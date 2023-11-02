Невралгия языкоглоточного нерва

Как при невралгии тройничного нерва, пароксизмальные приступы односторонней кратковременной мучительной боли возникают спонтанно или резко снижаются, когда стимулируются участки, иннервируюемые языкоглоточным нервом (например, при жевании, глотании, кашле, разговоре, зевоте или чихании). Боль обычно возникает в области миндалин или на основании языка и может иррадировать в ухо, длится от нескольких секунд до нескольких минут.

Иногда повышенная активация блуждающего нерва из-за его связей с языково-глоточным нервом вызывает остановку синусного узла с обмороком; эпизоды могут происходить ежедневно или один раз в несколько недель.