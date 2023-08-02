skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Как оценить походку, статику и координацию движений

Авторы:George Newman, MD, PhD, Albert Einstein Medical Center
Проверено/пересмотрено авг. 2023

Нормальная походка, позиция и координация требуют целостности двигательных, вестибулярных, мозжечковых и проприоцептивных путей (см. Также Двигательные и мозжечковые расстройства). Поражения этих путей вызывают характерные недостаточности:

  • Пациенты с мозжечковой атаксией испытывают трудности в поддержании равновесия, поэтому имеют широкую походку для сохранения устойчивости (см. таблицу Признаки поражения мозжечка).

  • Отвисшая стопа вследствие моторной слабости вызывает перонеальную походку (подъем ноги выше обычного, чтобы не зацепиться ею за неровности поверхности).

  • Слабость мышц таза вызывает переваливающуюся (утиную) походку.

  • Спастический парез нижних конечностей вызывает спастическую походку с круговыми движениями.

  • Пациенты с нарушением проприоцептивной чувствительности должны постоянно наблюдать за местоположением своих ног для избежания потери устойчивости или падения.

Координационный тест может помочь выявить атаксические движения. Тестовые маневры включают следующее:

  • Дотронуться пальцем к своему собственному носу, а затем к пальцу эксперта (пальце-носовая проба)

  • Провести пяткой вниз от колена по голени на противоположной ноге (пяточно-коленная проба)

  • Быстро постукивать указательным пальцем по большому пальцу

  • Провести попеременную пронацию и супинацию руки с нарастающей скоростью

Поскольку для нормального выполнения этих действий необходимы неповрежденные зрительные, двигательные, мозжечковые и проприоцептивные пути, выявление определенных анатомических этиологических поражений может быть затруднено. Например, аномальные результаты пальце- носовой или пяточно-коленной пробы могут быть следствием двигательной слабости, вызванной поражением кортико-спинального пути или мозжечка и его связей. Появление интенционного тремора во время проведения любой из проб, который является причиной колебаний с одной стороны в другую, предполагает наличие мозжечковой дисфункции.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.