозге. В ответ на воздействие глутамата в нейронах повышается синтез оксида азота (NO). Избыточная концентрация глутамата может оказывать токсическое действие, повышая уровень внутриклеточного кальция, свободных радикалов и активность протеиназ. Эти нейромедиаторы участвуют в развитии толерантности к опиоидам и опосредуют развитие гипералгезии.
Глутаматные рецепторы (стимулируемые глутаматом и менее сильно аспартатом) классифицируются как NMDA (N-метил-d-аспартат) и не-NMDA рецепторы. Фенциклидин (ФЦД, также известный под названием «ангельская пыль») и мемантин (применяемый в лечении болезни Альцгеймера) связываются с рецепторами NMDA.
Гамма-аминомасляная кислота
Гамма-аминобутировая кислота (ГАМК) – основной тормозной нейромедиатор в мозге. Это аминокислота, синтезируемая из глутаминовой кислоты посредством декарбоксилирования глутаматдекарбоксилазой. После взаимодействия с рецепторами ГАМК активно захватывается обратно в нервные окончания и метаболизируется. Глицин, который по действию напоминает ГАМК, встречается преимущественно во вставочных нейронах (клетки Реншоу) спинного мозга и в нейронных цепях, расслабляющих мышцы-антагонисты.
Разделяют GABA-A (активирующие хлорные каналы) и GABA-B (активирующие образование цАМФ) рецепторы. GABA-A-рецепторы являются точкой приложения для нескольких нейроактивных препаратов, включая бензодиазепины, барбитураты, пикротоксин и мусцимол. Алкоголь также связывается с рецепторами ГАМК-А (GABA-A). GABA-B-рецепторы активируются баклофеном, используемым при лечении мышечного спазма.
Серотонин
Серотонин (5-гидрокситриптамин, или 5-НТ) синтезируется в ядре шва и нейронах средней линии моста и верхней части ствола мозга. Триптофан гидроксилируется гидроксилазой триптофана до 5-гидрокситриптофана, затем декарбоксилируется с образованием серотонина. Уровень серотонина регулируется интенсивностью захвата триптофана и внутриклеточной концентрацией фермента моноаминооксидазы (МАО), которая разрушает серотонин. В конечном итоге серотонин выводится с мочой в виде 5-гидроксииндоацетиловой кислоты, или 5-ГИАК.
Серотонинергические (5-НТ) рецепторы, которых на сегодня насчитывается по крайней мере 15 подтипов, подразделяют на 5-HT1 (4 подтипа), 5-HT2 и 5-HT3. Селективные агонисты серотониновых рецепторов (например, суматриптан) могут купировать приступы мигрени. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) также использоваться для лечения нескольких психических расстройств (например, депрессии, тревоги, обсессивно-компульсивного расстройства, посттравматического стрессового расстройства).
Ацетилхолин
Ацетилхолин – основной нейромедиатор мотонейронов ствола головного мозга и спинного мозга, вегетативных преганглионарных волокон, постганглионарных холинергических (парасимпатических) волокон и многих нейронов в ЦНС (например, в базальных ганглиях, двигательных отделах коры головного мозга). Ацетилхолин синтезируется из холина и ацетил-коэнзима А с участием фермента ацетилхолинтрансферазы, его действие непродолжительно из-за локального гидролиза ацетилхолинэстеразой до холина и ацетогруппы. Уровень ацетилхолина регулируется активностью фермента ацетилхолинтрансферазы и количеством захватываемого холина. При болезни Альцгеймера уровень ацетилхолина снижается.
Холинергические рецепторы классифицируются на никотиновые N1 (в скелетных мышцах и нервно-мышечном соединении), N2 (в центральной и периферической нервной системе, включая парасимпатическую и симпатическую нервную системы и мозговое вещество надпочечников) или мускариновые M1–M5 (широко распространен в ЦНС). M1 экспрессируются в вегетативной нервной системе, полосатом теле, коре и гиппокампе; M2 – в вегетативной нервной системе, сердце, гладких мышцах кишечной стенки, заднем мозге (ствол и варолиев мост) и мозжечке.
Дофамин
Дофамин взаимодействует с рецепторами ряда периферических нервных волокон, но преимущественно – с центральными нейронами (в частности, нейронами черной субстанции, среднего мозга, передней части покрышки и гипоталамуса). Аминокислота тирозин захватывается дофаминергическими нейронами и преобразуется тирозингидроксилазой в 3,4-дигидроксифенилаланин (ДОФА), который декарбоксилируется декарбоксилазой ароматических l-аминокислот с образованием дофамина. После высвобождения и взаимодействия с рецепторами оставшийся дофамин подвергается активному обратному захвату в нервное окончание. Уровень дофамина в нервных окончаниях регулируется МАО (разрушающей дофамин) и тирозингидроксилазой.
