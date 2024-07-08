Бешенство – это заболевание вирусной этиологии, сопровождающееся развитием энцефалита и возникающее при передаче вируса со слюной при укусе зараженными летучими мышами и некоторыми другими млекопитающими. Симптомы включают депрессию и высокую температуру, за которыми следуют возбуждение, повышенное слюноотделение и спазмы гортани с гидрофобией. Диагноз ставится по биопсии кожи с флюоресцентным исследованием антител или тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Лицам из группы риска показана вакцинация против бешенства. При своевременном и тщательном выполненении постконтактной профилактики, включающей уход за раной, а также пассивную и активную иммунопрофилактику, практически всегда предотвращает заболевание человека бешенством. В противном случае заболевание повсеместно приводит к смертельному исходу. Лечение носит поддерживающий характер.

(См. также Введение в инфекции головного мозга (Introduction to Brain Infections)).

Ежегодно в мире более > 59000 человек умирают от бешенства, в основном в странах Африки и Азии, где еще сохранились эндемичные очаги собачьего бешенства (1). В США поголовная вакцинация домашних животных снизила заболеваемость бешенством среди людей до < 3 случая в год (2); основными переносчиками заболевания при этом являются летучие мыши. Однако не исключено заражение бешенством от укуса больного енота, скунса или лисы (природный тип бешенства). О передаче бешенства людям от мелких грызунов (таких как белки, бурундуки, крысы, мыши, хомяки, морские свинки и песчанки) и зайцеобразных (включая кроликов и зайцев) не сообщалось.

Передача возбудителя человеку происходит со слюной, как правило, при укусе больного животного. В редких случаях заражение может происходить при попадании слюны на кожные ссадины, слизистую оболочку глаз, носа или рта. От места проникновения в организм вирус распространяется по периферическим нервным волокнам к спинному мозгу (или к стволу мозга, если укушено лицо), а затем к головному мозгу. Затем распространяется с помощью центральной нервной системы (ЦНС) по периферическим нервам в другие части тела. Вовлечение слюнных желез и слизистой оболочки полости рта обусловливает заразность.

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Симптомы и признаки бешенства В месте укуса могут беспокоить боль или парестезии. Скорость развития заболевания зависит от количества проникшего вируса и удаленности раны от головного мозга. Инкубационный период длится в среднем от 1 до 2 месяцев, но иногда – и > 1 г. Первоначальные симптомы бешенства неспецифичны: лихорадка, головная боль и общее недомогание. Через несколько дней развивается энцефалит с клинической картиной «буйного» бешенства (в 80% случаев) или «паралитического» бешенства (в 20% случаев). В период «буйного» бешенства больной становится раздражительным, дезориентированным, возбужденным, могут наблюдаться странное поведение и галлюцинации, бессонница. Характерно повышенное слюноотделение, а попытки принять жидкость вызывают болезненные спазмы мышц глотки и гортани (гидрофобия). На стадии «паралитического» бешенства регрессируют спутанность сознания и гидрофобия, и на этом фоне у пациента развиваются восходящие парезы, вплоть до тетраплегии.

Диагностика бешенства Биопсия кожи с флуоресцентным тестом на антитела

Иногда возможно исследование образцов биологических жидкостей или тканей методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) Подозрение на наличие у больного бешенства обосновано при клинической картине энцефалита или восходящего паралича в сочетании с анамнестическими данными об укусе животным (или контакте с летучими мышами – их укусы могут быть не замечены человеком). Диагностическим подтверждением бешенства является положительная реакция флюоресценции на наличие антител к вирусу бешенства в образце кожи с затылка. Диагноз также может быть установлен по ПЦР образцах спинномозговой жидкости (СМЖ), слюне или тканях. Образцы, протестированные на антитела к бешенству, включают сыворотку и ЦСЖ. КТ, МРТ и ЭЭГ в норме или показывают неспецифические изменения.

Лечение бешенства Поддерживающая терапия Лечение после развития бешенства является только симптоматическим и заключается в применении сильнодействующих седативных препаратов (например, кетамин и мидазолам) и обеспечении покоя. Смерть, как правило, наступает через 3–10 дней от появления симптомов заболевания. Случаи выздоровления после появления симптомов бешенства единичны, в большинстве случаев заболевшие прошли иммунопрофилактику до появления симптомов. Введение вакцины против бешенства и иммуноглобулина уже после развития клинических проявлений бешенства может привести к более быстрому ухудшению состояния пациента.

