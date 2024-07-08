Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия (ПМЛ)

Прогрессируящая мультифокальная лейкоэнцефалопатия развивается вследствие реактивации повсеместно распространенного JC-вируса из семейства паповавирусов, который обычно попадает в организм в детстве и пребывает в латентном состоянии в почках и других органах и тканях (например, в мононуклеарных клетках, центральной нервной системе [ЦНС]). Реактивированный вирус тропен к олигодендроцитам.

У большинства пациентов, у которых развивается ПМЛ, наблюдается подавленный клеточный иммунитет вследствие

Риск развития патологии у пациентов, находящихся в терминальной стадии ВИЧ-инфекции, увеличивается с ростом вирусной нагрузки ВИЧ; распространенность ПМЛ снизилась из-за широкого использования более эффективных антиретровирусных препаратов.

В то же время возрастает количество случаев ПМЛ, таких как осложнения иммуномодулирующей терапии. Препараты, которые чаще всего назначают включают:

Моноклональные антитела натализумаб

Брентуксимаба ведотин – конъюгат антител с лекарственным средством

Но ПМЛ наблюдается у пациентов, принимающих другие препараты (например, ритуксимаб, финголимод, диметилфумарат). Измерение сывороточных антител к вирусу Джона Каннингема (индекс вируса Джона Каннингема) может помочь оценить риск ПМЛ у пациентов, принимающих натализумаб; более высокие уровни указывают на более высокий риск.