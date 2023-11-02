Поражение III пары (окуломорных) черепных нервов

При параличе III пары черепных нервов ограничивается подвижность глазных яблок и/или могут нарушаться зрачковые реакции. Симптомы и признаки включают диплопию, птоз, парез аддукции глаза и взора вверх и вниз. При поражении зрачка он расширен и световые рефлексы нарушены. Если поражен зрачок и усиливается ареактивность пациента, как можно скорее выполняют нейровизуализацию как можно скорее проверить наличие чрескожной грыжи.
(См. также Обзор нейро-офтальмологических заболеваний и поражений черепно-мозговых нервов (Overview of Neuro-ophthalmologic and Cranial Nerve Disorders)).
Этиология расстройств III пары черепных нервов
Патологии третьей пары (глазодвигательных) черепных нервов, которые вызывают паралич и влияют на зрачок, как правило, являются результатом
Аневризмы (особенно в задней соединительной артерии)
Транстенториальное вклинение головного мозга
Реже менингита с поражением ствола мозга (например, туберкулезный менингит)
Наиболее распространенной причиной параличей с полным или частичным сохранением функций зрачка, является
Ишемия 3-го черепно-мозгового нерва (обычно из-за диабета или гипертонии) или его пучка в среднем мозге
Иногда, аневризма задней соединительной артерии вызывает двигательный паралич глазного нерва и сохраняет зрачок.
Симптомы и признаки поражения III пары черепно-мозговых нервов
Среди клинических проявлений – диплопия и птоз (опущение верхнего века). Пораженный глаз может при взгляде прямо отклоняться кнаружи и вниз; приведение ослаблено: глаз не пересекает среднюю линию. Нарушен взор вверх. При взгляде вниз верхняя косая мышца приводит глаз.
Зрачок может быть нормальным или расширенным; прямая или содружественная реакция на свет может снижаться или исчезать (эфферентный дефект). Ранним признаком может быть расширение зрачка (мидриаз).
У пациентов с глазодвигательным параличом с дилатацией зрачка вследствие внутричерепной аневризмы или ранней дислокации головного мозга может возникнуть сильная головная боль, а психическое состояние может быстро ухудшаться.
Диагностика заболеваний третьей пары черепно-мозговых нервов
Клиническая оценка
КТ или МРТ
Дифференциальная диагностика при заболеваниях третьей пары черепных нервов включает
Поражения среднего мозга с нарушением целостности глазодвигательного пучка (синдром Клода, синдром Бенедикта)
Лептоменингеальную опухоль или инфекцию
Патологию кавернозного синуса (гигантская аневризма сонной артерии, свищ или тромбоз)
Интраорбитальные структурные повреждения (например, орбитальный мукормикоз), которые ограничивают моторику глазного яблока
Глазные миопатии (например, вследствии гипертиреоза или митохондриальных нарушений)
Заболевания с поражением нервно-мышечного аппарата (например, из-за тяжелой миастении или ботулизма)
Дифференциальный диагноз можно проводить, основываясь только на клинических симптомах. Наличие экзофтальма или энофтальма, тяжелой травмы глазницы в анамнезе или очевидное воспаление в области глазницы предполагают интраорбитальное структурное поражение. Орбитопатия при болезни Грейвса (офтальмопатия) должна предполагаться у пациентов с двусторонней слабостью мышц глаза, парезом взгляда вверх или отведения, экзофтальмом, ретракцией века, отставанием века при взгляде вниз (симптом Грефе) и нормальным зрачком.
Показано проведение КТ или МРТ. Если вместе с расширением зрачка внезапно возникает сильная головная боль (возможен разрыв аневризмы) или нарастает ухудшение состояния (возможно грыжа), нейровизулизацию (КТ или, при наличии МРТ) нужно неотложно провести. Если при подозрении на разрыв аневризмы КТ (или МРТ) недоступна в сжатые сроки или не выявила наличие крови, показана люмбальная пункция, МР- или КТ-ангиография или церебральная ангиография. При поражении кавернозного синуса или при мукормикозе для своевременного лечения необходимо немедленно провести МРТ.
Лечение заболеваний третьего черепного нерва
Различные, зависят от причины заболевания
Лечение патологии 3 черепного нерва зависит от причины их развития.
Основные положения
Симптомами и признаками являются: диплопия, птоз, нарушение аддукции и затруднения при взгляде вверх-вниз.
При поражении зрачка, нужно заподозрить аневризму и транстенториальное вклинение; если зрачок нормальный, возможна ишемия нерва (обычно вторичная по отношению к диабету или гипертонии)
Основываясь на клинической оценке и нейровизуализации, исключите другие возможные причины; если у пациента сильная головная боль или он становится все более неконтактным, немедленно нужно сделать КТ (или МРТ).
Лечение расстройства, вызывающее паралич.