Дофаминергические рецепторы подразделяются на D1 – D5. D3 и D4 задействованы в процессы контроля мышления (уменьшая выраженность негативных симптомов шизофрении); D2-рецепторы регулируют функции экстрапирамидной системы. Однако сродство к определенному типу рецепторов не позволяет предсказать функциональный ответ (внутреннюю активность). Например, у ропинирола, имеющего высокое сродство к D3-рецепторам, внутренняя активность проявляется активацией D2-рецепторов.
Норадреналин
Норадреналин – нейромедиатор большинства постганглионарных симпатических волокон и многих центральных нейронов (например, в голубоватом пятне ретикулярной формации ствола и гипоталамусе). Его предшественник, тирозин, преобразуется в дофамин, который гидроксилируется дофамин-бета-гидроксилазой с образованием норадреналина. После высвобождения и взаимодействия с рецепторами часть норадреналина разлагается катехол-O-метилтрансферазой (КОМТ), а остаток подвергается активному обратному захвату в нервное окончание, где он разлагается под действием МАО. Внутринейронные уровни норадреналина регулируют ферменты тирозингидроксилаза, дофамин-бета-гидроксилаза и моноаминоксидаза (МАО).
Адренергические рецепторы подразделяют на альфа-1 (постсинаптические в симпатической нервной системе), альфа-2 (пресинаптические в симпатической нервной системе и постсинаптические в головном мозге), бета-1 (в сердце) или бета-2 (в других структурах, иннервируемых симпатической нервной системой).
Эндорфины и энкефалины
Эта группа соединений представляет собой опиоиды.
Эндорфины – полипептиды, которые активизируют многие центральные нейроны (например, в гипоталамусе, оливах, таламусе и голубоватом пятне). Тело клетки содержит крупномолекулярный полипептид, называемый проопиомеланокортин, предшественник альфа-, бета- и гамма-эндорфинов. Проопиомеланокортин транспортируется по аксону и расщепляется на фрагменты; один из них – это бета-эндорфин, содержащийся в нейронах, расположенных в околоводопроводном сером веществе, структурах лимбической системы и крупных катехоламинсодержащих нейронах головного мозга. После высвобождения и взаимодействия с рецепторами бета-эндорфин подвергается гидролизу пептидазами.
Энкефалины включают в себя мет-энкефалин и лей-энкефалин – это низкомолекулярные пептиды, присутствующие во многих центральных нейронах (например, в сером веществе бледного шара, таламуса, хвостатого и центрального ядер). Их предшественник проэнкефалин образуется в теле клетки, затем расщепляется специфическими пептидазами до активных пептидов. Эти вещества также определяются в спинном мозге, где они действуют как нейромедиаторы сигналов боли. Нейромедиаторы сигналов боли в заднем роге спинного мозга – глутамат и субстанция Р. Энкефалины уменьшают количество высвобождаемого нейромедиатора и гиперполяризуют (придают больший отрицательный заряд) постсинаптическую мембрану, снижая образование потенциалов действия и восприятие боли на уровне постцентральной извилины. После высвобождения и взаимодействия с пептидергическими рецепторами энкефалины гидролизируются в меньшие, неактивные пептиды и аминокислоты. По причине быстрой инактивации экзогенных энкефалинов в организме их клиническое использование невозможно. В качестве анальгетиков применяют более устойчивые молекулы (например, морфин).
Рецепторы энкефалинов-эндорфинов (опиоидные) классифицируют на мю-1 и мю-2 (влияющие на сенсорно-двигательную интеграцию и анальгезию), дельта-1 и дельта-2 (влияющие на двигательную интеграцию, познавательные функции и анальгезию) и каппа-1, каппа-2 и каппа-3 (влияющие на регуляцию водного баланса, анальгезию и потребление пищи). Сигма-рецепторы, в настоящее время классифицируемые как неопиоидные, расположены преимущественно в гиппокампе и связываются с фенилциклидином. Новые данные предполагают наличие еще многих фармакологически значимых подтипов рецепторов. Компоненты молекулы предшественника белка-рецептора могут быть перестроены в ходе синтеза рецептора с образованием нескольких вариантов рецептора (например, 27 вариантов соединения мю-опиоидного рецептора). Кроме того, 2 рецептора могут объединиться (димеризация) с образованием нового рецептора.
