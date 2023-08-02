Как оценить походку, статику и координацию движений

Нормальная походка, позиция и координация требуют целостности двигательных, вестибулярных, мозжечковых и проприоцептивных путей (см. Также Двигательные и мозжечковые расстройства). Поражения этих путей вызывают характерные недостаточности:

Пациенты с мозжечковой атаксией испытывают трудности в поддержании равновесия, поэтому имеют широкую походку для сохранения устойчивости (см. таблицу Признаки поражения мозжечка).

Отвисшая стопа вследствие моторной слабости вызывает перонеальную походку (подъем ноги выше обычного, чтобы не зацепиться ею за неровности поверхности).

Слабость мышц таза вызывает переваливающуюся (утиную) походку.

Спастический парез нижних конечностей вызывает спастическую походку с круговыми движениями.

Пациенты с нарушением проприоцептивной чувствительности должны постоянно наблюдать за местоположением своих ног для избежания потери устойчивости или падения.

Как провести обследование мозж... Видео

Координационный тест может помочь выявить атаксические движения. Тестовые маневры включают следующее:

Дотронуться пальцем к своему собственному носу, а затем к пальцу эксперта (пальце-носовая проба)

Провести пяткой вниз от колена по голени на противоположной ноге (пяточно-коленная проба)

Быстро постукивать указательным пальцем по большому пальцу

Провести попеременную пронацию и супинацию руки с нарастающей скоростью

Поскольку для нормального выполнения этих действий необходимы неповрежденные зрительные, двигательные, мозжечковые и проприоцептивные пути, выявление определенных анатомических этиологических поражений может быть затруднено. Например, аномальные результаты пальце- носовой или пяточно-коленной пробы могут быть следствием двигательной слабости, вызванной поражением кортико-спинального пути или мозжечка и его связей. Появление интенционного тремора во время проведения любой из проб, который является причиной колебаний с одной стороны в другую, предполагает наличие мозжечковой дисфункции.