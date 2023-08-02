Компьютерная томография (КТ) в объективизации неврологических расстройств

Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.