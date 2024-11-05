Менингит, в некоторых случаях вызванный неинфекционными условиями (например, неинфекционными заболеваниями, лекарственными препаратами, вакцинами). Многие случаи неинфекционного менингита являются подострыми или хроническими.

(См. также Обзор менингита (Overview of Meningitis)).

Таблица Некоторые неинфекционные причины менингита Таблица

Симптомы неинфекционного менингита похожи на те, которые вызваются другими видами менингита (например, головная боль, лихорадка, ригидность затылочных мышц). Тяжесть и острота могут варьироваться, но неинфекционной менингит, как правило, является менее серьезным заболеванием, нежели острый бактериальный менингит.

Диагноз неинфекционного менингита основывается на анализе спинномозговой жидкости (СМЖ), полученной в результате люмбальной пункции (перед которой при подозрении на повышенное внутричерепное давление или синдром объемного образования в полости черепа проводится процедура нейровизуализации). Данные исследований ЦСЖ могут включать:

Лимфоцитарный или нейтрофильный плеоцитоз

Повышенный уровень белка

Обычно нормальный уровень глюкозы

Неинфекционный менингит можно заподозрить, если при микробиологическом исследовании не обнаруживают никаких признаков патогенных микроорганизмов, особенно у пациентов с заболеваниями, которые, как известно, вызывают менингит (например, синдром Бехчета, синдром Шегрена). Однако у таких пациентов инфекционный менингит может быть вызван атипичными или трудно культивируемыми микроорганизмами. Неинфекционный менингит также можно заподозрить, если эпизоды менингита временно ассоциированы с воздействием потенциально причинного препарата.

Лечение неинфекционного менингита включает в себя лечение причинного заболевания и прекращение приема причинно-значимого лекарственного препарата. В противном случае проводится поддерживающее лечение.

Если кажется, что пациенты действительно серьезно больны, следует начать немедленное лечение с соответствующими антибиотиками и кортикостероидами (не дожидаясь результатов исследований), которое нужно продолжать до тех пор, пока диагноз острого бактериального менингита не будет исключен, (то есть до тех пор, пока показатели ЦСЖ не будут стерильными).