IV пара черепных (блоковых) нервов

При параличе IV пары черепных нервов страдает верхняя косая мышца глаза, что проявляется парезом взора в вертикальной плоскости, особенно при приведении.

(См. также Обзор нейро-офтальмологических заболеваний и поражений черепно-мозговых нервов (Overview of Neuro-ophthalmologic and Cranial Nerve Disorders)).

Паралич четвертого черепного (блоковидного) нерва часто является идиопатическим. Установлено несколько причин. Среди причин можно выделить следующие:

Закрытая травма головы (распространенная), которая может вызвать односторонний или двусторонний паралич

Инфаркт из-за поражения мелких сосудов (например, при сахарном диабете)

Изредка эти параличи являются результатом аневризм, опухолей (например, тенториальные менингиомы, пинеалома) или рассеянного склероза. Причиной может быть врожденное косоглазие, но патология уже имела место при рождении.

Паралич блокового нерва может повлиять на один или оба глаза. Паралич верхней косой мышцы глаза препятствует нормальному приведению. Изображение раздваивается по вертикали и слегка по диагонали; соответственно пациент испытывает затруднения в тех случаях, когда требуется посмотреть вниз и внутрь, например при подъеме по лестнице. Обычно наклон головы в сторону, противоположную парезу, устраняет или ослабляет диплопию.

При обследовании можно выявить легкое ограничение подвижности глаза. Для выявления причины может быть проведено КТ или МРТ.