Другие нейромедиаторы
Динорфины – группа из 7 пептидов со сходными аминокислотными последовательностями. Наряду с энкефалинами они относятся к опиоидам.
Субстанция Р – пептид, обнаруживаемый в центральных нейронах (ножке шишковидной железы – эпифиза, черной субстанции, базальных ганглиях, продолговатом мозге и гипоталамусе) и в высоких концентрациях – в ганглиях задних корешков. Интенсивные афферентные болевые стимулы индуцируют высвобождение субстанции Р. Последняя модулирует нейрональный ответ на боль и настроение; посредством активации NK1A-рецепторов, расположенных в стволе головного мозга, она регулирует такие эффекты, как тошнота и рвота.
Оксид азота (NО) – неустойчивое газообразное соединение, которое опосредует многие нейрональные процессы. Он образуется из аргинина при участии NO синтетазы. Нейромедиаторы, вызывающие повышение внутриклеточного содержания кальция (например, субстанция Р, глутамат, ацетилхолин), стимулируют синтез NО в нейронах, экспрессирующих NO-синтетазу. NО может выполнять функцию внутриклеточного мессенджера; он может диффундировать из клетки во второй нейрон и вызывать в нем физиологические реакции (например, долговременную потенциацию – усиление определенных пре- и постсинаптических ответов как один из механизмов обучения) или увеличивать глутаматную (NMDA) рецептор-опосредованную нейротоксичность (например, при болезни Паркинсона, инсульте или болезни Альцгеймера). NO влияет на другие нейромедиаторы (например, ГАМК и ацетилхолин), изменяя приток кальция в клетки для увеличения высвобождения других нейромедиаторов.
Дополнительные газообразные нейромедиаторы включают монооксид углерода (CO) и сероводород (H2S). Эти медиаторы вырабатываются в клетках по всему телу (включая головной мозг). Эндогенный CO образуется в результате метаболизма гема и может участвовать в процессах, связанных с развитием лихорадки, воспалением, выживанием клеток и контролем расширения кровеносных сосудов. Некоторые ферменты участвуют в продукции H2S, который, как полагают, необходим для формирования и сохранения воспоминаний.
Остается не до конца изученной роль еще многих потенциальных нейромедиаторов, в том числе гистамина, вазопрессина, вазоактивного кишечного пептида, карнозина, брадикинина, холецистокинина, бомбезина, соматостатина, рилизинг-фактора адренокортикотропного гормона, нейротензина и, возможно, аденозина.
Эндоканнабиноиды - это эндогенные нейромедиаторы на основе липидов, регулирующие работу мозга, эндокринной и иммунной систем.
Заболевания, связанные с нарушениями нейротрансмиссии
В результате заболеваний либо воздействия веществ, способных нарушать синтез, высвобождение, взаимодействие с рецептором, распад или обратный захват нейромедиаторов, вызывать изменения количества и аффинности рецепторов развиваются неврологические или психические симптомы и заболевания (см. таблицу Примеры заболеваний, связанных с нарушениями нейротрансмиссии). Препараты, вмешивающиеся в процесс нейротрансмиссии, могут облегчить течение многих из этих заболеваний (например, болезнь Паркинсона, депрессии).
Примеры заболеваний, связанных с нарушениями нейротрансмиссии
Заболевание
Патофизиология
Лечение
Дисбаланс нейромедиаторов
Внеклеточные скопления бета-амилоида, межклеточные нейрофибриллярные клубки и сенильные бляшки, в особенности затрагивающие лимбическую систему (например, гиппокамп), ассоциативную зону коры головного мозга, а также нейроны, синтезирующие и высвобождающие ацетилхолин (например, базальное ядро Мейнерта и его проекционные связи с корой)
Ингибиторы холинэстеразы (донепезил, ривастигмин, галантамин) тормозят синаптическое разрушение ацетилхолина и, таким образом, улучшают когнитивные функции и память.
Мемантин, антагонист NMDA-рецепторов, может замедлить прогрессирование заболевания и улучшить бытовые навыки пациента.
В будущем лечение может включать применение препаратов, которые повышают уровень H2S в головном мозге и, таким образом, улучшают кратковременную память или влияют на уровни NO в головном мозге и, таким образом, улучшают долговременную память.
