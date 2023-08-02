Магнито-резонансная томография (МРТ) при неврологических расстройствах

Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет получить изображения нервных структур с более высоким разрешением по сравнению с КТ. Это различие играет наиболее важную клиническую роль при исследовании следующего:

Черепно-мозговые нервы

Поражение ствола мозга

Аномалии задней черепной ямки

Спинной мозг

КТ-изображения этих участков часто искажаются костными артефактами в виде полос. Это особенно важно для идентификации образований (например, опухоли, абсцесса), сдавливающих спинной мозг и требующих экстренного вмешательства. Кроме того, МРТ является оптимальным методом выявления бляшек демиелинизации, ранних стадий инфаркта мозга, субклинического отека мозга, ушибов мозга, начальных стадий транстенториального вклинения, патологии краниовертебрального перехода и сирингомиелии.

Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 1 © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 2 © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 3 © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 4 Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 5 © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 6 © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 1 © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 2 © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 3 © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 4 Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 5 © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 6 © 2017 Elliot K. Fishman, MD.

МРТ противопоказано пациентам:

С кардиостимулятором или со стентом в коронарной или сонной артерии, установленными менее 6 недель назад

С наличием ферромагнитных клипс для аневризмы или других металлических элементов, которые могут перегреться или сместиться в теле под воздействием интенсивного магнитного поля

Для лучшей визуализации воспалительных, демиелинизирующих очагов и опухолей может потребоваться внутривенное введение парамагнитных контрастных веществ (например, гадолиния). Несмотря на то что гадолиний считается намного более безопасным контрастным веществом по сравнению с контрастными препаратами, которые используются при проведении КТ, у пациентов с нарушением функции почек и ацидозом был описан нефрогенный системный фиброз (нефрогенная фиброзирующая дермопатия). Перед введением гадолиния у пациентов с почечной недостаточностью лечащий врач должен проконсультироваться с рентгенологом и нефрологом.

Существует несколько методик проведения МРТ; выбор конкретной методики зависит от особенностей ткани, части тела и характера заболевания:

Диффузно-взвешенная МРТ (ДВ-МРТ) позволяет быстро, в ранние сроки выявить ишемический инсульт, а также помочь отдифференцировать церебральный абсцесс от опухоли мозга. Это также может помочь диагностировать Болезнь Крейтцфельда-Якоба.

Перфузионно-взвешенная визуализация (ПВ-МРТ) позволяет выявить зоны гипоперфузии на ранней стадии формирования ишемического инсульта, однако не дает возможности достоверно отличить области с доброкачественной гиповолемией от зон со сниженной перфузией вследствие инфаркта.

Диффузионно-тензорная томография (ДТ-МРТ) является расширением ДВ-МРТ и может отображать пути белого вещества в 3-х измерениях (трактография); кроме того, ее можно использовать для контроля целостности путей ЦНС, пострадавших в процессе старения и от болезней.

Режим инверсии-восстановления с подавлением сигнала свободной жидкости (FLAIR) используется для того, чтобы отличить демиелинизирующие поражения, например, при рассеянном склерозе, от сигнала воды, поступающего из ЦСЖ; при этом ЦСЖ выглядит темной, а демиелинизирующее поражение - белым.

Метод двойной инверсии (МДИ), который используется в научно-исследовательских центрах, может обнаружить демиелинизацию серого вещества лучше, чем другие методики МРТ; демиелинизация серого вещества теперь считается обычным проявлением при рассеянном склерозе.

Функциональная МРТ (фМРТ) показывает, какие области мозга активируются (что отображается через увеличение потока насыщенной кислородом крови) при определенной когнитивной или двигательной задаче, но клиническое применение фМРТ все еще обсуждается.

Магнитно-резонансная ангиография (МРА) с введением контрастного вещества или без него позволяет визуализировать сосуды головного мозга, магистральные артерии головы и шеи и их ветви. Хотя МРА не заменяет церебральную ангиографию, она применяется при наличии противопоказаний к проведению последней (например, в случае отказа пациента или при высоком риске, связанном с исследованием). При применении у пациентов с инсультом отмечается тенденция к увеличению степени стеноза артерии по данным МРА, и таким образом, стенозирующее поражение крупных артерий не может остаться незамеченным. При подозрении на диссекцию церебральных сосудов она дает более качественные изображения, чем КТ-ангиография.

Изображение рентгеноангиографии, взвешенное по магнитной восприимчивости (SWAN), может быть информативным при диагностике развития кровотечения. Она обеспечивает более хорошее визуализирование как крупных, так и мелких кровеносных сосудов, микрогеморрагий, а также отложений кальция и железа в мозге. Она также позволяет увидеть мелкие кровеносные сосуды (например, венулы), которые наиболее часто встречаются в центре демиелинизирующих поражений у пациентов с рассеянным склерозом, и таким образом отличить поражения, вызванные рассеянным склерозом, от ишемических поражений.

При проведении магнитно-резонансной венографии (МРВ) МРТ используется для визуализации крупных вен и синусов твердой мозговой оболочки. МРВ позволяет избежать проведения церебральной ангиографии для диагностики тромбоза вен головного мозга и может использоваться для отслеживания разрешения тромбоза и определения продолжительности антикоагулянтной терапии.

Магнитно-резонансная спектроскопия позволяет измерить уровень метаболитов в различных областях головного мозга, что помогает отличить опухоль от абсцесса или инфаркта.