Идиопатическая гиперсомния

Анамнез или журналы регистрации сна

Исследования сна

При идиопатической гиперсомнии с увеличением продолжительности сна анамнез или журнал регистрации сна демонстрируют увеличение продолжительности ночного сна более 10 часов; при идиопатической гиперсомнии без увеличения длительности сна его продолжительность колеблется между 6 и 10 часами. В обоих случаях, при полисомнографии не выявляется признаков иных расстройств сна. Множественное исследование латентности сна выявляет укорочение последней до менее чем 8 минут при этом БДГ-периоды отмечаются реже 2 раз. Как правило, пациенты с идиопатической гиперсомнией испытывают трудности при пробуждении, а во время бодрствования у них отмечается период инертности сна, который характеризуется сонливостью, снижением когнитивных функций и нарушениями двигательной функции.