Межъядерная офтальмоплегия характеризуется парезом ипсилатеральной аддукции глаз при горизонтальном взоре, но не при конвергенции. Они могут быть односторонними или двусторонними.

(См. также Обзор нейро-офтальмологических заболеваний и поражений черепно-мозговых нервов (Overview of Neuro-ophthalmologic and Cranial Nerve Disorders)).

При горизонтальном взоре медиальные продольные пучки с обоих сторон ствола мозга позволяют координировать отведение одного глаза с приведением другого. МПП соединяет следующие структуры:

Ядро VI пары (иннервирует латеральную прямую мышцу, отводящую глаз)

Центр горизонтального взора (парамедианная ретикулярная формация моста)

Контралатеральное ядро III пары (иннервирует медиальную прямую мышцу, приводящую глаз)

МПП также связывает вестибулярные ядра с ядрами 3-го и 4-го черепно-мозговых нервов.

Межъядерная офтальмоплегия развивается при поражении МПП:

У молодых лиц, обычно вследствие рассеянного склероза, и часто билатерально

У пожилых чаще одностороннего действия и связано с инсультом

Редко, причиной является аномалия Арнольда–Киари, нейросифилис, болезнь Лайма, опухоль, травма головы, нарушение питания (например, энцефалопатия Вернике, пернициозная анемия) или интоксикация лекарственными препаратами (например, трициклическими антидепрессантами, фенотиазинами или опиоидами).

Поражение МПП блокирует сигналы из центра горизонтального взора к ядрам III пары, что проявляется невозможностью или ослаблением приведения глаза на пораженной стороне за среднюю линию. Однако при конвергенции приведение глаза на стороне поражения сохраняется, поскольку сигналы от центра горизонтального взора для этого не требуются. Этот признак позволяет отличать межъядерную офтальмоплегию от паралича III пары, который нарушает аддукцию при конвергенции (паралич III пары черепных нервов также отличается тем, что имеется ограничение движений глазных яблок по вертикали, птоз и нарушения со стороны зрачка).

При горизонтальном взоре в сторону, противоположную пораженному глазу, появляются диплопия (изображение раздваивается в горизонтальной плоскости) и нистагм отведенного глаза. Иногда при попытке взглянуть вверх возникает вертикальный билатеральный нистагм.

Лечение межядерной офтальмоплегии ориентировано на устранение первичного заболевания.

Полуторный синдром Этот редкий синдром встречается при ипсилатеральном поражении центра горизонтального взора и МПП. Пораженный глаз не может двигаться в горизонтальной плоскости, за исключением отведения на стороне, противоположной очагу поражения; конвергенция не нарушена. Среди причин полуторного синдрома отмечают рассеянный склероз, инфаркт, кровоизлияние и опухоль. Возможно улучшение (например, после лучевой терапии при опухоли или лечении рассеянного склероза), дефект, возникший после инфаркта, устойчив.