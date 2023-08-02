Как оценить рефлексы

(См. также Введение в неврологический осмотр (Introduction to the Neurologic Examination)).
Сухожильные рефлексы
Проверяя глубокие сухожильные рефлексы (рефлексы на растяжение мышц), можно получить информацию о состоянии афферентного нерва, синаптических связей в спинном мозге, двигательных нервов и нисходящих двигательных проводников. Поражение нижнего мотонейрона (например, повреждение клеток передних рогов, корешка спинномозгового нерва или периферического нерва) вызывает снижение рефлексов; поражение верхнего мотонейрона (т.е., поражение, локализующееся выше уровня клеток переднего рога, за исключением базальных ганглиев), вызывает повышение рефлексов.
Исследование рефлексов включает следующее:
Бицепс (иннервируется C5 и C6)
Радиальный плечевой (C6)
Трицепс (C7)
Дистальные сгибатели пальцев (C8)
Коленный рефлекс четырехглавой мышцы (L4)
Ахиллов рефлекс (S1)
Челюстной рефлекс (5-й черепно-мозговой нерв)
Отмечают любое асимметричное повышение или снижение рефлексов. Приём Ендрашека можно использовать для усиления сниженных рефлексов: пациент складывает руки в замок и энергично пытается их развести во время проверки сухожильных рефлексов нижних конечностей. В виде альтернативы, при проверке функции сухожилий верхних конечностей пациента можно попросить сжать колени вместе.
Патологические рефлексы
Патологические рефлексы (Бабинского, Чеддока, Оппенгейма, хоботковый, поисковый и хватательный) представляют собой возврат к примитивным реакциям, они являются признаком утраты коркового торможения.
Рефлексы Бабинского, Чеддока и Оппенгейма, все они используются для оценки подошвенной реакции. Нормальной рефлекторной реакцией считается сгибание большого пальца. Патологическая реакция замедленная и представляет собой разгибание большого пальца с разведением других пальцев ног, часто со сгибанием в коленных и тазобедренных суставах. Подобная реакция свидетельствует об утрате контроля спинального уровня со стороны центрального мотонейрона.
Для вызывания рефлекса Бабинского раздражение при помощи шпателя или кончика неврологического молотка наносят по наружному краю стопы от пятки до подушечки стопы. Раздражение должно быть болезненным, но не травмирующим; смещение в медиальном направлении может вызвать простой защитный рефлекс. У пациентов с повышенной чувствительностью возможно быстрое произвольное отдергивание ноги, что не мешает в оценке рефлексов Чеддока или Оппенгейма.
Рефлекс Чеддока заключается в разгибании большого пальца стопы в ответ на раздражение кожи от наружной лодыжки до мизинца.
Рефлекс Оппенгейма – разгибание большого пальца стопы с веерообразным расхождением остальных пальцев в ответ на проведение костяшками пальцев руки по большеберцовой кости сверху вниз от надколенника до стопы. Пробу Оппенгейма можно использовать с тестом Бабинского или Чаддока, чтобы сделать отдергивание ноги менее вероятным.
Хоботковый рефлекс считается положительным, когда быстрый легкий удар шпателем по губам вызывает сокращение круговой мышцы рта и вытягивание губ хоботком.
Сосательный рефлекс считается положительным, когда в ответ на штриховое раздражение слизистой оболочки губ возникают сосательные движения.
Хватательный рефлекс выявляется, когда легкое поглаживание ладони пациента вызывает сгибание пальцев и хватание пальца исследователя.
Ладонно-подбородочный рефлекс заключается в непроизвольном сокращении мышц подбородка в ответ на штриховое раздражение кожи на той же стороне тела.
Рефлекс Хоффмана считается положительным, если при проведении легких ударов вниз по ногтям 3-го или 4-го пальцев наблюдается непроизвольное сгибание дистальной фаланги большого и указательного пальцев.
Рефлекс Тромнера похож на признак Хоффмана, но пальцы слегка ударяют по направлению вверх.
Для выявления межбровного рефлекса, постукивают по лбу для того, чтобы вызвать моргание; как правило, каждое из первых 5 постукиваний вызывает одно мигание, потом рефлекс угасает. Его персистирование характерно для диффузного поражения мозга.
Другие рефлексы
Клонус представляет собой ритмичные, быстро чередующиеся сокращения и расслабления мышцы, вызванные внезапным пассивным растяжением сухожилия (сгибанием стопы). Стойко сохраняющийся клонус указывает на повреждение центрального мотонейрона.
Поверхностный абдоминальный рефлекс вызывается легким штрихом в 4-х квадрантах живота возле пупка с помощью деревянной ватной палочки или аналогичного инструмента. Нормальной реакцией является сокращение мышц живота, вызывающее смещение пупка в сторону области раздражения. Поглаживание кожи в направлении к пупку рекомендуется для исключения того, что движение могло быть вызвано смещением кожи при проведении штрихов. Угасание рефлекса наблюдают при поражении ЦНС, ожирении или дряблости мышц брюшной стенки (например, после беременности); его отсутствие может указывать на поражение на уровне спинного мозга.
Сфинктерные рефлексы исследуются в процессе ректального осмотра. Для оценки тонуса сфинктера (уровень иннервации – S2-S4) исследователь вводит палец в перчатке в прямую кишку и просит пациента сжать сфинктер. Также легкое раздражение перианальной области вызывает в норме сокращение наружного сфинктера («анальное мигание»). Тонус сфинктера прямой кишки обычно снижается у пациентов с острым поражением спинного мозга или синдромом поражения конского хвоста.
Бульбоспонгиозный рефлекс (уровень иннервации S2–S4) в норме заключается в сокращении бульбоспонгиозной мышцы в ответ на раздражение дорзальной поверхности полового члена.
Кремастерный рефлекс (уровень иннервации L2) в норме представляет собой сокращение мышцы, поднимающей яичко на той же стороне в ответ на штриховое раздражение кожи внутренней поверхности бедра на 7–8 см ниже паховой области по направлению вверх.