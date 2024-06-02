Идиопатическая гиперсомния характеризуется патологической дневной сонливостью с/без увеличения времени ночного сна; она отличается от нарколепсии отсутствием катаплексии, гипнагогических галлюцинаций и сонного паралича.
(См. также Подходы к лечению пациентов с нарушениями режима сна или бодрствования [Approach to the Patient With a Sleep or Wakefulness Disorder]).
Это состояние описано недостаточно подробно. Причиной данного состояния предполагают дисфункцию центральной нервной системы.
Основным симптомом является чрезмерная дневная сонливость, сопровождающаяся трудностями пробуждения по утрам; время сна может быть как увеличено, так и нет.
Диагностика идиопатической гиперсомнии
Анамнез или журналы регистрации сна
Исследования сна
При идиопатической гиперсомнии с увеличением продолжительности сна анамнез или журнал регистрации сна демонстрируют увеличение продолжительности ночного сна более 10 часов; при идиопатической гиперсомнии без увеличения длительности сна его продолжительность колеблется между 6 и 10 часами. В обоих случаях, при полисомнографии не выявляется признаков иных расстройств сна. Множественное исследование латентности сна выявляет укорочение последней до менее чем 8 минут при этом БДГ-периоды отмечаются реже 2 раз. Как правило, пациенты с идиопатической гиперсомнией испытывают трудности при пробуждении, а во время бодрствования у них отмечается период инертности сна, который характеризуется сонливостью, снижением когнитивных функций и нарушениями двигательной функции.
Лечение идиопатической гиперсомнии
Подобно лечению нарколепсии
Лечение идиопатической гиперсомнии аналогично лечению нарколепсии: то есть, ее лечат препаратами, стимулирующими пробуждение (например, модафинил, оксибаты) (1).
Справочные материалы по лечению
1. Arnulf I, Thomas R, Roy A, Dauvilliers Y: Update on the treatment of idiopathic hypersomnia: Progress, challenges, and expert opinion. Sleep Med Rev. 69:101766. doi: 10.1016/j.smrv.2023.101766. DOI: 10.1016/j.smrv.2023.101766