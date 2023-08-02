Как оценить мышечную силу

Под жалобой пациента на мышечную слабость могут подразумеваться утомляемость, неловкость при движении или истинная мышечная слабость. Таким образом, врач должен определить точный характер симптомов, включая точную локализацию, время появления, усиливающие и ослабляющие факторы и связанные симптомы и признаки.

Проводят осмотр конечностей для определения силы мышц (поднятые прямые конечности при наличии слабости опускаются), выявления тремора и других непроизвольных движений. Силу разных групп мышц определяют по их способности преодолевать дополнительное сопротивление, оказываемое врачом; силу правых и левых конечностей исследуют в сравнении. Однако силу мышечного сокращения может ограничивать боль в мышцах или суставах.

При истерическом параличе или искусственной слабости, в начале сопротивление движению может быть нормальным, после чего внезапно исчезает или же пациенты могут не использовать поддерживающие мышцы соответствующим образом. Например, пациенты с истинной слабостью дельтовидной мышцы используют вспомогательные мышцы, которые отклоняют их туловище и шею от ослабленной дельтовидной мышцы, потому что они хотят предотвратить преодоление слабости врачом. В противоположность этому, у пациентов с имитируемой слабостью дельтовидной мышцы (например, из-за симуляции), наклон плеча и головы в сторону слабой дельтовидной мышцы преодолевается, что указывает на отсутствие усилий с их стороны.

Легкий парез может проявляться уменьшением раскачивания руки при ходьбе, тенденцией к пронации вытянутой руки, щажением пораженной конечности, наружной ротацией стопы, замедленностью при выполнении проб с быстрым чередованием движений или утратой ловкости движений (например, при застегивании пуговицы или английской булавки, доставании спички из коробка).

Мышечную силу необходимо оценить при помощи шкал. В настоящее время повсеместное распространение получила шкала Совета по медицинским исследованиям Великобритании (MRC):

0 – отсутствие видимых сокращений мышц 1 – имеются видимые сокращения мышц, но движения в конечности отсутствуют 2 – наблюдаются движения конечности, но без преодоления силы тяжести 3 – возможны движения в конечности, способные преодолеть силу тяжести, но не сопротивление, оказываемое врачом 4 – движения, способные, по меньшей мере, частично преодолеть сопротивление, оказываемое врачом 5 – нормальная мышечная сила

Затруднения в использовании этой и аналогичных шкал обусловлены значительным диапазоном величин мышечной силы между оценками в 4 и 5 баллов.

Дистальная сила (кистей рук) может быть полуколичественно измерена с помощью велоэргометра или с помощью надутой манжеты для измерения артериального давления, которую сжимает пациент.

Более ясное представление о соотношении мышечной слабости и двигательных нарушений дают функциональные пробы. Пациента просят выполнить то или иное движение, выявляющее определенный двигательный дефект, который можно оценить и количественно (например, по числу приседаний или шагов по лестнице, которые пациент в состоянии совершить). При попытке встать с корточек или поставить ногу на стул определяют силу мышц бедра; ходьба на пятках и носках определяет силу мышц голени и стопы. Отталкивание руками при вставании со стула указывает на слабость четырехглавой мышцы бедра. Раскачивающие движения туловищем для перемещения рук в другую позицию свидетельствуют о парезе мышц плечевого пояса. Пациенты со слабостью мышц тазового пояса вынуждены вставать из положения лежа в определенной последовательности: сначала они переворачиваются со спины на живот, затем становятся на колени и постепенно выпрямляются, «карабкаясь» руками по бедрам (симптом Гувера).

(См. также Как оценить двигательную систему (How to Assess the Motor System) и Введение в неврологический осмотр (Introduction to the Neurologic Examination)).