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Измерение вызванных ответов

(Вызванные потенциалы)

Авторы:Mark Freedman, MD, MSc, University of Ottawa
Проверено/пересмотрено авг. 2023

При активации соответствующих зон коры головного мозга с помощью зрительных, слуховых или тактильных стимулов отмечается появление локальной электрической активности коры. Обычно эти небольшие потенциалы теряются в фоновом шуме электроэнцефалографии (ЭЭГ), но компьютерная обработка позволяет нейтрализовать шум, чтобы выявить форму волны. Латентность, длительность и амплитуда вызванных ответов указывают, являются ли тестируемые сенсорные пути интактными.

Исследование вызванных ответов особенно важно для следующего:

  • Обнаружение нарушений, не выраженных клиническими симптомами, при демиелинизирующем расстройстве

  • Оценка сенсорных систем у детей раннего возраста

  • Подтверждение расстройства, расцененного как гистрионическое

  • После субклинического течения заболевания

Например, зрительные вызванные потенциалы выявляют субклиническое повреждение зрительного нерва при рассеянном склерозе.

Слуховые вызванные потенциалы ствола помогают объективно определить, вовлечен ли в патологический процесс ствол мозга.

Соматосенсорные вызванные потенциалы способны локализовать нарушения, возникающие на нескольких уровнях нервной системы (например, в случае метастазов, поражающих как сплетение, так и спинной мозг).

Соматосенсорные потенциалы также позволяют определить прогноз у пациентов, находящихся в коме, особенно в случае гипотермии, когда результаты осмотра малоинформативны.

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