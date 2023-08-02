Как оценить двигательную систему

Моторная слабость может быть обусловлена дисфункцией кортикоспинального тракта, базальных ганглиев, позвоночника, периферических нервов или мышц. Тщательное обследование двигательной системы позволяет врачу локализовать поражение, поставить дифференциальный диагноз и выбрать соответствующие методы визуализации и/или лабораторные исследования.

Руки и плечевой пояс должны быть полностью обнажены, а затем проверены на предмет следующего:

Атрофия

Гипертрофия

Асимметричное развитие

Фасцикуляции

Миотония

Тремор

Другие непроизвольные движения, включая, хорею (быстрые подергивания), атетоз (продолжительные извивающиеся движения) и миоклонус (быстрые сокращения мышц)

Мышечный тонус исследуют путем пассивного сгибания и разгибания конечностей у расслабленного пациента.

Атрофию определяют по степени снижения мышечной массы, но двусторонняя атрофия или атрофия крупных или глубоко расположенных мышц может оставаться незаметной вплоть до появления грубых изменений. У пожилых людей обычным явлением может быть некоторая потеря мышечной массы.

Гипертрофия возникает, когда одной из мышц приходится выполнять функцию пораженной, а псевдогипертрофия – когда мышечная ткань замещается разрастающейся соединительной тканью или патологическими структурами (например, амилоидом).

Фасцикуляции (быстрые, мелкие, неритмичные подергивания мышц, видимые под кожей) встречаются относительно часто. Также они наблюдаются в норме, в частности, в икроножных мышцах у пожилых людей, фасцикуляции часто указывают на поражение нижнего мотонейрона (например, на дегенерацию или повреждение с последующей регенерацией нерва).

Как провести исследование двиг... Видео

Миотония (замедленное расслабление мышц после длительного сокращения или прямой перкуссии мышц) предполагает миотоническую дистрофию или другое миотоническое расстройство и может быть продемонстрирована неспособностью быстро открыть сжатую руку.

Увеличение сопротивления с последующим расслаблением (феномен складного ножа) и спастичность указывают на поражение верхних мотонейронов.

Ригидность, или повышение мышечного тонуса по пластическому типу (равномерное повышение тонуса во всем объеме пассивного движения), часто сочетающееся с феноменом «зубчатого колеса», свидетельствует о поражении базальных ганглиев.

(См. также Как оценить мышечную силу (How to Assess Muscle Strength) и Введение в неврологический осмотр (Introduction to the Neurologic Examination)).