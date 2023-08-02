Как исследовать вегетативную нервную систему

Оценка вегетативной нервной системы включает в себя проверку следующего:

Необходимо выяснить, имеются ли расстройства функции кишечника, мочевого пузыря, половой сферы, а также гипоталамические нарушения.

(См. также Введение в неврологический осмотр [Introduction to the Neurologic Examination] и Обзор вегетативной нервной системы [Overview of the Autonomic Nervous System]).