Невралгия языкоглоточного нерва характеризуется рецидивирующими приступами тяжелой боли в зоне иннервации IX и X пар черепных нервов (задняя стенка глотки, миндалины, задняя треть языка, среднее ухо, область за углом нижней челюсти). Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение карбамазепином или габапентином.
(См. также Обзор нейро-офтальмологических заболеваний и поражений черепно-мозговых нервов (Overview of Neuro-ophthalmologic and Cranial Nerve Disorders)).
Невралгия языкоглоточного нерва встречается редко, преимущественно у мужчин старше 40 лет.
Этиология глоссофарингеальной невралгии
Подобно невралгии тройничного нерва и гемифациальному спазму, невралгия языкоглоточного нерва иногда связана с компрессией нерва пульсирующей артерией. Нерв может быть ущемлен в области шеи удлиненным шиловидным отростком (синдром Игла).
Редко причиной являются опухоль мосто-мозжечкового угла или шеи, перитонзиллярный абсцесс, аневризма сонной артерии или демиелинизирующее поражение.
Причину найти удается не всегда.
Симптомы и признаки глоссофарингеальной невралгии
Как при невралгии тройничного нерва, пароксизмальные приступы односторонней кратковременной мучительной боли возникают спонтанно или резко снижаются, когда стимулируются участки, иннервируюемые языкоглоточным нервом (например, при жевании, глотании, кашле, разговоре, зевоте или чихании). Боль обычно возникает в области миндалин или на основании языка и может иррадировать в ухо, длится от нескольких секунд до нескольких минут.
Иногда повышенная активация блуждающего нерва из-за его связей с языково-глоточным нервом вызывает остановку синусного узла с обмороком; эпизоды могут происходить ежедневно или один раз в несколько недель.
Диагностика языкоглоточной невралгии
Клиническое обследование, часто с оценкой ответа на применение анестетиков
МРТ
Диагноз невралгии языкоглоточного нерва ставят по клиническим данным.
От невралгии тройничного нерва заболевание отличается по локализации боли. Кроме того, при невралгии языкоглоточного нерва глотание или прикосновение шпателем к миндалинам провоцирует боли, а орошение горла лидокаином временно устраняет спонтанную или спровоцированную боль.
Опухоли миндалин, глотки и мосто-мозжечкового угла, а также метастатические поражения передней области шеи исключаются с помощью МРТ. Для обнаружения под ухом удлиненного шиловидного отростка, который может сдавливать нерв может применяться рентгенография или КТ.
При местной блокаде, которую проводит отоларинголог, можно дифференцировать заболевание от каротидинии, верхней гортанной невралгии и болью, связанной с опухолями.
Лечение невралгии языкоглоточного нерва
Обычно противоэпилептические препараты
Лечение глоссофарингеальной невралгии такое же, как и при невралгии тройничного нерва (например, карбамазепин, окскарбазепин, баклофен, ламотриджин, габапентин, прегабалин, фенитоин, амитриптилин). Блокада глоссофарингеального нерва может быть использована на начальном этапе для облегчения боли в ожидании действия перорального препарата.
Если пероральные препараты неэффективны, облегчение могут принести местные анестетики. Например, кокаин, наносимый местно на глотку, может оказать только временное облегчение. Тем не менее, может потребоваться операция по декомпрессии нерва от пульсирующей артерии (микрососудистая декомпрессия). Если боль ограничена глоткой, то хирургическое лечение проводят на внечерепной части нерва, а если боль распространенная – на внутричерепной. Если боль широко распространена, операция должна включать внутричерепную часть нерва.
Основные положения
Боль при глоссофарингеальной невралгии похожа на боль при невралгии тройничного нерва.
Глоссофарингеальную невралгию от невралгии тройничного нерва дифференцируют на основании локализации боли, а также реакции на прикосновение и нанесение лидокаина на глотку.
Для дифференциации глоссофарингеальной невралгии от опухолей и метастатических поражений нужно сделать МРТ.
Лечить как при невралгии тройничного нерва (обычно противосудорожными препаратами).
Если препараты неэффективны, попробуйте местные анестетики, но может потребоваться микроваскулярная декомпрессия.