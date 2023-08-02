Другие неврологические визуализирующие исследования

Этот неинвазивный метод исследования используют для диагностики диссекции, стеноза, окклюзии и изъязвления атеросклеротической бляшки в области бифуркации сонной артерии. Это безопасный и быстрый метод, однако он несколько уступает ангиографии по степени разрешения. При обследовании пациентов с транзиторными ишемическими атаками в бассейне сонных артерий предпочтительно использовать периорбитальное допплеровское сканирование и окулоплетизмографию, а также оценивать с его помощью динамику заболевания во времени.

Транскраниальное допплеровское сканирование используется для оценки остаточного кровотока при установлении смерти мозга, выраженности спазма средней мозговой артерии после субарахноидального кровоизлияния и для диагностики нарушения мозгового крово-обращения в вертебробазилярном бассейне.