Может быть следствием снижения активности ГАМК, возможно, в результате дисбаланса эндогенных ингибиторов и/или активаторов рецепторов ГАМК
Также включает дисбаланс норадреналиновой и 5-НТ систем
Бензодиазепины увеличивают вероятность открытия хлорных каналов, связанных с ГАМК посредством активации ГАМКА-рецепторов.
СИОЗС - препараты выбора для длительного лечения, поскольку при применении бензодиазепинов к ним развивается толерантность.
Вероятной причиной является гиперсеротонинемия, которая встречается у 30-50% страдающих аутизмом; при этом данных за нарушения обмена 5-НТ в ЦНС не получено
До определенной степени эффективны СИОЗС и рисперидон.
Повреждение головного мозга (например, травма, гипоксия, длительные эпилептические припадки) стимулирует чрезмерное высвобождение глутамата, которое приводит к повышению уровня внутриклеточного иона кальция, что способствует гибели нейронов
Блокаторы кальциевых каналов, глицин и более старые антагонисты NMDA- рецепторов (например, декстрометорфан, кетамин) могут уменьшить число погибших нейронов при экспериментальной ишемии, но не эффективны в клинических условиях.
Комплексные нарушения холинергической, катехоламинергической (адренергической, дофаминергической) и серотонинергической (5-НТ) нейромедиаторных систем
Возможно вовлечение других гормонов и нейропептидов (например, субстанции Р, дофамина, ацетилхолина, ГАМК)
Антидепрессанты прямо или опосредованно снижают активность рецепторов ингибируя обратный захват 5-НТ (в случае СИОЗС) и норадреналина или дофамина путем блокирования МАО.
Блокада 5-HT2A/2C (подвид 5-НТ рецепторов, отсутствующий в префронтальной области) рецепторов может повысить эффективность СИОЗС (например, тразодон).
Судороги, вызванные внезапными сериями синхронных высокочастотных импульсов, возникающих в ограниченных группах нейронов в определенной области мозга, вероятно, обусловленных сниженной активностью ГАМК или активацией глутаматной системы
Фенитоин, ламотриджин, карбамазепин, вальпроат, топирамат и некоторые другие противоэпилептические препараты (например, зонисамид, окскарабзепаин) стабилизируют потенциал-зависимые натриевые каналы.
Этосуксимид и габапентин уменьшают ток кальция.
Фенитоин также уменьшает чрезмерное высвобождение нейромедиаторов.
Ламотриджин может снижать уровни глутамата и аспартата.
Фенобарбитал и бензодиазепины усиливают активацию, вызванную ГАМК, взаимодействуя с комплексом ГАМКА-рецептор–хлорный канал.
Тиагабин блокирует обратный захват ГАМК глиальными клетками.
Вальпроаты увеличивают уровень ГАМК.
Топирамат усиливает активность ГАМК.
Болезнь Гентингтона (хорея)
Повреждение нервных клеток (преимущественно в коре и полосатом теле) из-за повышенного уровня полиглутамина (закодированное повторами ЦАГ), продуцируемого патологическим геном на хромосоме 4; патологический ген продуцирует в избытке белок гентингтин; последний связывается с молекулами, вызывающими гиперстимуляцию клеток посредством возбуждающих нейромедиаторов (глутамата)
Специфического лечения не существует, но препараты, которые блокируют рецепторы NMDA, могут блокировать токсические эффекты избыточного высвобождения глутамата.
ГАМК-миметики неэффективны.
Увеличение уровня норадреналина и дофамина, снижение уровня 5-НТ, нарушение глутаматной системы
Препаратом выбора является литий, который снижает высвобождение норадреналина и увеличивает синтез 5-НТ.
Эффективны вальпроаты и ламотриджин, возможно вследствие нормализации глутаматергической передачи.
Топирамат блокирует потенциал-зависимые натриевые каналы, усиливает ответ на воздействие GABA на некоторые подвиды GABAA-рецепторов, является антагонистом АМРА/каинатной субъединицы глутаматного рецептора, ингибирует фермент карбоангидразу, в частности изоформы II и IV.
Предполагают, что габапентин связывается с альфа-2/дельта субъединицей (1 и 2) потенциал-зависимых кальциевых каналов в ЦНС.
Карбамазепин и окскарбазепин стабилизируют потенциал-зависимые натриевые каналы.
Медикаментозная блокада дофаминовых (D2) рецепторов например, (нейролептики, метилфенидат) или резкая отмена агониста дофаминергических рецепторов приводит к ригидности мышц, лихорадке, изменениям в психическом статусе и лабильности вегетативной нервной системы
Лечение агонистами D2-рецепторов (например, бромокриптином) полностью купирует симптомы.
