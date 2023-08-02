Неврологический осмотр, введение

Цель неврологического обследования - установить, нормально ли функционируют головной мозг, органы чувств, спинной мозг, периферические нервы, мышечные и кожные рецепторы пациента. При проведении обследования врач должен соотносить полученные результаты с анатомическими структурами нервной системы. Имея такую информацию, можно более целенаправленно проводить дифференциальную диагностику заболевания, вызвавшего симптомы у пациента. Повторные неврологические осмотры могут помочь оценить течение болезни пациента и/или результат проводимого лечение.

Неврологическое обследование начинается, как только врач начинает осматривать пациента, и продолжается во время сбора анамнеза. Случайное наблюдение за осанкой и походкой пациента, непроизвольными движениями конечностей и мимических мышц, а также за тем, как пациент отвечает на вопросы, дополняет информацию, полученную в результате формального неврологического обследования. Поведение пациента, его поза, зрительный контакт, одежда и ответная реакция предоставляют важную информацию о настроении и социальной адаптации пациента. До проведения формального тестирования могут быть уже очевидны такие признаки, как аномальная или необычная речь, трудности с пониманием, нарушение координации при выполнении сложных действий, ненормальные позы или спонтанные движения и пространственное игнорирование.

Если врач не специалист в данной области, должно быть проведено полное неврологическое обследование. Квалифицированные эксперты могут исключить определенные компоненты обследования, основываясь на их понимании соответствующей нейроанатомии и патофизиологии проблемы.

Полный неврологический осмотр включает следующее:

Хотя детальный неврологический осмотр может быть длительным, основные аспекты могут занять примерно 4 минуты и могут выявить дефицит в любой из основных составляющих нервной системы. Отклонение результатов от нормы является фактором для проведения более подробного обследования данной сферы.