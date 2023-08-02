Электромиография (ЭМГ) и исследования нервной проводимости

При электромиографии с помощью игольчатого электрода регистрируется электрическая активность мышцы в покое и при сокращении. В норме мышца в покое не проявляет электрической активности; при минимальном сокращении появляются потенциалы действия отдельных двигательных единиц. С усилением мышечного сокращения число мышечных потенциалов действия увеличивается, формируя интерференционный паттерн.

Денервированные мышечные волокна определяют по повышенной активности при введении иглы и по патологической спонтанной активности (фибрилляции и фасцикуляции); в процесс сокращения вовлекается меньшее число двигательных единиц, формируя редуцированный интерференционный паттерн. Сохранившиеся аксоны берут на себя иннервацию соседних мышечных волокон, укрупняя двигательные единицы, в связи с чем регистрируются гигантские мышечные потенциалы действия.

В случае первичной мышечной патологии поражаются отдельные волокна без поражения двигательных единиц, поэтому амплитуда сигналов уменьшается, но интерференционный паттерн остается без изменений.