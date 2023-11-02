Поражение III пары (окуломорных) черепных нервов

Среди клинических проявлений – диплопия и птоз (опущение верхнего века). Пораженный глаз может при взгляде прямо отклоняться кнаружи и вниз; приведение ослаблено: глаз не пересекает среднюю линию. Нарушен взор вверх. При взгляде вниз верхняя косая мышца приводит глаз.

Зрачок может быть нормальным или расширенным; прямая или содружественная реакция на свет может снижаться или исчезать (эфферентный дефект). Ранним признаком может быть расширение зрачка (мидриаз).

У пациентов с глазодвигательным параличом с дилатацией зрачка вследствие внутричерепной аневризмы или ранней дислокации головного мозга может возникнуть сильная головная боль, а психическое состояние может быстро ухудшаться.