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Магнито-резонансная томография (МРТ) при неврологических расстройствах

Авторы:Mark Freedman, MD, MSc, University of Ottawa
Проверено/пересмотрено авг. 2023

Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет получить изображения нервных структур с более высоким разрешением по сравнению с КТ. Это различие играет наиболее важную клиническую роль при исследовании следующего:

  • Черепно-мозговые нервы

  • Поражение ствола мозга

  • Аномалии задней черепной ямки

  • Спинной мозг

КТ-изображения этих участков часто искажаются костными артефактами в виде полос. Это особенно важно для идентификации образований (например, опухоли, абсцесса), сдавливающих спинной мозг и требующих экстренного вмешательства. Кроме того, МРТ является оптимальным методом выявления бляшек демиелинизации, ранних стадий инфаркта мозга, субклинического отека мозга, ушибов мозга, начальных стадий транстенториального вклинения, патологии краниовертебрального перехода и сирингомиелии.

Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное)
Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 1
Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 1

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 2
Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 2

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 3
Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 3

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 4
Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 4
Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 5
Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 5

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 6
Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 6

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 1
Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 1

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 2
Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 2

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 3
Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 3

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 4
Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 4
Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 5
Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 5

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 6
Стандартное МРТ-сканирование мозга (Сагиттальное) – слайд 6

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

МРТ противопоказано пациентам:

  • С кардиостимулятором или со стентом в коронарной или сонной артерии, установленными менее 6 недель назад

  • С наличием ферромагнитных клипс для аневризмы или других металлических элементов, которые могут перегреться или сместиться в теле под воздействием интенсивного магнитного поля

Для лучшей визуализации воспалительных, демиелинизирующих очагов и опухолей может потребоваться внутривенное введение парамагнитных контрастных веществ (например, гадолиния). Несмотря на то что гадолиний считается намного более безопасным контрастным веществом по сравнению с контрастными препаратами, которые используются при проведении КТ, у пациентов с нарушением функции почек и ацидозом был описан нефрогенный системный фиброз (нефрогенная фиброзирующая дермопатия). Перед введением гадолиния у пациентов с почечной недостаточностью лечащий врач должен проконсультироваться с рентгенологом и нефрологом.

Существует несколько методик проведения МРТ; выбор конкретной методики зависит от особенностей ткани, части тела и характера заболевания:

  • Диффузно-взвешенная МРТ (ДВ-МРТ) позволяет быстро, в ранние сроки выявить ишемический инсульт, а также помочь отдифференцировать церебральный абсцесс от опухоли мозга. Это также может помочь диагностировать Болезнь Крейтцфельда-Якоба.

  • Перфузионно-взвешенная визуализация (ПВ-МРТ) позволяет выявить зоны гипоперфузии на ранней стадии формирования ишемического инсульта, однако не дает возможности достоверно отличить области с доброкачественной гиповолемией от зон со сниженной перфузией вследствие инфаркта.

  • Диффузионно-тензорная томография (ДТ-МРТ) является расширением ДВ-МРТ и может отображать пути белого вещества в 3-х измерениях (трактография); кроме того, ее можно использовать для контроля целостности путей ЦНС, пострадавших в процессе старения и от болезней.

  • Режим инверсии-восстановления с подавлением сигнала свободной жидкости (FLAIR) используется для того, чтобы отличить демиелинизирующие поражения, например, при рассеянном склерозе, от сигнала воды, поступающего из ЦСЖ; при этом ЦСЖ выглядит темной, а демиелинизирующее поражение - белым.

  • Метод двойной инверсии (МДИ), который используется в научно-исследовательских центрах, может обнаружить демиелинизацию серого вещества лучше, чем другие методики МРТ; демиелинизация серого вещества теперь считается обычным проявлением при рассеянном склерозе.

  • Функциональная МРТ (фМРТ) показывает, какие области мозга активируются (что отображается через увеличение потока насыщенной кислородом крови) при определенной когнитивной или двигательной задаче, но клиническое применение фМРТ все еще обсуждается.

Магнитно-резонансная ангиография (МРА) с введением контрастного вещества или без него позволяет визуализировать сосуды головного мозга, магистральные артерии головы и шеи и их ветви. Хотя МРА не заменяет церебральную ангиографию, она применяется при наличии противопоказаний к проведению последней (например, в случае отказа пациента или при высоком риске, связанном с исследованием). При применении у пациентов с инсультом отмечается тенденция к увеличению степени стеноза артерии по данным МРА, и таким образом, стенозирующее поражение крупных артерий не может остаться незамеченным. При подозрении на диссекцию церебральных сосудов она дает более качественные изображения, чем КТ-ангиография.

Изображение рентгеноангиографии, взвешенное по магнитной восприимчивости (SWAN), может быть информативным при диагностике развития кровотечения. Она обеспечивает более хорошее визуализирование как крупных, так и мелких кровеносных сосудов, микрогеморрагий, а также отложений кальция и железа в мозге. Она также позволяет увидеть мелкие кровеносные сосуды (например, венулы), которые наиболее часто встречаются в центре демиелинизирующих поражений у пациентов с рассеянным склерозом, и таким образом отличить поражения, вызванные рассеянным склерозом, от ишемических поражений.

При проведении магнитно-резонансной венографии (МРВ) МРТ используется для визуализации крупных вен и синусов твердой мозговой оболочки. МРВ позволяет избежать проведения церебральной ангиографии для диагностики тромбоза вен головного мозга и может использоваться для отслеживания разрешения тромбоза и определения продолжительности антикоагулянтной терапии.

Магнитно-резонансная спектроскопия позволяет измерить уровень метаболитов в различных областях головного мозга, что помогает отличить опухоль от абсцесса или инфаркта.

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