Невралгию тройничного нерва обычно вызывают

Компрессия тройничного нерва у его корня аберрантной петлей внутричерепной артерией (например, передней нижней мозжечковой артерией, расширенной базилярной артерией)

Реже, венозная петля, сдавливающая корешок V пары черепно-мозгового (тройничного) нерва у места входа в ствол мозга

Другие более редкие причины включают в себя опухоль, артериовенозные мальформации, аневризмы, и, иногда, рассеянный склероз с образованием бляшки у места входа корешка (обычно у более молодых пациентов), однако эти причины обычно выявляются по наличию нарушений чувствительности и других симптомов.

Другие заболевания, которые вызывают сходные симптомы (например, рассеянный склероз), иногда расцениваются как невралгия тройничного нерва, а иногда – нет. Важно установить причину симптомов.

Механизм поражения неясен. Согласно одной теории, компрессия нерва приводит к локальной демиелинизации, вследствие чего генерируются эктопические импульсы (эпаптическая передача) и/или растормаживаются центральные болевые пути, в формировании которых принимает ядро спинномозгового пути тройничного нерва.