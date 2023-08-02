Электроэнцефалография (ЭЭГ)

Двадцать электродов симметрично располагают по коже головы, чтобы зарегистрировать электрические изменения в головном мозге, которые связаны с

Судорожные припадки

Нарушения сна

Метаболическая или структурная энцефалопатия

В норме у бодрствующего человека в затылочно-теменных областях регистрируются синусоидальные альфа-волны с частотой от 8 до 12 Гц и амплитудой 50 мкВ, а в лобных областях – бета-волны с частотой > 12 Гц, амплитудой от 10 до 20 мкв, чередующиеся с тета-волнами частотой в пределах от 4 до 7 Гц и амплитудой от 20 до 100 мкв.

ЭЭГ исследует наличие асимметрии между двумя полушариями (что свидетельствует о структурном нарушении), чрезмерного замедления ритма (появление дельта-волн с частотой от 1 до 4 Гц, от 50 до 350 мкВ, наблюдающихся при угнетённом состоянии сознания пациента, энцефалопатии и деменции) и появление патологических волн.

Некоторые патологические волны могут быть неспецифичными (например, эпилептиформные острые волны) или иметь диагностическое значение (например, комплексы "пик–волна" с частотой 3 Гц характерны для абсансов, периодические острые волны с частотой 1 Гц – для болезни Крейтцфельда–Якоба).

При подозрении на эпилепсию, когда рутинная ЭЭГ не выявляет патологии, используют приемы, повышающие электрическую активность коры (например, гипервентиляцию, фотостимуляцию, сон, лишение сна), которые могут провоцировать судорожную активность. Носоглоточное отведение иногда может выявить очаг судорожной активности в височной доле, когда в остальных отведениях ЭЭГ остается нормальной. Непрерывный амбулаторный мониторинг ЭЭГ (с или без видео контроля) в течение 24 часов или дольше часто позволяет определить, связаны ли мимолетные провалы в памяти, субъективное ощущение ауры или нетипичное эпизодическое моторное поведение с судорожной активностью.

Если врачам нужно определить, является ли эпизод истинным приступом или проявлением психического расстройства, можно для наблюдения за пациентом во время проведения ЭЭГ в больнице использовать видеокамеру. Эта методика (видео-ЭЭГ) также используется до проведения хирургического вмешательства для определения того, какой тип судорог развивается при поражении в конкретном эпилептогенном очаге.

ЭЭГ особенно информативна для оценки эпизодов измененного сознания с неопределенной этиологией.