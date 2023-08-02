Компьютерная томография (КТ) в объективизации неврологических расстройств

Компьютерная томография (КТ) обеспечивает быструю неинвазивную визуализацию головного мозга и черепа. КТ превосходит магнитно-резонансную томографию (МРТ) по способности подробно визуализировать костные структуры (но не содержимое) задней черепной ямки, основания черепа и спинномозгового канала.
Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Паттерн борозд без отклонений.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Паттерн борозд без отклонений.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Паттерн борозд без отклонений.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Паттерн борозд без отклонений.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению с нормальными результатами компьютерной томографии головы пациента 30-летнего возраста, мозговые борозды увеличены. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению с нормальными результатами компьютерной томографии головы пациента 30-летнего возраста, мозговые борозды увеличены. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению с нормальными результатами компьютерной томографии головы пациента 30-летнего возраста, мозговые борозды увеличены. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению с нормальными результатами компьютерной томографии головы пациента 30-летнего возраста, мозговые борозды увеличены. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
КТ без контрастирования используют для быстрой диагностики острых кровоизлияний и различных грубых структурных изменений, не опасаясь аллергической реакции на контрастное вещество или развития почечной недостаточности.
Рентгеноконтрастное вещество, вводимое в/в, позволяет обнаружить структурные повреждения, такие как опухоли головного мозга, абсцессы головного мозга и некоторые сосудистые аномалии, включая артериовенозные мальформации. КТ с эндолюмбальным введением контраста позволяет выявить патологические процессы ствола мозга, спинного мозга и спинальных корешков (например, менингеальную карциному, грыжу межпозвоночного диска) и обнаружить сирингомиелическую полость в спинном мозге. Однако с появлением магнитно-резонансной томографии интратекальный агент сегодня используется редко.
КТ-ангиография с введением контрастного препарата позволяет визуализировать сосуды головного мозга, устраняя потребность в МРТ или классической ангиографии.
Побочные эффекты от контрастного препарата включают аллергические реакции и контраст-индуцированную нефропатию.