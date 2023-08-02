Исследование сосудов головного мозга

С целью исключить безболевое расслоение аорты, что может привести к окклюзии сонной артерии и к развитию инсульта, у пациентов с острым инсультом оценивается частота пульса на лучевой артерии и артериальное давление на обеих руках. Осматривают кожу, склеры, глазное дно, слизистую оболочку рта и ногтевые ложа на предмет наличия геморрагий и признаков холестериновой или септической эмболии.

При аускультации сердца можно выявить новые и прогрессирующие шумы, а также аритмии. Шумы в области головы могут указывать на артериовенозную мальформацию либо фистулу или иногда на ретроградный кровоток по виллизиеву кругу вследствие окклюзии сонной артерии. Аускультация сонных артерий может выявить шумы в области бифуркации; следует избегать грубого пальпирования этой области. Перемещая головку стетоскопа вниз вдоль шеи по направлению к сердцу, можно дифференцировать сосудистый шум непостоянного характера и сердечный систолический шум. Ослабленное наростание каротидного подъема или продолжающийся во время диастолы шум позволяют предположить тяжелый стеноз.

Для выявления поражения периферических сосудов исследуют периферический пульс. Также пальпируют височные артерии – их утолщение или болезненность при пальпации свидетельствует в пользу височного артериита.