При необходимости назначают другие препараты (например, дантролен - прямой миорелаксант - используются для купирования мышечных спазмов).
Повреждение ткани вызывает высвобождение субстанции Р и глутамата в задних рогах спинного мозга, а также других макромолекул, являющихся медиаторами болевых сигналов, таких как CGRP (который может расширять черепные кровеносные сосуды и приводить к мигрени), и нейрокинина А и брадикинина, которые обнаруживают преимущественно в пластинках II и IV спинного мозга
Дальнейшая модуляция этих сигналов происходит при участии эндорфинов (в спинном мозге) и 5-НТ и норадреналина (в нисходящих путях, берущих начало в головном мозга)
НПВП избирательно (например, ингибиторы ЦОГ-2 – целекоксиб, парекоксиб) или неизбирательно (ингибиторы ЦОГ-1 и -2 –ибупрофен, напроксен) подавляют синтез простагландинов и снижают формирование болевого импульса.
Опиоидные анальгетики (например, морфин) активируют рецепторы энкефалинов-эндорфинов (мю-, дельта- и каппа-), уменьшая передачу болевых импульсов.
Новые методы лечения, которые могут блокировать рецепторы CGRP, могут купировать боль в нервной системе. Эти методы лечения изменяют передачу сигналов CGRP и таким образом облегчают боль во время мигрени; они могут рассматриваться для лечения лицевой боли, диабетических нейропатий и боли при лечении рака.
Торможение дофаминергической системы из-за блокады дофаминергических рецепторов нейролептиками
Антихолинергические препараты снижают холинергическую активность и восстанавливают баланс между холинергическими и дофаминергическими системами.
Потеря дофаминергических нейронов в компактной части черного вещества и других областях приводит к снижению уровня дофамина и метэнкефапина, нарушая соотношение дофамина и ацетилхолина и вызывая повышение концентрации ацетилхолина в полосатом теле
Леводопа достигает синаптической щели, захватывается аксоном через пресинаптические нейроны черного вещества и декарбоксилируется с образованием дофамина, который секретируется в синаптическую щель, активируя дендритные рецепторы дофамина. Амантадин повышает пресинаптическое высвобождение дофамина; агонисты дофамина активируют дофаминовые рецепторы, однако бромокриптин, прамипексол и ропинирол связываются только с D2, D3 и D4-подтипами дофаминовых рецепторов.
Антихолинергические препараты снижают активность холинергической системы, восстанавливая баланс дофамина и ацетилхолина.
Ингибиторы МАО-В предотвращают обратный захват дофамина, повышая его концентрацию. Селегелин, ингибитор МАО-В, продлевает реакцию на леводопу и позволяет снизить дозировку карбидопы/леводопы.
Ингибиторы катехол-O-метилтрансферазы (КОМТ) также замедляют разрушение дофамина.
Увеличение пресинаптического высвобождения и синтеза дофамина; повышение чувствительности и/или плотности постсинаптических рецепторов дофамина
Нейролептические препараты блокируют рецепторы дофамина и снижают повышенную дофаминергическую активность до нормального уровня.
Галоперидол избирательно блокирует высокоаффинные D2 и D3-рецепторы и низкоаффинные D4-рецепторы в мезокортикальных областях.
Клозапин имеет высокую аффинность к D4 и 5-HT2-рецепторам, что указывает на значимость 5-НТ системы в патогенезе шизофрении и ответе на лечение. Клозапин индуцирует лейкопению.
Оланзапин и рисперидон, подобно галоперидолу, также имеют высокую аффинность к 5-HT2 и D2-рецепторам.
Сверхчувствительность рецепторов дофамина вследствие хронической блокады нейролептиками
Снижение дозы нейролептика может снизить гиперчувствительность рецепторов дофамина; однако в некоторых случаях изменения могут быть необратимыми.
Нормальные нейромедиаторы, которые блокируются или разрушаются иммунной системой
Развивается вследствие инактивации рецепторов ацетилхолина и постсинаптических гистохимических изменений в нервномышечном синапсе, обусловленных аутоиммунными реакциями
Медикаментозная блокада ацетилхолинэстеразы повышает уровень ацетилхолина в нервномышечном синапсе и стимулирует уцелевшие рецепторы, увеличивая активность мышцы.
