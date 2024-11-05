Рецидивный менингит

Острые бактериальные менингиты могут рецидивировать, если заражение произошло путем врожденных или приобретенных дефектов в основании черепа или позвоночника, и если этот дефект не был исправлен. Если причиной дефекта была травма, то менингит может развиться через много лет.

Если пациенты страдают от рецидивирующего бактериального менингита, докторам необходимо тщательно проверить возможность таких дефектов. КТ высокого разрешения, как правило, способны обнаружить черепные дефекты. Доктора должны проверить больного на наличие ямочки в нижней части спины, или пучка волос, которые могут указывать на дефект в позвоночнике (например, расщепление позвоночника).

Изредка, рецидивирующий бактериальный менингит (обычно вызванный Streptococcus pneumoniae или Neisseria meningitidis) является результатом дефицита в системе комплемента. Принципы лечения те же, которые применяются для пациентов с острой подагрой без комплиментарного дефицита. Вакцинация против S. pneumoniae, а также N. meningitidis (дана в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний для пациентов с дефицитом комплемента), может снизить вероятность заражения.

Рецидивирующий бактериальный менингит лечат антибиотиками и дексаметазоном.