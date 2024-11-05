Рецидивный менингит обычно вызывается бактериями, вирусами, или неинфекционными условиями.
(См. также Обзор менингита (Overview of Meningitis)).
Рецидивирующий вирусный менингит
Рецидивный вирусный менингит наиболее часто вызывают:
Вирус простого герпеса 2 типа (ВПГ-2; его также называют менингит Молларета)
Как правило, если причиной заболевания является ВПГ-2, пациенты имеют ≥ 3 эпизодов таких симптомов, как лихорадка, затылочная ригидность, лимфоцитарный плеоцитоз цереброспинальной жидкости (ЦСЖ); каждый эпизод длится от 2 до 5 дней, а затем спонтанно исчезает. Около трети пациентов с менингитом, вызванным ВПГ-2, сообщают о наличии в анамнезе вирусного менингита (1). Пациенты могут также страдать от других неврологических дефицитов (например, изменений психического состояния, судорог, паралича черепных нервов), что указывает на менингоэнцефалит.
Если это возможно, лечат причину. Менингит Молларета лечат ацикловиром. Большинство пациентов выздоравливают полностью.
Рецидивирующий острый бактериальный менингит
Острые бактериальные менингиты могут рецидивировать, если заражение произошло путем врожденных или приобретенных дефектов в основании черепа или позвоночника, и если этот дефект не был исправлен. Если причиной дефекта была травма, то менингит может развиться через много лет.
Если пациенты страдают от рецидивирующего бактериального менингита, докторам необходимо тщательно проверить возможность таких дефектов. КТ высокого разрешения, как правило, способны обнаружить черепные дефекты. Доктора должны проверить больного на наличие ямочки в нижней части спины, или пучка волос, которые могут указывать на дефект в позвоночнике (например, расщепление позвоночника).
Изредка, рецидивирующий бактериальный менингит (обычно вызванный Streptococcus pneumoniae или Neisseria meningitidis) является результатом дефицита в системе комплемента. Принципы лечения те же, которые применяются для пациентов с острой подагрой без комплиментарного дефицита. Вакцинация против S. pneumoniae, а также N. meningitidis (дана в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний для пациентов с дефицитом комплемента), может снизить вероятность заражения.
Рецидивирующий бактериальный менингит лечат антибиотиками и дексаметазоном.
Другие виды рецидивирующих менингитов
Острый менингит, вторичный к средствам нестероидной противовоспалительной терапии (НПВП) или другим препаратам, может повториться, когда препарат-возбудитель будет использован снова.
Менингит, причиной которого является разрыв кисты головного мозга, может также рецидивировать.
Справочные материалы
1. Jakobsen A, Skov MT, Larsen L, et al; DASGIB Study Group. Herpes simplex virus 2 meningitis in adults: A prospective, nationwide, population-based cohort study. Clin Infectious Dis. 75(5):753–760, 2022. https://doi.org/10.1093/cid/ciab1071