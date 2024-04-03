Последовательное определение клинических критериев для демонстрации постоянной потери функции мозга, в том числе ствола мозга

Апноэ-тест

Иногда - электроэнцефалография (ЭЭГ) и/или визуализация сосудов головного мозга

Для того чтобы врач мог констатировать смерть мозга (см. таблицу Руководство по определению смерти мозга (у пациентов в возрасте ≥ 37 недель) (1), должны быть выполнены следующие условия:

Произошло явное катастрофическое и необратимое повреждение головного мозга.

Должна иметь место структурная или метаболическая причина повреждения головного мозга.

Должно быть исключено использование потенциально обезболивающих (в том числе депрессантов нервной системы и алкоголя) или парализующих препаратов и запрещенных препаратов, особенно самостоятельно принимаемых.

Должны быть исключены потенциально обратимые метаболические нарушения, включая гипогликемию и кислотно-щелочные и электролитные нарушения.

Смерть мозга не должна объявляться или рассматриваться, а оценка смерти мозга не должна проводиться, если присутствует что-либо из перечисленного ниже:

Пациент дышит самостоятельно.

Пациент можно привести в состояние бодрствования.

Пациент не находится в коме.

У пациента сохранены рефлексы ствола мозга.

Клиницисты, которые оценивают смерть мозга (например, неврологи, нейрохирурги, интенсивисты), нуждаются в достаточной подготовке и должны быть аттестованы. Оценку смерти мозга следует начинать не ранее, чем через 24 часа после травмы головного мозга, способной привести к смерти мозга.

Если имеется гипотермия, температуру тела < 36°С необходимо медленно повышать до > 36°С в течение ≥ 24 часов. Систолическое кровяное давление должно быть ≥ 100 мм рт. ст., а артериальное давление должно поддерживаться на уровне ≥ 75 мм рт. ст. При подозрении на эпилептический статус следует провести ЭЭГ. У взрослых после того, как все осложненные медицинские условия были исключены, и было проведено комплексное неврологическое обследование с требуемым тестированием, может быть подтверждена смерть мозга. Для взрослого человека врачу необходимо провести как минимум одну полную оценку смерти мозга, но для снижения риска ложноположительной оценки рекомендуется провести как минимум еще одно обследование смерти мозга впоследствии тем же или другим независимым врачом. Для детей некоторые штаты рекомендуют проводить два отдельных обследования независимыми врачами с интервалом не менее 48 часов (1).

Обследование включает

Оценку реакции зрачка

Оценку окуловестибурного, окулоцефального феноменов и рефлексов роговицы

Апноэ-тест

В некоторых случаях, для подтверждения отсутствия мозговой активности или мозгового кровотока проводятся ЭЭГ и исследования церебральной перфузии, что используется в качестве дополнительного доказательства для членов семьи, но обычно проведения этих исследований не требуется. Они необходимы, если провести тест на апноэ невозможно из-за нестабильной гемодинамики пациента и в тех случаях, когда предпочтительно только одно неврологическое обследование (например, для ускорения получения органов для трансплантации).

Таблица Guidelines for Determining Brain Death/Death by Neurologic Criteria in Patients ≥ 37 Weeks Old*† Таблица