Профилактика бешенства Больных бешенством животных часто можно распознать по их странному поведению; они могут быть возбуждены и агрессивны либо ослаблены и парализованы, при этом не испытывать страха перед людьми. Животные, ведущие ночной образ жизни (летучие мыши, скунсы, еноты), могут появляться в дневное время. Больные летучие мыши могут издавать необычные звуки и неуверенно летать. При малейшем подозрении на бешенство к животному не следует приближаться. Необходимо оповестить санитарные органы, с тем чтобы больное животное было изолировано. Поскольку летучие мыши являются важным источником вируса бешенства в США и поскольку укусы летучих мышей иногда трудно обнаружить, контакт с летучей мышью является абсолютным показанием для постконтактной профилактики. Доступны рекомендации по первичной и постконтактной профилактике: (1). Первичная профилактика бешенства Применение антирабической вакцины, полученной из вируса, размноженного в культуре диплоидных клеток человека, является безопасным и рекомендуется для предконтактной профилактики у лиц из группы риска, включая ветеринаров, дрессировщиков животных, спелеологов, людей, контактирующих с вирусом, а также путешествующих в эндемичные районы. Всего вводят две дозы по 1 мл в/м, по одной в 0-й и 7-й дни. Вакцинация в некоторой степени обеспечивает пожизненную защиту. Однако защита уменьшается со временем; и, если воздействие будет продолжаться, рекомендуется серологическое тестирование каждые 6 месяцев (для непрерывного воздействия) или каждые 2 года (для частого воздействия), и вводится усиленная доза вакцины при титре антител ниже определенного уровня (2, 3). Постконтактная профилактика бешенства Под контактом подразумевается любой укус с нарушением целостности кожного покрова или попадание слюны животного на поврежденную кожу или слизистые оболочки. Своевременная и тщательная профилактика практически всегда предотвращает развитие бешенства у человека после контакта с больным животным. Рану следует немедленно и тщательно промыть водой с мылом или раствором бензалкония хлорида. Глубокие раны промывают водой с мылом под умеренным давлением. Повязку, как правило, не накладывают. Постконтактная профилактика с применением антирабической вакцины и антирабического иммуноглобулина проводится в зависимости от вида животного, нанесшего укус, и конкретных обстоятельств (см. таблицу Постконтактная профилактика бешенства), а мозг животного проверяется на наличие вируса. Местные или государственные органы здравоохранения либо центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) как правиль проводят тестирование и могут консультировать по другим вопросам лечения. Здравый смысл и предостережения Таблица Постконтактная профилактика бешенства Таблица С целью постконтактной профилактики место укуса обкалывают раствором антирабического иммуноглобулина в дозе 20 МЕ/кг массы тела; если расчетный объем слишком велик для введения в дистальные отделы (например, пальцы, нос), часть раствора можно ввести внутримышечно (4). Это лечение сопровождается введением вакцины против бешенства (человеческая диплоидная клеточная вакцина [HDCV] или очищенная вакцина на куриных эмбрионах [PCECV]) для активной иммунизации. ВДКЧ вакцину вводят 4 раза внутримышечно по 1 мл (предпочтительно в область дельтовидной мышцы) начиная со дня укуса (день 0); если вводился также и иммуноглобулин, то вакцину вводят в другую конечность. Следующие дозы вакцины вводят на 3-й, 7-й и 14-й день. У пациентов с иммунодефицитом проводится и 5-е введение – на 28-й день. Изредка возможны осложнения в виде тяжелых системных или нейропаралитических реакций; при их развитии проводится оценка рисков, сопряженных с завершением вакцинации, против риска развития бешенства. Для более точной оценки рисков, связанных с прекращением вакцинации, определяют титр антирабических антител. Проведение постконтактной профилактики лицам, ранее привитым от бешенства, состоит во внутримышечном введении антирабической вакцины по 1 мл в день укуса и на 3-й день; антирабический иммуноглобулин не вводится. Справочные материалы по профилактике 1. Manning SE, Rupprecht CE, Fishbein D, et al: Human Rabies Prevention — United States, 2008 Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 57 (RR03):1–26,28, 2008. 2. Rao AK, Briggs D, Moore SM, et al: Use of a modified preexposure prophylaxis vaccination schedule to prevent human rabies: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices—United States, 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 17(18):619-627. 3. Centers for Disease Control and Prevention: Rabies Pre-Exposure Vaccination. Accessed May 31, 2024. 4. Rupprecht CE, Briggs D, Brown CM, et al: Use of a reduced (4-dose) vaccine schedule for postexposure prophylaxis to prevent human rabies: Recommendations of the advisory committee on immunization practices. MMWR Recomm Rep 59 (RR-2):1–9, 2010.