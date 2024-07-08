Внутричерепной эпидуральный абсцесс и субдуральная эмпиема

Краниальный эпидуральный абсцесс и субдуральная эмпиема являются осложнением инфекции придаточных пазух носа (особенно лобной, решетчатой и сфеноидальной) или среднего отита, но они могут быть также другим следствием отита, черепно-мозговой травмы, нейрохирургических вмешательств или, редко, бактериемии. Возбудители те же, что и при абсцессе головного мозга (например, Staphylococcus aureus, Bacteroides fragilis).

У детей < 5 лет субдуральная эмпиема обычно развивается как осложнение бактериального менингита; в связи со снижением заболеваемости менингитом субдуральная эмпиема так же наблюдается реже.