Другие неврологические визуализирующие исследования

Церебральная ангиография
Рентгенологический метод, основанный на использовании внутриартериального введения рентгеноконтрастных веществ для получения изображений артериальных и венозных сосудов головного мозга. Цифровая обработка данных (цифровая субтракционная ангиография) позволяет получить изображения с высоким разрешением при использовании небольших доз контрастного препарата.
Церебральная ангиография дополняет КТ и МРТ в определении локализации внутричерепных патологических процессов и особенностей их кровоснабжения. Она представляет собой золотой стандарт для выявления стеноза и окклюзии артерий, врожденного отсутствия сосудов, аневризм и артериовенозных мальформаций. Метод позволяет визуализировать сосуды диаметром от 0,1 мм. Тем не менее частота его применения продолжает быстро снижаться по мере внедрения МР- и КТ-ангиографии. Церебральная ангиография продолжает использоваться в обычной практике при подозрении на васкулит церебральных артерий и при проведении эндоваскулярных вмешательств (например, ангиопластики, установки стентов, внутриартериального тромболизиса, облитерации аневризм).
Ультразвуковое дуплексное сканирование
Этот неинвазивный метод исследования используют для диагностики диссекции, стеноза, окклюзии и изъязвления атеросклеротической бляшки в области бифуркации сонной артерии. Это безопасный и быстрый метод, однако он несколько уступает ангиографии по степени разрешения. При обследовании пациентов с транзиторными ишемическими атаками в бассейне сонных артерий предпочтительно использовать периорбитальное допплеровское сканирование и окулоплетизмографию, а также оценивать с его помощью динамику заболевания во времени.
Транскраниальное допплеровское сканирование используется для оценки остаточного кровотока при установлении смерти мозга, выраженности спазма средней мозговой артерии после субарахноидального кровоизлияния и для диагностики нарушения мозгового крово-обращения в вертебробазилярном бассейне.
Эхоэнцефалография
Ультразвуковое исследование головного мозга может быть выполнено прямо у постели больного (обычно в блоке интенсивной терапии для новорожденных) для выявления кровоизлияния и гидроцефалии у детей в возрасте < 2 лет.
У детей старшего возраста и взрослых на смену эхоэнцефалографии пришла КТ.
Миелография
Миелография – метод рентгенологического исследования спинного мозга с введением контрастного вещества в субарахноидальное пространство посредством люмбальной пункции. МРТ заменила миелографию в диагностике патологических процессов в спинномозговом канале, однако при невозможности выполнения МРТ по-прежнему используется КТ-миелография. КТ-миелография позволяет получить более детальные снимки спинного мозга и окружающей костной ткани, чем в случае МРТ.
Противопоказания те же, что и при проведении люмбальной пункции.
Миелография может усилить эффект сдавления при наличии полного спинального блока, особенно при быстром выведении большого количества ликвора. В редких случаях после миелографии развивается воспаление паутинной оболочки спинномозговых нервов (арахноидит), которое может привести к хроническому болевому синдрому и парестезиям в нижней части спины и конечностях.