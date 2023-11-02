Гемифациальный спазм – односторонние безболезненные синхронные сокращения мышц лица вследствие повторяющихся непроизвольных электрических импульсов 7 черепного (лицевого) нерва и/или его двигательного ядра.

(См. также Обзор нейро-офтальмологических заболеваний и поражений черепно-мозговых нервов (Overview of Neuro-ophthalmologic and Cranial Nerve Disorders)).

Гемифациальный спазм обычно возникает в результате сдавливания нерва пульсирующим кровеносным сосудом, что вызывает выработку эктопическимх импульсов (импульсов эпаптического нерва), аналогичного тому, как это происходит при невралгии тройничного нерва.

Односторонние, непроизвольные, безболезненные сокращения мышц лица, как правило, начинаются с века, а затем распространяются на щеку и рот. Сокращения могут быть прерывистыми вначале, но могут стать практически непрерывными.

Пульсирующий кровеносный сосуд часто виден на МРТ, но диагноз гемифациальный спазм устанавливается в конечном итоге на основании клинических данных. Следует исключить фокальные судорожные приступы, блефароспазм и тики, которые могут сопровождаться сходными симптомами.

Наиболее эффективным средством для устранения одностороннего спазма лица является

Инъекция ботулотоксина (ботулотоксина типа A или ботулотоксина типа B) в пораженные мышцы

Также можно использовать терапию, применяемую при невралгии тройничного нерва (например, противоэпилептические препараты, баклофен, амитриптилин, микрососудистая декомпрессия).