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Компьютерная томография (КТ) в объективизации неврологических расстройств

Авторы:Mark Freedman, MD, MSc, University of Ottawa
Проверено/пересмотрено авг. 2023

Компьютерная томография (КТ) обеспечивает быструю неинвазивную визуализацию головного мозга и черепа. КТ превосходит магнитно-резонансную томографию (МРТ) по способности подробно визуализировать костные структуры (но не содержимое) задней черепной ямки, основания черепа и спинномозгового канала.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые 30 лет)
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 1
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 1

Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Паттерн борозд без отклонений.

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© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 2
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 2

Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Паттерн борозд без отклонений.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 3
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 3

Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 4
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 4

Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 5
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 5

Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 6
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 6

Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 7
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 7

Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 1
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 1

Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Паттерн борозд без отклонений.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 2
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 2

Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Паттерн борозд без отклонений.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 3
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 3

Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 4
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 4

Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 5
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 5

Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 6
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 6

Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 7
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 30 лет) – слайд 7

Это изображение – обычный КТ-снимок головы взрослого человека в возрасте 30 лет. Ни внутри паренхимы мозга, ни вне ее не наблюдается накопления жидкости или кровоизлияния. Дифференцировка серого и белого вещества сохраняется. Размер желудочков и характеристики борозд в норме.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые 74 года)
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 1
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 1

Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению с нормальными результатами компьютерной томографии головы пациента 30-летнего возраста, мозговые борозды увеличены. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 2
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 2

Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению с нормальными результатами компьютерной томографии головы пациента 30-летнего возраста, мозговые борозды увеличены. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 3
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 3

Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 4
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 4

Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 5
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 5

Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 6
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 6

Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 7
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 7

Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 8
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 8

Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 1
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 1

Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению с нормальными результатами компьютерной томографии головы пациента 30-летнего возраста, мозговые борозды увеличены. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 2
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 2

Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению с нормальными результатами компьютерной томографии головы пациента 30-летнего возраста, мозговые борозды увеличены. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 3
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 3

Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 4
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 4

Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 5
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 5

Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 6
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 6

Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 7
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 7

Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 8
Стандартное КТ-сканирование головы (взрослые, возраст 74 года) – слайд 8

Это изображение –обычная компьютерная томография головы взрослого человека в возрасте 74 лет. По сравнению со стандартной компьютерной томографией головы пациента 30-летнего возраста, на данном изображении желудочки и мозговые борозды больше. Эти показатели являются нормальными для данной возрастной группы.

... Прочитайте дополнительные сведения

© 2017 Elliot K. Fishman, MD.

КТ без контрастирования используют для быстрой диагностики острых кровоизлияний и различных грубых структурных изменений, не опасаясь аллергической реакции на контрастное вещество или развития почечной недостаточности.

Рентгеноконтрастное вещество, вводимое в/в, позволяет обнаружить структурные повреждения, такие как опухоли головного мозга, абсцессы головного мозга и некоторые сосудистые аномалии, включая артериовенозные мальформации. КТ с эндолюмбальным введением контраста позволяет выявить патологические процессы ствола мозга, спинного мозга и спинальных корешков (например, менингеальную карциному, грыжу межпозвоночного диска) и обнаружить сирингомиелическую полость в спинном мозге. Однако с появлением магнитно-резонансной томографии интратекальный агент сегодня используется редко.

КТ-ангиография с введением контрастного препарата позволяет визуализировать сосуды головного мозга, устраняя потребность в МРТ или классической ангиографии.

Побочные эффекты от контрастного препарата включают аллергические реакции и контраст-индуцированную нефропатию.

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