Снижение обратного захвата нейромедиаторов нейронами
Дегенерация верхних и нижних мотонейронов, частично обусловленная глутаматной нейротоксичностью
Рилузол, подавляющий глутамат-опосредованную нейротрансмиссию, в некоторой мере улучшает показатели выживаемости
Нормальный уровень нейромедиаторов в сочетании с дефектами ионного канала
Эпизодическая атаксия
Дефект потенциал-зависимых калиевых каналов приводит к постоянным миокимиям и нарушению координации
При некоторых видах эпизодической атаксии эффективен ацетазоламид.
Периодический гиперкалиемический паралич
Сниженная инактивации натриевых каналов
Приступы могут быть купированы глюконатом кальция, глюкозой и инсулином.
Периодический гипокалиемический паралич
Повреждённые потенциал-зависимые кальциевые каналы
Острые приступы могут быть купированы приемом препаратов калия.
Ацетазоламид эффективен для профилактики.
Продукция антител, которые снижают пресинаптическое высвобождение ацетилхолина
Эффективны глюкокортикоиды, 3,4-диаминопиридин (ДАП), гуанидин, ВВИГ, плазмаферез.
Парамиотония врожденная
Патология потенциал-зависимых натриевых каналов, приводящая к связанной с холодом миотонии и эпизодической слабости
Эффективны мексилетин (блокатор натриевых каналов) и ацетазоламид (ингибитор карбоангидразы).
Энцефалит Расмуссена
Продукция антител к глутаматным рецепторам, развивающаяся после перенесенной вирусной инфекции
Наиболее характерная форма Кожевниковской эпилепсии (epilepsia partialis continua)
Кортикостероиды и антивирусные препараты обычно неэффективны.
При отсутствии спонтанной ремиссии для устранения эпилептических приступов рекомендуется функциональная гемисферэктомия (например, рассечение мозолистого тела).
Стартл-синдром (гиперэкплексия, синдром мышечной скованности младенца)
Мутация в гене альфа1-субъединицы рецептора к глицину
Характеризуется скованностью, ночными миоклонусами, а также усиленным стартл-рефлексом, сопровождающимся гиперрефлексией и падениями
В некоторых случаях эффективны клоназепам или некоторые другие противоэпилептические препараты (например, фенитоин, фенобарбитал, диазепам, вальпроат).
Отравление
Блокада высвобождения ацетилхолина из мотонейронов токсином, вырабатываемым Clostridium botulinum
Специфической лекарственной терапии не существует.
Минимальные количества яда используются при лечении определенных видов дистонии, мышечной спастичности, нейропатической боли и мигрени, а также в косметологии - с целью уменьшения морщин.
Мухомор (Amanita muscaria) содержит иботеновую кислоту (эффект которой сравним с таковым глутамата) и метаболит, близкий по структуре мусцимолу (эффект аналогичен ГАМК)
Грибы родов Inocybe и Clitocybe spp: Стимуляция мускариновых рецепторов мускарином и похожими соединениями
Терапия поддерживающая, поскольку ни один лекарственный препарат не устраняет токсическое влияние на нейротрансмиссию.
Применение атропина позволяет уменьшить симптоматику, связанную с активацией мускариновых рецепторов.
Необратимое ингибирование ацетилхолинэстеразы и резкий рост концентрации ацетилхолина в синаптической щели
Пралидоксим устраняет действие токсина на ацетилхолинэстеразу и уменьшает проявления, связанные с активацией как никотиновых, так и мускариновых рецепторов.
Применение атропина позволяет уменьшить симптоматику, связанную с активацией мускариновых рецепторов.
Яд змеи Bungarus multicinctus (род бунгары, змеи семейства аспидов)
Блокирует ацетилхолиновые рецепторы нервно-мышечного соединения α-бунгаротоксином
Противоядие эффективно и доступно.
*Синдром Ламберта-Итона - это антитело-опосредованный паранеопластический синдром, развивающийся обычно при мелкоклеточном раке легкого. Он может развиться до того, как манифестирует сама опухоль.
КГСП = кальцитонин-ген-связанный пептид; КРФ = кортикотропин (АКТГ)-рилизинг фактор; ГАМК = гамма-аминомасляная кислота; H2S=гидроген сульфид, 5-НТ = серотонин; ВВИГ = внутривенные иммуноглобулины; МАО = моноаминоксидаза; МАО-В = МАО тип В; NMDA =N-метил-D =-аспартат; NO=оксид азота, НПВП = нестероидный противовоспалительный препарат; PIP2 = фосфатидилинозитол 4,5-дифосфат; СИОЗС = селективный ингибитор обратного захвата серотонина