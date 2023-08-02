Как оценить рефлексы

Патологические рефлексы (Бабинского, Чеддока, Оппенгейма, хоботковый, поисковый и хватательный) представляют собой возврат к примитивным реакциям, они являются признаком утраты коркового торможения.

Рефлексы Бабинского, Чеддока и Оппенгейма, все они используются для оценки подошвенной реакции. Нормальной рефлекторной реакцией считается сгибание большого пальца. Патологическая реакция замедленная и представляет собой разгибание большого пальца с разведением других пальцев ног, часто со сгибанием в коленных и тазобедренных суставах. Подобная реакция свидетельствует об утрате контроля спинального уровня со стороны центрального мотонейрона.

Для вызывания рефлекса Бабинского раздражение при помощи шпателя или кончика неврологического молотка наносят по наружному краю стопы от пятки до подушечки стопы. Раздражение должно быть болезненным, но не травмирующим; смещение в медиальном направлении может вызвать простой защитный рефлекс. У пациентов с повышенной чувствительностью возможно быстрое произвольное отдергивание ноги, что не мешает в оценке рефлексов Чеддока или Оппенгейма.

Рефлекс Чеддока заключается в разгибании большого пальца стопы в ответ на раздражение кожи от наружной лодыжки до мизинца.

Рефлекс Оппенгейма – разгибание большого пальца стопы с веерообразным расхождением остальных пальцев в ответ на проведение костяшками пальцев руки по большеберцовой кости сверху вниз от надколенника до стопы. Пробу Оппенгейма можно использовать с тестом Бабинского или Чаддока, чтобы сделать отдергивание ноги менее вероятным.

Хоботковый рефлекс считается положительным, когда быстрый легкий удар шпателем по губам вызывает сокращение круговой мышцы рта и вытягивание губ хоботком.

Сосательный рефлекс считается положительным, когда в ответ на штриховое раздражение слизистой оболочки губ возникают сосательные движения.

Хватательный рефлекс выявляется, когда легкое поглаживание ладони пациента вызывает сгибание пальцев и хватание пальца исследователя.

Ладонно-подбородочный рефлекс заключается в непроизвольном сокращении мышц подбородка в ответ на штриховое раздражение кожи на той же стороне тела.

Рефлекс Хоффмана считается положительным, если при проведении легких ударов вниз по ногтям 3-го или 4-го пальцев наблюдается непроизвольное сгибание дистальной фаланги большого и указательного пальцев.

Рефлекс Тромнера похож на признак Хоффмана, но пальцы слегка ударяют по направлению вверх.

Для выявления межбровного рефлекса, постукивают по лбу для того, чтобы вызвать моргание; как правило, каждое из первых 5 постукиваний вызывает одно мигание, потом рефлекс угасает. Его персистирование характерно для диффузного поражения мозга.