Электромиография (ЭМГ) и исследования нервной проводимости

В случаях, когда причину мышечной слабости (поражение нерва, мышцы или синапса) трудно определить по клиническим данным, электрофизиологическое исследование позволяет установить поражение нервов и мышц.
Электронейромиография
При электромиографии с помощью игольчатого электрода регистрируется электрическая активность мышцы в покое и при сокращении. В норме мышца в покое не проявляет электрической активности; при минимальном сокращении появляются потенциалы действия отдельных двигательных единиц. С усилением мышечного сокращения число мышечных потенциалов действия увеличивается, формируя интерференционный паттерн.
Денервированные мышечные волокна определяют по повышенной активности при введении иглы и по патологической спонтанной активности (фибрилляции и фасцикуляции); в процесс сокращения вовлекается меньшее число двигательных единиц, формируя редуцированный интерференционный паттерн. Сохранившиеся аксоны берут на себя иннервацию соседних мышечных волокон, укрупняя двигательные единицы, в связи с чем регистрируются гигантские мышечные потенциалы действия.
В случае первичной мышечной патологии поражаются отдельные волокна без поражения двигательных единиц, поэтому амплитуда сигналов уменьшается, но интерференционный паттерн остается без изменений.
Исследование нервной проводимости
Для исследования скорости проведения импульса производится электрическая стимуляция периферического нерва в различных точках и измеряют время до начала сокращения мышцы. Время, которое требуется для прохождения импульсом измеренного расстояния, определяет скорость распространения возбуждения. Время, за которое импульсы проходят от ближайшей к мышце точки раздражения до самой мышцы, называется дистальной латентностью. Аналогичные измерения можно проводить и на сенсорных нервах. В целом, в крупных миелинизированных нервных волокнах нервная проводимость намного быстрее, чем в немиелинизированных и тонко миелинизированных нервных волокнах. Таким образом, скорость проводимости замедляется больше, когда повреждены крупные миелинизированные волокна. При повреждении немиелинизированных аксонов амплитуда потенциала действия снижается, но скорость проведения относительно не нарушается.
При нейропатиях проводимость часто снижается, мышечные ответы могут стать разобщенными вследствие дисперсии потенциалов действия, распространяющихся по миелинизированным и немиелинизированным нервным волокнам с разной степенью вовлеченности. Если определенная нейропатия в первую очередь поражает крупные миелинизированные волокна, то преобладающим эффектом является снижение скорости проводимости. Однако при поражении только небольших немиелинизированных или тонко миелинизированных волокон (или при слабости вследствие мышечного поражения) амплитуда потенциалов действия снижается и скорость проведения по нерву обычно нормальная.
Для выявления патологической утомляемости в связи с поражением нервно-мышечного синапса проводят ритмическую стимуляцию нерва; для миастении, например, характерно прогрессирующее снижение амплитуды мышечных ответов. Методы, ориентированные на одноволоконную проводимость, могут быть более чувствительными для выявления изменений, связанных с заболеваниями нервно-мышечного узла, такими как миастения гравис.