Нарколепсия

Модафинил или армодафинил

Оксибаты

Solriamfetol

Pitolisant

При нарколепсии лечение может не требоваться, если у пациента наблюдаются единичные эпизоды сонного паралича или гипнагогических и гипнопомпических галлюцинаций, редкая и частичная катаплексия и легкая ПДС. В остальных случаях назначают способствующие пробуждению и противокатаплексические препараты. Рекомендуется соблюдение строгой гигиены сна с обеспечением достаточно продолжительного ночного и короткого дневного сна (меньше 30 минут, обычно после обеда) в одно и то же время каждый день. Пациентам с катаплексией следует избегать провоцирующих эмоциональных реакций (например, смеха, гнева, страха) (1).

Для нарколепсии 1 типа, оксибаты или питолизант должны быть использованы для лечения катаплексии, и если ИДС сохраняется, следует добавить модафинил.

При нарколепсии 2 типа, модафинил должен быть препаратом первой линии, в сочетании с солриамфетолом – препаратом 2-й линии при ИДС. Питолизант также может быть использован для лечения ИДС.

Модафинил, пролонгированное действие, способствующее пробуждению, может помочь пациентам с ИДС. Механизм его действия неясен. Как правило, модафинил назначают утром. Дозу увеличивают по мере необходимости. Если эффект не сохраняется до вечера, можно принять небольшую вторую дозу в полдень или в час (13:00) дня, хотя эта доза иногда мешает ночному сну.

Нежелательными эффектами модафинила являются тошнота и головная боль, которые минимизируют, начиная прием с низких доз и постепенно доводя их до нужных значений. Модафинил может снижать эффективность пероральных контрацептивов и обладает потенциалом злоупотребления, хотя он является низким. У пациентов, принимающих модафинил, в редких случаях, развиваются серьезные кожные высыпания и синдром Стивенса-Джонсона. Если развиваются серьезные реакции, лечение следует прекратить. Модафинил не следует использовать во время беременности, так как он способен вызвать тяжелые врожденные аномалии плода, в том числе сердечные аномалии.

Армодафинил, R-энантиомер модафинила, имеет аналогичные преимущества и побочные эффекты, но имеет пролонгированное действие; его принимают один раз утром.

Солриамфетол является ингибитором обратного захвата норадреналина и дофамина. Он показан для лечения ПДС (но не катаплексии) у пациентов с нарколепсией или обструктивным апноэ сна (ОАС). Пациентам с нарушением функции почек необходима коррекция дозы, а солриамфетол не должен назначаться пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности. Клинические исследования продемонстрировали, что солриамфетол имел хорошую переносимость и значительно облегчал симптомы чрезмерной сонливости (задокументированные шкалой сонливости Эпворта и тестом поддержания бодрствования) у взрослых с нарколепсией и у пациентов с ОАС и ПДС. Наиболее частыми побочными эффектами являются бессонница, головная боль, тошнота, снижение аппетита и диарея. Взаимодействия с оральными контрацептивами отсутствуют.

Питолизант является обратным агонистом рецептора гистамин-3, который показан для лечения ПДС (патологической дневной сонливости) и катаплексии у пациентов с нарколепсией. Питолизант начинают принимать один раз в день (по пробуждению). Доза может быть увеличена. Коррекция дозы необходима пациентам с почечной или печеночной недостаточностью, однако питолизант не должен использоваться у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности. Побочные эффекты включают головную боль, раздражительность, чувство тревоги и тошноту. Питолизант взаимодействует с оральными контрацептивами, делая их менее эффективными. Он может удлинять интервал QT, что необходимо контролировать.

Для лечения ИДС и катаплексии также может использоваться оксибат, доступный в 3 составах (препарат с высоким содержанием натрия с дозировкой 2 раза за ночь, препарат с высоким содержанием натрия с дозировкой 1 раз за ночь и препарат с низким содержанием натрия с дозировкой 2 раза за ночь). Он принимается перед сном, когда пациент уже находится в постели, а затем та же доза через 2,5–4 часа (если используется схема «дважды за ночь»). К его нежелательным реакциям относятся головная боль, тошнота, головокружение, назофарингит, сонливость, рвота, недержание мочи и иногда лунатизм. Оксибаты назначаются в соответствии с графиком III и могут быть предметом злоупотребления и зависимости. Они противопоказаны пациентам с дефицитом янтарной полуальдегид-дегидрогеназы. Оксибаты следует использовать с осторожностью у пациентов с нелеченными респираторными заболеваниями, гипертонией или сердечной недостаточностью.

Трициклические антидепрессанты (особенно имипрамин, кломипрамин и протриптилин) и (СИОЗС) (такие как венлафаксин, флуоксетин) могут использоваться в качестве составляющих при лечении катаплексии, сонного паралича и гипнагогических/гипнопомпических галлюцинаций; однако данные об эффективности этих препаратов ограничены. Их следует использовать только в том случае, если питолизант и оксибаты неэффективны.

Метилфенидат или производные амфетамина (включая метамфетамин и декстроамфетамин) можно использовать, если пациенты не реагируют или не переносят препараты, способствующие пробуждению. Тем не менее все стимуляторы должны рассматриваться в качестве препаратов 3-й или 4-й линии после модафинила, армодафинила, солриамфетола и питолизанта. Если стимуляторы назначаются пациентам старше 40 лет, следует провести нагрузочный тест, чтобы проверить наличие первичных сердечно-сосудистых заболеваний.

Метилфенидат и дериваты амфетамина доступны в препаратах длительного действия, поэтому могут назначаться в определённых дозах один раз в день многим пациентам. Тем не менее данные стимуляторы оказывают значительные побочные эффекты, включая тревожное возбуждение, повышенное артериальное давление, тахикардию, инфаркт миокарда (вторичный вследствие сужения кровеносных сосудов), изменение аппетита, а также перепады настроения (например, маниакальные реакции). Потенциал насилия высок.