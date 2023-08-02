Измерение вызванных ответов

При активации соответствующих зон коры головного мозга с помощью зрительных, слуховых или тактильных стимулов отмечается появление локальной электрической активности коры. Обычно эти небольшие потенциалы теряются в фоновом шуме электроэнцефалографии (ЭЭГ), но компьютерная обработка позволяет нейтрализовать шум, чтобы выявить форму волны. Латентность, длительность и амплитуда вызванных ответов указывают, являются ли тестируемые сенсорные пути интактными.

Исследование вызванных ответов особенно важно для следующего:

Обнаружение нарушений, не выраженных клиническими симптомами, при демиелинизирующем расстройстве

Оценка сенсорных систем у детей раннего возраста

Подтверждение расстройства, расцененного как гистрионическое

После субклинического течения заболевания

Например, зрительные вызванные потенциалы выявляют субклиническое повреждение зрительного нерва при рассеянном склерозе.

Слуховые вызванные потенциалы ствола помогают объективно определить, вовлечен ли в патологический процесс ствол мозга.

Соматосенсорные вызванные потенциалы способны локализовать нарушения, возникающие на нескольких уровнях нервной системы (например, в случае метастазов, поражающих как сплетение, так и спинной мозг).

Соматосенсорные потенциалы также позволяют определить прогноз у пациентов, находящихся в коме, особенно в случае гипотермии, когда результаты осмотра малоинформативны.